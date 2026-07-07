Rudi Völler supostamente gostaria de continuar como diretor esportivo da DFB — e, ao que parece, também pode contar com o apoio de Jürgen Klopp. De acordo com uma reportagem do *Bild*, o principal candidato à sucessão de Julian Nagelsmann teria se manifestado claramente a favor da permanência do dirigente de 66 anos.
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Palavra decisiva ao telefone? Jürgen Klopp teria se posicionado sobre o futuro de Rudi Völler na DFB
Segundo o jornal “Bild”, o técnico designado da seleção alemã já conversou por telefone com Völler e garantiu a ele que ficaria muito satisfeito em trabalhar em conjunto. O desejo claro de Klopp é que Völler permaneça no cargo na DFB.
Com isso, Klopp está alinhado com os outros dirigentes da DFB, liderados pelo presidente Bernd Neuendorf e por Hans-Joachim Watzke, que também defendem a permanência de Völler no cargo.
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Após a saída de Nagelsmann: especulações sobre a renúncia de Völler
Atualmente, Völler ainda tem contrato com a Federação Alemã até o final do Campeonato Europeu de 2028 (31 de julho). O ex-atacante de nível mundial sempre foi considerado um grande defensor e confidente próximo do ex-técnico da seleção alemã, Nagelsmann.
No entanto, após a decepcionante eliminação da seleção alemã nas oitavas de final contra o Paraguai, o mandato de Nagelsmann chegou ao fim antes do previsto. Em seguida, surgiram especulações na mídia sobre se Völler também poderia deixar seu cargo.
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A grande questão: qual será o papel de Völler ao lado de Klopp?
Em especial, o papel possivelmente pouco claro ao lado de Klopp teria preocupado o campeão mundial de 1990. Enquanto Völler ainda atuava como mentor, pessoa de confiança e protetor de Nagelsmann, esses papéis ao lado do ex-técnico do Liverpool e do BVB dificilmente serão necessários.
No entanto, nos últimos dias, Völler teria demonstrado uma tendência a continuar, devido à sua longa e estreita ligação com a DFB (foi técnico da seleção de 2000 a 2004 e técnico interino em 2023). A conversa com Klopp, cuja contratação é considerada certa, mas ainda precisa ser finalizada, poderia dissipar as últimas dúvidas.
Mesmo que Völler permaneça, haverá, no entanto, uma grande mudança. Além de Nagelsmann, o diretor esportivo Andreas Rettig também deixará a seleção nacional. O profissional de 63 anos já anunciou que, por motivos pessoais, não pretende renovar seu contrato, que vence no final do ano. Per Mertesacker é considerado um possível sucessor, e o presidente do Bayern, Uli Hoeneß, já se mostra entusiasmado com ele.
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