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Paguem suas dívidas da Superliga! Real Madrid exige pagamento astronômico dos “seis grandes” da Premier League após o fracasso do projeto europeu
A conta da cisão
A diretoria do Real Madrid acredita que os seis clubes ingleses que assinaram o acordo original da European Super League Company em abril de 2021 devem arcar com os custos de criação do projeto, segundo The Athletic. Os custos totais de implantação chegariam a € 80 milhões (£ 67,3 milhões).
Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham fizeram parte do grupo inicial de 12 clubes que se separariam das competições existentes. No entanto, após a saída gradual de todos os outros membros fundadores, o Real Madrid é agora o único clube que segue comprometido com o plano controverso.
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Um projeto em constante transformação
O Madrid está perto de nomear Bernd Reichart como seu novo chefe de operações comerciais, acrescenta a reportagem. O empresário alemão atuou anteriormente como CEO da A22, empresa de gestão sediada em Madri encarregada de administrar a competição dissidente.
Sob a gestão da A22, a estrutura do torneio passou por várias reformulações drásticas na tentativa de conquistar o apoio dos críticos. Uma proposta de dezembro de 2023 previa uma competição aberta a 64 equipes, com três divisões e sistema de acesso e rebaixamento. Apenas 12 meses depois, o formato foi novamente alterado para uma 'Unify League' com 96 equipes distribuídas em quatro níveis.
Perez se recusa a recuar
As mais recentes exigências financeiras estão alinhadas à postura firme de Florentino Perez desde que o projeto original fracassou. Quando os clubes da Premier League deram início à saída em massa, o presidente do Real Madrid afirmou categoricamente que eles estavam legalmente impedidos de deixar o projeto. "Não vou perder meu tempo explicando aqui o que é um contrato vinculante", declarou. "Mas o fato é que os clubes não podem sair."
Perez manteve sua postura desafiadora poucos meses antes de o Barcelona abandonar o projeto ao lado de Juventus, AC Milan, Inter e Atletico Madrid. "Tivemos reconhecido nosso direito de criar nossas próprias competições", insistiu. "Também podemos pedir uma indenização de milhões de euros pela conduta da UEFA. Temos dois direitos: ser compensados por nossas perdas e organizar uma competição no futuro. Vamos buscar ambos incansavelmente."
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Sozinho na Europa
Com a retirada formal do Barcelona em fevereiro, o Real Madrid está completamente isolado em sua tentativa de criar uma competição europeia dissidente. Resta saber como os clubes ingleses reagirão à fatura de 80 milhões de euros noticiada.
Embora os clubes da Premier League tenham deixado a questão para trás há muito tempo e se reintegrado ao ecossistema tradicional da UEFA, a busca incansável do Real Madrid por uma indenização garante que a saga da Superliga continuará a rondar a elite do continente.
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