Palmeiras Paulista 2026Cesar Greco/Palmeiras
Luis Felipe Gonçalves

Palmeiras campeão, Memphis, Neymar e mais: Os Vencedores e perdedores do Campeonato Paulista 2026

O estadual mais charmoso do país chegou ao fim com a taça ficando nas mãos do Palmeiras, que levantou o troféu pela 27ª vez em sua história. Com um novo regulamento, menos jogos e ainda assim muita emoção, o Campeonato Paulista de 2026 mostrou, mais uma vez, por que é considerado um dos estaduais mais fortes e competitivos do futebol brasileiro

O Campeonato Paulista, de cara nova, marcou de forma clara o início da temporada de 2026 no futebol brasileiro.

Do começo ao fim, a competição foi marcada por jogos intensos, disputas equilibradas e histórias que misturaram drama, superação e grandes atuações. Mesmo sendo o primeiro torneio do calendário nacional, o ritmo apresentado em campo esteve longe de lembrar uma simples preparação para desafios maiores.

Grandes e pequenos trataram o torneio com a mesma seriedade. E isso se refletiu em partidas disputadas até o último minuto, clássicos de alta tensão e campanhas surpreendentes.

Mas, depois de tantos jogos, gols e momentos marcantes, fica a pergunta: quem realmente saiu por cima, e quem terminou o Paulistão com gosto amargo?

A GOAL te mostra abaixo os vencedores e perdedores do Paulistão 2026.

  • Campeonato Paulista 2026Rebeca Reis/Ag.Paulistão/Sua Foto No Jogo

    VENCEDOR: O “novo” Paulistão

    O Campeonato Paulista de 2026 entrou para a história com um novo regulamento que deu vida ao estadual.

    Com a redução do calendário imposta pela CBF, que limitou os estaduais a no máximo 12 partidas, o torneio precisou passar por uma reformulação significativa.

    A Federação Paulista de Futebol apostou em um modelo inspirado no formato da Champions League, criando uma fase de liga com divisão por potes e confrontos definidos por sorteio.

    Mesmo com o novo sistema, os clássicos tradicionais foram mantidos, aumentando o nível de dificuldade para os quatro grandes do estado e abrindo espaço para que equipes do interior surpreendessem.

    E algumas souberam aproveitar muito bem essa oportunidade, colocando pressão nos favoritos e elevando o nível competitivo da competição.

    No fim das contas, o novo formato mostrou-se um acerto. Tanto do ponto de vista esportivo quanto comercial, o Paulistão conseguiu manter seu protagonismo no calendário nacional.

  • Abel FerreiraMarcos Ribolli

    VENCEDOR: Palmeiras de Abel Ferreira

    Para o Palmeiras, conquistar o Paulistão 2026 sobre o Novorizontino era mais do que apenas levantar mais uma taça estadual. Era praticamente uma obrigação.

    Mesmo que o título paulista não esteja no topo da lista de prioridades do clube na temporada, perder a decisão poderia aumentar ainda mais a pressão sobre jogadores, comissão técnica e diretoria, algo que a torcida certamente não aceitaria após um 2025 marcado por frustrações.

    A conquista, portanto, serviu como um importante impulso de confiança para o elenco e, especialmente, para um nome: Abel Ferreira.

    Com o troféu, o treinador português se tornou o técnico com mais títulos conquistados na história do Palmeiras. Uma marca que reforça ainda mais sua relevância no clube desde sua chegada em 2020.

    Além do peso histórico, o título também representa um alívio. Depois de um ano anterior turbulento, Abel inicia 2026 com mais respaldo para conduzir o time em busca de novos objetivos.

    Dentro de campo, o Palmeiras demonstrou solidez. A equipe venceu todos os clássicos que disputou e soube controlar bem seus confrontos, tanto em casa quanto fora.

    Resta saber se essa consistência se manterá ao longo da temporada. Mas, pelo menos no estadual, o Verdão mostrou que segue como uma das equipes mais fortes do país.

  • Athletico Paranaense v Corinthians - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    PERDEDORES: Os rivais do Palmeiras

    Ver um rival levantar uma taça nunca é fácil. Ainda mais em um estado como São Paulo, onde a rivalidade é intensa, a frustração fica maior quando o título fica nas mãos do adversário.

    Mas a situação se torna ainda mais incômoda quando nenhum dos outros grandes sequer chega à decisão.

    Foi exatamente o que aconteceu com Corinthians, Santos e São Paulo, que acompanharam a final à distância.

    Entre os três, o São Paulo talvez tenha menos motivos para lamentar. A equipe enfrentou dificuldades no início da competição, chegou a flertar com a zona de rebaixamento, mas conseguiu reagir, avançar ao mata-mata e caiu apenas diante do Palmeiras na semifinal, em mais um capítulo intenso do Choque-Rei.

    Corinthians e Santos, por outro lado, têm mais razões para se preocupar. Ambos foram eliminados pelo Novorizontino, que fez valer sua organização e competitividade para despachar dois gigantes do futebol paulista.

