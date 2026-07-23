A novela envolvendo Danilo pode ganhar um capítulo decisivo nesta quinta-feira (23). O volante foi relacionado pelo Botafogo para a partida contra o Vitória, pela Série A do Campeonato Brasileiro, justamente quando o Palmeiras tenta concluir sua contratação.
Palmeiras corre contra o tempo para contratar Danilo antes de volante atingir limite de partidas no Brasileirão
- Getty Images
A corrida
O motivo da corrida contra o tempo é o regulamento da CBF. Danilo já disputou 12 partidas no Brasileirão pelo Botafogo e, caso entre em campo diante do Vitória, atingirá o limite de 13 jogos, o que o impedirá de defender qualquer outro clube na competição nesta temporada.
Enquanto isso, segundo o ge, o Palmeiras aumentou sua proposta e aguarda uma resposta do clube carioca. A oferta chega a 28 milhões de euros (cerca de R$ 162 milhões), sendo 25 milhões de euros fixos e 3 milhões de euros em bônus por metas.
A visão das diretorias
Na visão da diretoria alviverde, a negociação agora depende exclusivamente da decisão do Botafogo. O clube paulista entende que fez um esforço financeiro significativo e espera saber se o rival aceita negociar um dos seus principais jogadores com outra equipe do futebol brasileiro.
Do lado do Botafogo, a diretoria ainda considera o valor abaixo do ideal. Antes da Copa do Mundo, o clube trabalhava com a expectativa de vender Danilo por até 40 milhões de euros, mas reduziu a pedida para um patamar entre 30 e 35 milhões de euros após o Mundial.
Danilo relacionado no Campeonato Brasileiro
Mesmo com as negociações em andamento, o técnico Franclim Carvalho incluiu o volante na lista de relacionados para o duelo contra o Vitória. A diretoria alvinegra ainda deve discutir a proposta palmeirense antes da partida, mas a presença do jogador no banco já aumenta a pressão sobre a negociação.
Caso Danilo seja utilizado, o Palmeiras até poderá concluir a transferência, mas perderá a possibilidade de contar com o volante na disputa do Campeonato Brasileiro. Nesse cenário, o meio-campista ficaria apto apenas para competições como a Libertadores e a Copa do Brasil, desde que atendidos os prazos de inscrição.
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.