Palmeiras campeão, Memphis, Neymar e mais: Os Vencedores e perdedores do Campeonato Paulista 2026

Ver um rival levantar uma taça nunca é fácil. Ainda mais em um estado como São Paulo, onde a rivalidade é intensa, a frustração fica maior quando o título fica nas mãos do adversário.

Mas a situação se torna ainda mais incômoda quando nenhum dos outros grandes sequer chega à decisão.

Foi exatamente o que aconteceu com Corinthians, Santos e São Paulo, que acompanharam a final à distância.

Entre os três, o São Paulo talvez tenha menos motivos para lamentar. A equipe enfrentou dificuldades no início da competição, chegou a flertar com a zona de rebaixamento, mas conseguiu reagir, avançar ao mata-mata e caiu apenas diante do Palmeiras na semifinal, em mais um capítulo intenso do Choque-Rei.

Corinthians e Santos, por outro lado, têm mais razões para se preocupar. Ambos foram eliminados pelo Novorizontino, que fez valer sua organização e competitividade para despachar dois gigantes do futebol paulista.

Do Corinthians, atual campeão, esperava-se ao menos a chance de defender o título em uma eventual final contra o Palmeiras, um Derby que prometia parar o estado.

Mas a queda na semifinal encerrou qualquer possibilidade. Ainda assim, o Timão teve uma campanha razoável, embora tenha sofrido no mata-mata, passando pela Portuguesa apenas nos pênaltis.

Já o Santos viveu uma trajetória muito mais turbulenta. O Peixe passou boa parte do campeonato lutando contra o rebaixamento e só garantiu vaga no mata-mata na última rodada, contando com o brilho de Neymar.

Brilho esse que se apagou nas quartas de final, e o Peixe, sem a magia de seu craque, nada pôde fazer para parar as estrelas de Novo Horizonte, que despachou a equipe santista com emoção, vencendo apenas nos minutos finais do duelo.