Desde que se juntou ao Everton vindo do Marseille, em julho de 2024, em um contrato de cinco anos, Ndiaye, que soma 44 gols e 23 assistências ao longo da carreira, está priorizando seu desenvolvimento esportivo e suas ambições internacionais em vez de ganhos financeiros, segundo seu pai.

Abdoulaye acrescentou: "Ele ainda tem planos. Sabe que precisa continuar trabalhando ainda mais. Senegal precisa dele, assim como ele precisa de Senegal. Tudo o que faz hoje, faz por seu país. Ele sabe que pode ganhar muito dinheiro lá, mas também acha que seu nível pode cair.

"Ele não é do tipo que prioriza o dinheiro em detrimento da carreira. O objetivo dele é conquistar outra Copa Africana de Nações com Senegal, vencer a Copa do Mundo e, um dia, ganhar a Bola de Ouro. É isso que o motiva hoje."