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Khadija Shaw Man City gfx 16:9Getty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

Traduzido por

Paguem o que devem à Bunny! O Manchester City está cometendo um grande erro ao deixar Khadija Shaw sair, enquanto o Chelsea se aproxima da artilheira da WSL

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Futebol feminino
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Nas últimas semanas, enquanto o Manchester City buscava seu primeiro título da Superliga Feminina em 10 anos, o clima ficou tenso dentro e fora de campo. A perda de pontos ameaçou permitir que o Arsenal voltasse à disputa pelo título, até que o próprio tropeço dos Gunners no meio da semana, em Brighton, pôs fim a esse suspense. Ainda assim, embora quaisquer preocupações em torno do destino do troféu da WSL tenham sido agora deixadas de lado, os torcedores do City ainda podem se preocupar com o futuro de sua atacante estrela, Khadija Shaw.

O contrato atual de Shaw expira neste verão e, apesar de faltarem apenas algumas semanas para o fim do contrato, ainda não foi acordada nenhuma renovação com a jogadora, que deve conquistar sua terceira Chuteira de Ouro da WSL consecutiva no final deste mês, após marcar 19 gols em 21 partidas do campeonato nesta temporada. O próximo gol ou assistência de Shaw na competição será sua centésima participação direta em gols; ela disputou apenas 92 partidas. É um recorde incrível.

E, no entanto, apesar dessa produtividade na frente do gol ser um dos principais motivos pelos quais o City conquistou o título da WSL pela primeira vez desde 2016, tudo indica que Shaw jogará por um rival da liga na próxima temporada. Na manhã de quinta-feira, poucas horas após a confirmação do triunfo, o Guardian noticiou que Shaw deixará o City neste verão e que o Chelsea, que segundo o The Athletic teria oferecido à jogadora de 29 anos um contrato de £ 1 milhão por ano (US$ 1,36 milhão), será o principal candidato à sua contratação.

Depois de tantas oportunidades perdidas e anos de decepção, as Cityzens conseguiram se organizar este ano, a ponto de se tornarem as novas campeãs da Inglaterra. Seria um erro verdadeiramente catastrófico se esse maravilhoso sucesso fosse seguido pela saída de sua atacante de classe mundial, algo que provavelmente atrasaria significativamente esse projeto empolgante.

  • Alex Greenwood Man City contract renewal 2025-26Manchester City FC

    Um deslize raro

    Isso não é típico do City. Nos últimos anos, o clube tem se mostrado bastante proativo no que diz respeito a renovações, com Shaw assinando uma no final da temporada 2022-23, apenas dois anos após sua chegada do Bordeaux. No ano seguinte, o City renovou mais quatro titulares importantes — Khiara Keating, Yui Hasegawa, Leila Ouahabi e Lauren Hemp —, bem como o contrato do então técnico Gareth Taylor. Kerstin Casparij assinou uma renovação na temporada passada e, nesta temporada, Hasegawa, Mary Fowler, Alex Greenwood e Rebecca Knaak, entre outras, concordaram com novos contratos.

    É claro que houve algumas saídas notáveis por transferência gratuita nesse período, sendo a de Laia Aleixandri, que retornou ao clube de sua infância, o Barcelona, nesta temporada, talvez o maior golpe. Mas depois que o verão de 2023 pareceu causar alarme, quando Georgia Stanway, Caroline Weir e Lucy Bronze deixaram o clube ao término de seus respectivos contratos, o City tem sido, de modo geral, proativo no que diz respeito a contratos.

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  • Kerolin Khadija Shaw Man City Women 2025-26Getty Images

    Desempenho consistente

    Por que, então, a situação de Shaw chegou a este ponto? É realmente incrível, especialmente considerando que todas as notícias sugerem que a jogadora da seleção jamaicana tem demonstrado vontade de permanecer em Manchester. Isso também não é surpresa, já que a jogadora de 29 anos se tornou uma verdadeira jogadora de nível mundial desde que chegou ao City em 2021, estando claramente muito bem adaptada dentro e fora de campo.

    O ex-técnico Taylor trabalhou para maximizar os talentos de Shaw, supervisionando um período em que ela marcou 62 gols em 71 partidas da WSL, e o novo técnico Andree Jeglertz alterou a formação com maestria nesta temporada para criar sua própria versão de condições produtivas para a atacante. Permitir que Miedema se movimentasse livremente atrás de Shaw levou a dupla a formar uma parceria e tanto, que tem sido eficaz tanto para os números individuais das jogadoras quanto para o sucesso geral da equipe.

