Palmeiras campeão, Memphis, Neymar e mais: Os Vencedores e perdedores do Campeonato Paulista 2026

O Campeonato Paulista, de cara nova, marcou de forma clara o início da temporada de 2026 no futebol brasileiro.
Do começo ao fim, a competição foi marcada por jogos intensos, disputas equilibradas e histórias que misturaram drama, superação e grandes atuações. Mesmo sendo o primeiro torneio do calendário nacional, o ritmo apresentado em campo esteve longe de lembrar uma simples preparação para desafios maiores.
Grandes e pequenos trataram o torneio com a mesma seriedade. E isso se refletiu em partidas disputadas até o último minuto, clássicos de alta tensão e campanhas surpreendentes.
Mas, depois de tantos jogos, gols e momentos marcantes, fica a pergunta: quem realmente saiu por cima, e quem terminou o Paulistão com gosto amargo?
A GOAL te mostra abaixo os vencedores e perdedores do Paulistão 2026.
