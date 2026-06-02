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Palmeiras 2026Getty/GOAL
Gabriel Marin

Palmeiras derruba escrita e vence todos os adversários do atual G6 antes da pausa para a Copa do Mundo

Palmeiras
Brasileirão

Após anos de dificuldades nos confrontos diretos, Verdão transforma ponto fraco em arma e dispara na liderança do Brasileirão com campanha perfeita contra os principais rivais

Durante as últimas temporadas, um dos principais obstáculos do Palmeiras na briga por títulos nacionais esteve justamente nos confrontos contra os concorrentes diretos. Embora mantivesse uma impressionante regularidade diante das equipes da parte intermediária e inferior da tabela, o time de Abel Ferreira frequentemente deixava pontos pelo caminho nos duelos considerados de "seis pontos", cenário que acabou custando caro em algumas disputas pelo Campeonato Brasileiro.

Em 2024, por exemplo, o aproveitamento alviverde diante dos integrantes do G6 foi de apenas 26,6%. Já em 2025, o desempenho caiu ainda mais: em dez partidas contra os seis primeiros colocados, o Palmeiras conquistou apenas uma vitória, além de três empates e seis derrotas, alcançando cerca de 20% de aproveitamento.

A realidade em 2026, no entanto, é completamente diferente. Líder isolado do Brasileirão antes da pausa para a Copa do Mundo, o Verdão não apenas corrigiu um dos seus maiores problemas recentes, como transformou os confrontos diretos em uma de suas maiores virtudes.

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  • Flamengo 0x3 Palmeiras 2026Getty/GOAL

    De ponto fraco a diferencial na corrida pelo título

    Se nos anos anteriores as atuações contra adversários do topo da tabela eram motivo de preocupação, nesta temporada elas se tornaram um dos pilares da campanha palmeirense.

    O Palmeiras venceu todos os confrontos realizados até aqui contra os demais integrantes do atual G6, somando 100% de aproveitamento em partidas que possuem peso decisivo na disputa pelo campeonato.

    Mais do que os pontos conquistados, os resultados têm impacto direto na classificação, já que impedem os rivais de pontuar e ampliam a vantagem do Verdão na liderança.

    A mudança de cenário evidencia uma equipe mais madura, competitiva e eficiente nos momentos mais importantes da competição.

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  • Palmeiras 1x0 Athletico-PR 2026Getty/GOAL

    Cinco vitórias e autoridade nos jogos de "seis pontos"

    O desempenho alviverde impressiona não apenas pelos resultados, mas também pela consistência apresentada nos confrontos contra os principais candidatos ao título.

    O Palmeiras derrotou Fluminense, Bahia, Athletico-PR, Red Bull Bragantino e Flamengo, acumulando cinco vitórias em cinco partidas diante dos integrantes do G6.

    Os triunfos aconteceram em diferentes contextos e cenários:

    - Palmeiras 2 x 1 Fluminense (Arena Barueri)

    - Bahia 1 x 2 Palmeiras (Arena Fonte Nova)

    - Palmeiras 1 x 0 Athletico-PR (Allianz Parque)

    - Red Bull Bragantino 0 x 1 Palmeiras (Estádio Municipal Cícero de Souza Marques)

    - Flamengo 0 x 3 Palmeiras (Maracanã)

    Além dos 15 pontos conquistados, a equipe sofreu apenas dois gols nesses confrontos, demonstrando equilíbrio entre defesa sólida e eficiência ofensiva.

  • Bahia 1x2 Palmeiras 2026Getty/GOAL

    Força como visitante reforça candidatura ao título

    Outro aspecto que chama atenção é a capacidade do Palmeiras de se impor longe de seus domínios.

    Das cinco vitórias sobre equipes do atual G6, três aconteceram como visitante. O Verdão venceu Bahia na Fonte Nova, Red Bull Bragantino no Cícero de Souza Marques e protagonizou uma das atuações mais marcantes da temporada ao derrotar o Flamengo por 3 a 0 no Maracanã.

    Historicamente, jogos fora de casa contra concorrentes diretos costumam representar um dos maiores desafios para qualquer equipe que disputa o título brasileiro. O aproveitamento perfeito do Palmeiras nesses cenários reforça a maturidade competitiva do elenco comandado por Abel Ferreira.

  • Abel FerreiraGetty/GOAL

    Abel Ferreira encontra solução para antiga crítica

    Muito do debate em torno do trabalho de Abel Ferreira nos últimos anos passava justamente pelo desempenho da equipe contra os adversários mais fortes do campeonato.

    Embora acumulasse títulos e campanhas consistentes, o treinador português via o Palmeiras oscilar nos confrontos diretos, fator que frequentemente era apontado como uma das explicações para perdas de liderança e títulos recentes.

    Em 2026, entretanto, o cenário mudou radicalmente. O time demonstra maior agressividade, concentração e capacidade de decisão nos jogos grandes, transformando uma antiga vulnerabilidade em um diferencial competitivo.

    Os números mostram que o Palmeiras não apenas melhorou contra os rivais do topo, mas passou a dominá-los.

  • Palmeiras 1x0 Chapecoense 2026Getty/GOAL

    Campanha perfeita pode ser decisiva na busca pelo 13º título brasileiro

    Com a pausa para a Copa do Mundo, o Palmeiras chega ao intervalo em situação extremamente confortável na tabela. A liderança construída ao longo das primeiras rodadas tem como principal fundamento justamente o desempenho nos confrontos diretos.

    Ao vencer todos os integrantes do atual G6, o Verdão abriu vantagem sobre seus principais perseguidores e consolidou sua condição de favorito ao título nacional.

    Ainda há um longo caminho pela frente, mas os números mostram que a equipe de Abel Ferreira aprendeu uma das lições mais importantes das últimas temporadas: para ser campeão, é preciso vencer os concorrentes diretos. E, em 2026, ninguém tem feito isso melhor do que o Palmeiras.