Palmeiras x Cruzeiro: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Brasileiro sub-20 de 2025

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (08), pela 9ª rodada da competição; veja como acompanhar na internet

O Palmeiras recebe o Cruzeiro na tarde desta quinta-feira (08), às 16h (de Brasília), na Arena Barueri, pela 9ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro sub-20 de 2025. A partida terá transmissão ao vivo da TV Palmeiras, no YouTube (veja a programação completa aqui).

Líder da tabela com 17 pontos, o Palmeiras quer manter a boa campanha em casa e somar pontos para garantir as melhores posições para o mata-mata. No entanto, a equipe paulista tem apenas um ponto de vantagem sobre os 16 conquistados pelo Atlético-PR, vice-líder. Do outro lado, o Cruzeiro, em caso de vitória, pode ser catapultado para a liderança, dependendo de uma combinação de resultados, caso vença o Palmeiras, já que tem 14 pontos.