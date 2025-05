Palmeiras x Athletico-PR: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Brasileiro sub-20 de 2025

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (15), pela 10ª rodada da competição

O Palmeiras recebe o Athletico-PR na tarde desta quinta-feira (15), às 16h (de Brasília), pela 10ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro sub-20 de 2025. A partida não teve transmissão ao vivo confirmada (veja a programação completa aqui).

As melhores equipes do Campeonato Brasileiro Sub-20 travam uma disputa acirrada pela liderança, faltando nove rodadas para o fim da fase classificatória. O Palmeiras, que também está envolvido no Campeonato Paulista da categoria, ocupa a ponta da tabela com 20 pontos em nove jogos e apenas uma derrota. Logo atrás vem o Athletico-PR, com 19 pontos.

Vale destacar que a equipe paranaense está temporariamente sem seu técnico, o português João Correia, que atualmente comanda o time principal interinamente, enquanto o clube busca um novo treinador.