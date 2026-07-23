Palmeiras corre contra o tempo para contratar Danilo antes de volante atingir limite de partidas no Brasileirão

O motivo da corrida contra o tempo é o regulamento da CBF. Danilo já disputou 12 partidas no Brasileirão pelo Botafogo e, caso entre em campo diante do Vitória, atingirá o limite de 13 jogos, o que o impedirá de defender qualquer outro clube na competição nesta temporada.

Enquanto isso, segundo o ge, o Palmeiras aumentou sua proposta e aguarda uma resposta do clube carioca. A oferta chega a 28 milhões de euros (cerca de R$ 162 milhões), sendo 25 milhões de euros fixos e 3 milhões de euros em bônus por metas.