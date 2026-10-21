A diretoria do Real Madrid acredita que os seis clubes ingleses que assinaram o acordo original da European Super League Company em abril de 2021 devem arcar com os custos de criação do projeto, segundo The Athletic. Os custos totais de implantação chegariam a € 80 milhões (£ 67,3 milhões).

Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham fizeram parte do grupo inicial de 12 clubes que se separariam das competições existentes. No entanto, após a saída gradual de todos os outros membros fundadores, o Real Madrid é agora o único clube que segue comprometido com o plano controverso.



