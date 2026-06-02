Palmeiras derruba escrita e vence todos os adversários do atual G6 antes da pausa para a Copa do Mundo

Durante as últimas temporadas, um dos principais obstáculos do Palmeiras na briga por títulos nacionais esteve justamente nos confrontos contra os concorrentes diretos. Embora mantivesse uma impressionante regularidade diante das equipes da parte intermediária e inferior da tabela, o time de Abel Ferreira frequentemente deixava pontos pelo caminho nos duelos considerados de "seis pontos", cenário que acabou custando caro em algumas disputas pelo Campeonato Brasileiro.

Em 2024, por exemplo, o aproveitamento alviverde diante dos integrantes do G6 foi de apenas 26,6%. Já em 2025, o desempenho caiu ainda mais: em dez partidas contra os seis primeiros colocados, o Palmeiras conquistou apenas uma vitória, além de três empates e seis derrotas, alcançando cerca de 20% de aproveitamento.

A realidade em 2026, no entanto, é completamente diferente. Líder isolado do Brasileirão antes da pausa para a Copa do Mundo, o Verdão não apenas corrigiu um dos seus maiores problemas recentes, como transformou os confrontos diretos em uma de suas maiores virtudes.