    Do Corinthians, atual campeão, esperava-se ao menos a chance de defender o título em uma eventual final contra o Palmeiras, um Derby que prometia parar o estado.

    Mas a queda na semifinal encerrou qualquer possibilidade. Ainda assim, o Timão teve uma campanha razoável, embora tenha sofrido no mata-mata, passando pela Portuguesa apenas nos pênaltis.

    Já o Santos viveu uma trajetória muito mais turbulenta. O Peixe passou boa parte do campeonato lutando contra o rebaixamento e só garantiu vaga no mata-mata na última rodada, contando com o brilho de Neymar.

    Brilho esse que se apagou nas quartas de final, e o Peixe, sem a magia de seu craque, nada pôde fazer para parar as estrelas de Novo Horizonte, que despachou a equipe santista com emoção, vencendo apenas nos minutos finais do duelo.

  • Novorizontino 2026Juan Rodrigues / Novorizontino

    VENCEDOR: Novorizontino e equipes do interior

    O Novorizontino terminou sua campanha histórica no Paulistão de cabeça erguida. Eliminando equipes tradicionais no mata-mata, o clube consolidou seu nome como uma das forças emergentes do futebol paulista.

    A campanha também deixa um recado claro: o Tigre do Vale tem potencial para ir ainda mais longe, especialmente na busca pelo tão sonhado acesso à elite do futebol brasileiro, algo que o clube já bateu na trave em outras temporadas.

    Mas o Novorizontino não foi o único destaque entre as equipes do interior. O Capivariano também chamou atenção ao garantir vaga no mata-mata, após uma boa campanha durante a cçassificação.

    Já o Primavera, mesmo sem se classificar, fez uma campanha sólida que assegurou sua permanência na elite estadual e ainda rendeu uma vaga na Série D do Brasileirão do ano que vem.

    Outro destaque foi a tradicional Portuguesa. Mesmo sendo um clube da capital, a Lusa surpreendeu ao terminar entre as quatro melhores campanhas da fase geral e quase eliminar o Corinthians nas quartas de final.

    Caiu apenas nos pênaltis, mas deixou uma imagem positiva para sua torcida.

  • neymar(C)Getty Images

    PERDEDORES: Neymar e Memphis Depay

    Entre os jogadores mais midiáticos do futebol brasileiro, Neymar e Memphis carregavam grandes expectativas para este Paulistão. E, por diferentes motivos, terminaram a competição devendo.

    Neymar viveu um campeonato marcado por sua recuperação física. O camisa 10 do Santos lidou com problemas de lesão e só conseguiu retornar na última rodada da fase de classificação.

    Mesmo assim, mostrou sua qualidade ao participar da goleada por 6 a 0 sobre o Velo Clube. No entanto, o craque não conseguiu repetir esse impacto no mata-mata. 

    Diante do Novorizontino, o Santos acabou eliminado e viu mais uma oportunidade de título escapar. Embora Neymar esteja longe de ser o principal responsável pela queda, seu nome inevitavelmente entra na discussão, afinal, o peso de sua camisa sempre traz altas expectativas sobre ele.

    Situação diferente viveu Memphis Depay. O atacante do Corinthians teve uma participação discreta e terminou o Paulistão sem marcar gols. 

    Um desempenho que acabou sendo visto como uma das grandes decepções da campanha corintiana.  

    Claro, o holandês ainda possui crédito com a torcida após os títulos conquistados recentemente. Mas o estadual deixa um alerta: se quiser repetir o protagonismo de 2025, será preciso entregar mais dentro de campo.

  • Vitor Roque e Flaco LópezLuan Martins/Agência F8

    VENCEDORES: Vitor Roque e Flaco López

    A dupla formada por Vitor Roque e Flaco López vem se consolidando como uma das mais perigosas do futebol brasileiro. Hoje, é difícil falar do Palmeiras sem mencionar o impacto dos dois atacantes.

    Flaco López, cada vez mais observado por clubes europeus, foi um dos protagonistas da campanha do título. Marcou gols importantes em clássicos, decidiu partidas e participou ativamente da construção ofensiva da equipe.  

    Seu momento também começa a repercutir fora do Brasil. Na Argentina, seu desempenho já desperta a atenção da comissão técnica comandada por Lionel Scaloni, que avalia novas opções para o elenco da seleção campeã do mundo.

    Ao lado dele, Vitor Roque também vive um momento promissor. O “Tigrinho”, como é carinhosamente chamado pela torcida palmeirense, demonstra cada vez mais maturidade dentro de campo. Seu jogo físico, aliado à frieza nas finalizações, tem sido uma arma constante contra as defesas adversárias.

    Mesmo tendo atuado menos em alguns momentos por conta de pequenas lesões, o atacante mostrou grande poder de decisão.

    Se mantiver esse nível ao longo da temporada, não será surpresa vê-lo cada vez mais próximo das listas da Seleção Brasileira, e, quem sabe, nos planos do técnico Carlo Ancelotti no futuro.

