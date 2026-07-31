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Everton v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport
Adhe Makayasa

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Pai de astro do Everton aborda alegações de que ele acertou transferência no verão para o gigante da Saudi Pro League, Al-Hilal

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I. Ndiaye
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Al Hilal

O pai do ponta do Everton, Iliman Ndiaye, negou categoricamente as alegações de que o internacional senegalês acertou sua ida para o Al-Hilal, gigante da Saudi Pro League. Apesar do forte interesse e das ofertas salariais lucrativas do Oriente Médio, seu pai insiste que o jogador de 26 anos segue totalmente focado em sua carreira na Europa e em suas ambições internacionais.

  • Al Hilal busca Ndiaye

    Os gigantes da Saudi Pro League, o Al-Hilal, estariam pressionando fortemente para contratar o ponta do Everton, Ndiaye, a fim de reforçar as opções ofensivas de Simone Inzaghi neste verão. De acordo com o veículo espanhol Marca, o Al-Hilal identificou Ndiaye como alvo prioritário para os lados do campo graças à sua flexibilidade tática. Enquanto isso, uma reportagem separada do jornal saudita Asharq Al-Awsat revela que o clube está preparado para seduzir o jogador de 26 anos com um lucrativo pacote salarial de £ 270.000 por semana.

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  • Crystal Palace v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    Pai rejeita rumores sobre a Arábia Saudita

    Respondendo à crescente especulação sobre transferência, o pai do jogador, Mouhamadou Abdoulaye Ndiaye, deu um esclarecimento firme para conter os rumores. Em entrevista citada pelo veículo senegalês wiwsport.com, ele confirmou ter falado diretamente com o filho sobre a oferta do Oriente Médio: "Muitas pessoas me ligaram para dizer que Iliman iria sair. Mas fiquem tranquilos, ele não vai a lugar nenhum."

    Abdoulaye continuou: "Ele me ligou esta manhã. Eu até brinquei com ele com algumas palavras em árabe, e nós rimos disso. Ele me deixou saber que não tinha nenhuma intenção de ir para a Arábia Saudita."

  • Ndiaye mira sucesso esportivo

    Desde que se juntou ao Everton vindo do Marseille, em julho de 2024, em um contrato de cinco anos, Ndiaye, que soma 44 gols e 23 assistências ao longo da carreira, está priorizando seu desenvolvimento esportivo e suas ambições internacionais em vez de ganhos financeiros, segundo seu pai.

    Abdoulaye acrescentou: "Ele ainda tem planos. Sabe que precisa continuar trabalhando ainda mais. Senegal precisa dele, assim como ele precisa de Senegal. Tudo o que faz hoje, faz por seu país. Ele sabe que pode ganhar muito dinheiro lá, mas também acha que seu nível pode cair.

    "Ele não é do tipo que prioriza o dinheiro em detrimento da carreira. O objetivo dele é conquistar outra Copa Africana de Nações com Senegal, vencer a Copa do Mundo e, um dia, ganhar a Bola de Ouro. É isso que o motiva hoje."

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  • Everton v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    Everton mantém atacante-chave

    Essa postura decisiva traz uma tranquilidade bem-vinda ao Everton, que busca manter um importante ativo ofensivo antes da nova temporada. A diretoria do Everton se encontra em uma posição forte, com o jogador vinculado a um contrato de longo prazo em Goodison Park. Ndiaye agora tentará seguir como peça-chave do Everton, que começa sua temporada da Premier League em casa contra o Crystal Palace em 22 de agosto.

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