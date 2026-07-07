Palavra decisiva ao telefone? Jürgen Klopp teria se posicionado sobre o futuro de Rudi Völler na DFB

Em especial, o papel possivelmente pouco claro ao lado de Klopp teria preocupado o campeão mundial de 1990. Enquanto Völler ainda atuava como mentor, pessoa de confiança e protetor de Nagelsmann, esses papéis ao lado do ex-técnico do Liverpool e do BVB dificilmente serão necessários.

No entanto, nos últimos dias, Völler teria demonstrado uma tendência a continuar, devido à sua longa e estreita ligação com a DFB (foi técnico da seleção de 2000 a 2004 e técnico interino em 2023). A conversa com Klopp, cuja contratação é considerada certa, mas ainda precisa ser finalizada, poderia dissipar as últimas dúvidas.

Mesmo que Völler permaneça, haverá, no entanto, uma grande mudança. Além de Nagelsmann, o diretor esportivo Andreas Rettig também deixará a seleção nacional. O profissional de 63 anos já anunciou que, por motivos pessoais, não pretende renovar seu contrato, que vence no final do ano. Per Mertesacker é considerado um possível sucessor, e o presidente do Bayern, Uli Hoeneß, já se mostra entusiasmado com ele.