Palmeiras acelera na reta decisiva e mira recorde de vitórias para voltar à final da Libertadores

O Palmeiras chega embalado à reta decisiva da temporada. Nesta quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), o time de Abel Ferreira recebe o Fluminense pela semifinal da Libertadores e pode alcançar sua melhor sequência de vitórias em 2026, além de garantir vaga na final.

O Verdão venceu os últimos quatro compromissos e, caso conquiste mais um triunfo, chegará a cinco vitórias consecutivas, igualando sua melhor marca no ano. A sequência já foi alcançada duas vezes, entre fevereiro e março, em jogos do Campeonato Paulista e do Brasileirão, e entre março e abril, novamente pelo torneio nacional.

Desde a derrota para o Fluminense no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras disputou 14 partidas, com nove vitórias, quatro empates e apenas uma derrota, para a LDU, em Quito. Mesmo após o revés, a equipe avançou à semifinal da Libertadores ao vencer a disputa por pênaltis.