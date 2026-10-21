Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Florentino Perez Real Madrid 2020Getty Images
Muhammad Zaki
Traduzido por

Paguem suas dívidas da Superliga! Real Madrid exige pagamento astronômico dos “seis grandes” da Premier League após o fracasso do projeto europeu

Real Madrid
Premier League
Manchester United
Arsenal
Liverpool
Chelsea
Barcelona
Manchester City
Tottenham
Liga dos Campeões
La Liga
Juventus
Inter de Milão
Milan
Campeonato Italiano
Atlético de Madrid

O Real Madrid estaria buscando uma compensação financeira dos “seis grandes” da Premier League após o colapso dramático da Superliga Europeia. O gigante espanhol acredita que os clubes ingleses que aderiram inicialmente ao projeto dissidente ainda são responsáveis por uma parcela significativa dos custos iniciais.

  • A conta da cisão

    A diretoria do Real Madrid acredita que os seis clubes ingleses que assinaram o acordo original da European Super League Company em abril de 2021 devem arcar com os custos de criação do projeto, segundo The Athletic. Os custos totais de implantação chegariam a € 80 milhões (£ 67,3 milhões).

    Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham fizeram parte do grupo inicial de 12 clubes que se separariam das competições existentes. No entanto, após a saída gradual de todos os outros membros fundadores, o Real Madrid é agora o único clube que segue comprometido com o plano controverso.


  • European Super League protests ChelseaGetty Images

    Um projeto em constante transformação

    O Madrid está perto de nomear Bernd Reichart como seu novo chefe de operações comerciais, acrescenta a reportagem. O empresário alemão atuou anteriormente como CEO da A22, empresa de gestão sediada em Madri encarregada de administrar a competição dissidente.

    Sob a gestão da A22, a estrutura do torneio passou por várias reformulações drásticas na tentativa de conquistar o apoio dos críticos. Uma proposta de dezembro de 2023 previa uma competição aberta a 64 equipes, com três divisões e sistema de acesso e rebaixamento. Apenas 12 meses depois, o formato foi novamente alterado para uma 'Unify League' com 96 equipes distribuídas em quatro níveis.


  • Perez se recusa a recuar

    As mais recentes exigências financeiras estão alinhadas à postura firme de Florentino Perez desde que o projeto original fracassou. Quando os clubes da Premier League deram início à saída em massa, o presidente do Real Madrid afirmou categoricamente que eles estavam legalmente impedidos de deixar o projeto. "Não vou perder meu tempo explicando aqui o que é um contrato vinculante", declarou. "Mas o fato é que os clubes não podem sair."

    Perez manteve sua postura desafiadora poucos meses antes de o Barcelona abandonar o projeto ao lado de Juventus, AC Milan, Inter e Atletico Madrid. "Tivemos reconhecido nosso direito de criar nossas próprias competições", insistiu. "Também podemos pedir uma indenização de milhões de euros pela conduta da UEFA. Temos dois direitos: ser compensados por nossas perdas e organizar uma competição no futuro. Vamos buscar ambos incansavelmente."


    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga GOAL no Google
  • Florentino PerezGetty Images

    Sozinho na Europa

    Com a retirada formal do Barcelona em fevereiro, o Real Madrid está completamente isolado em sua tentativa de criar uma competição europeia dissidente. Resta saber como os clubes ingleses reagirão à fatura de 80 milhões de euros noticiada.

    Embora os clubes da Premier League tenham deixado a questão para trás há muito tempo e se reintegrado ao ecossistema tradicional da UEFA, a busca incansável do Real Madrid por uma indenização garante que a saga da Superliga continuará a rondar a elite do continente.