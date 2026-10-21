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Fluminense v Palmeiras - Copa CONMEBOL LibertadoresGetty Images Sport
Luis Felipe Gonçalves

Palmeiras acelera na reta decisiva e mira recorde de vitórias para voltar à final da Libertadores

Palmeiras
A. Ferreira
Palmeiras x Fluminense
Copa Libertadores

Em alta, Verdão soma quatro triunfos consecutivos e tenta ampliar sequência para garantir vaga na decisão continental

O Palmeiras chega embalado à reta decisiva da temporada. Nesta quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), o time de Abel Ferreira recebe o Fluminense pela semifinal da Libertadores e pode alcançar sua melhor sequência de vitórias em 2026, além de garantir vaga na final.

O Verdão venceu os últimos quatro compromissos e, caso conquiste mais um triunfo, chegará a cinco vitórias consecutivas, igualando sua melhor marca no ano. A sequência já foi alcançada duas vezes, entre fevereiro e março, em jogos do Campeonato Paulista e do Brasileirão, e entre março e abril, novamente pelo torneio nacional.

Desde a derrota para o Fluminense no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras disputou 14 partidas, com nove vitórias, quatro empates e apenas uma derrota, para a LDU, em Quito. Mesmo após o revés, a equipe avançou à semifinal da Libertadores ao vencer a disputa por pênaltis.

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  • Fluminense v Palmeiras - Copa CONMEBOL LibertadoresGetty Images Sport

    Momento empolgante

    O recorte mais recente, após a Data Fifa, reforça o otimismo palmeirense. A equipe venceu Bahia (1 a 0), Corinthians (4 a 1), Fluminense (2 a 1) e Athletico-PR (2 a 0), resultados que aumentaram a confiança para a sequência decisiva.

    “Esse momento pós-Data Fifa vem sendo muito importante e muito bom para nós. Trabalhamos para manter, pois sabemos que é o sprint final do ano, como o professor sempre nos fala”, avaliou Mauricio.

    O Palmeiras ainda pode disputar até 12 partidas na temporada, caso alcance as finais da Libertadores e da Copa do Brasil. No Brasileirão, o time ocupa a segunda colocação, a um ponto do Flamengo, seu concorrente direto pelo título. Os rivais se enfrentam na 36ª rodada, no Nubank Parque.

    Antes disso, o Verdão terá outro desafio eliminatório: a semifinal da Copa do Brasil contra o Vasco, marcada para os dias 1º e 8 de novembro. A equipe busca manter o embalo nas três competições para encerrar o ano com títulos.

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  • Fluminense v Palmeiras - Copa CONMEBOL LibertadoresGetty Images Sport

    Retrospecto favorável

    O Palmeiras leva vantagem nos confrontos eliminatórios contra o Fluminense. As equipes já se enfrentaram em três mata-matas, e o Verdão avançou em todos: na semifinal do Campeonato Brasileiro de 1960, nas quartas de final da Copa dos Campeões de 2002 e na semifinal da Copa do Brasil de 2015.

    Apesar do histórico positivo, os clubes nunca se enfrentaram em um mata-mata da Libertadores. Os únicos duelos pela competição ocorreram na fase de grupos de 1971, quando cada equipe venceu como mandante. O Fluminense fez 2 a 0 no Pacaembu, enquanto o Palmeiras ganhou por 3 a 1 no Maracanã.

    Em casa, o retrospecto alviverde na Libertadores também é favorável. Desde a inauguração do Allianz Parque, hoje chamado Nubank Parque, o Palmeiras soma 38 vitórias, 12 empates e cinco derrotas na competição, com aproveitamento de 76,4%.

    A derrota mais recente como mandante aconteceu nesta edição, diante do Cerro Porteño, por 1 a 0, na fase de grupos. Antes disso, o último revés em casa havia sido em 2021, quando o Verdão perdeu por 4 a 3 para o Defensa y Justicia. Naquela temporada, a equipe terminou a competição com o título.

  • LDU Quito v Palmeiras - Copa CONMEBOL LibertadoresGetty Images Sport

    Desafio contra brasileiros

    Em mata-matas da Libertadores contra clubes brasileiros, o Palmeiras disputou 21 confrontos e avançou ou conquistou o título em 12 ocasiões. Nas outras nove, acabou eliminado ou ficou com o vice-campeonato.

    Nas semifinais contra equipes do país, o retrospecto é equilibrado: o Verdão eliminou o Corinthians em 2000 e o Atlético-MG em 2021, mas foi eliminado pelo Athletico-PR em 2022.

    Agora, diante do Fluminense, o Palmeiras tenta ampliar a sequência positiva, confirmar o bom momento e dar mais um passo rumo a uma nova decisão continental.

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