  • Iman Beney Khadija Shaw Man City Women 2025-26Getty Images

    Jogador completo

    Shaw não é apenas uma máquina de gols. O trabalho que ela realiza para criar oportunidades para as colegas é subestimado: suas quatro assistências nesta temporada a colocam a apenas três do líder da liga, enquanto seus 27 passes decisivos a colocam em oitavo lugar na divisão. Esse último número a coloca à frente de jogadoras como Fran Kirby e Olivia Smith, por exemplo.

    Depois, há seu trabalho defensivo. Apenas quatro jogadoras do elenco do City — a zaga titular — realizaram mais rebatidas do que Shaw nesta temporada, com ela frequentemente presente na sua própria área para afastar bolas de cabeça em jogadas de bola parada. A forma como a atacante lidera a pressão pela frente também é muito valiosa, levando a sua companheira de equipe Sam Coffey a descrevê-la como “uma das melhores atacantes de pressão desta liga e do mundo” no início da temporada.

  • Khadija Shaw Man City Women 2025-26Getty Images

    Erro imperdoável

    Tudo isso faz de Shaw uma das melhores atacantes centrais do futebol feminino, se não a melhor. De fato, depois que ela marcou o hat-trick mais rápido da história da WSL contra o Tottenham em março, o técnico do Spurs, Martin Ho, não hesitou em chamá-la de “de longe a melhor atacante do mundo”.

    É por isso que é tão surpreendente que o City não tenha feito disso uma prioridade absoluta para mantê-la no clube, onde ela deseja permanecer. A reportagem do The Guardian citou a duração do novo contrato como o principal “obstáculo” nas negociações, sem especificar quais eram as preferências de cada lado.

    De qualquer forma, a falta de um acordo significa que o City perderá agora uma jogadora de futebol de classe mundial que será quase impossível de substituir. Jogadoras como Shaw, e certamente atacantes como ela, não aparecem todos os dias. Nas cinco principais ligas da Europa, ninguém marcou mais gols do que a jogadora de 29 anos desde sua chegada ao City em 2021. Esse é o tipo de jogadora que se mantém no time, custe o que custar.

  • Manchester City v Chelsea FC - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Admiradores compreensíveis

    O Chelsea, adversário do City na semifinal da FA Cup deste domingo e o time mais cotado para contratar Shaw, sabe bem o valor de uma atacante de ponta como ela.

    Há anos, Sam Kerr joga pelo clube, sendo a jogadora que mais gols marcou na WSL pelo Blues. A jogadora da seleção australiana tem sido a mulher das grandes ocasiões repetidas vezes durante o domínio do Chelsea no campeonato nacional, tendo anteriormente citado Wembley como seu estádio favorito porque, tendo marcado cinco gols em quatro visitas, ela “nunca esteve lá e não ganhou um troféu”.

    Nesta temporada, porém, com os minutos de Kerr limitados em alguns momentos devido ao seu retorno de uma lesão no ligamento cruzado anterior, o Chelsea tem sentido falta dessa presença confiável no ataque. Catarina Macario teve seus contratempos antes de partir para o San Diego Wave em março, Aggie Beever-Jones vem lidando com um problema no tornozelo e Mayra Ramirez perdeu toda a temporada após uma cirurgia no tendão. O Chelsea simplesmente não teve uma camisa 9 consistente. Esse é um grande motivo pelo qual a defesa do título da WSL foi tão decepcionante.

    É claro que o Blues ainda conta com jogadoras decisivas. Lauren James foi uma delas na final da Copa da Liga em março e espera desempenhar um papel semelhante neste fim de semana, quando o City vier à cidade. Mas ela e Alyssa Thompson estão entre aquelas que tiveram que se adaptar a uma função central nesta temporada, com graus variados de sucesso, para compensar a falta constante de uma atacante à disposição da treinadora Sonia Bompastor.

  • Khadija Shaw Man City Women 2025-26Getty Images

    Uma partida inconcebível

    O fato de o Chelsea estar de olho em Shaw, portanto, faz sentido. O fato de muitos outros clubes da Europa e dos Estados Unidos estarem de olho na craque do City também faz sentido. O que não faz sentido é que as recém-coroadas campeãs a deixem partir.

    Tendo acabado de se tornar o time que interrompeu a sequência de seis títulos consecutivos do Chelsea na WSL, este verão deve ser emocionante para o City, um período em que a equipe construirá sobre bases sólidas com os olhos voltados para sua própria era de sucesso. Mas perder um dos pilares monumentais e quase insubstituíveis desse triunfo, e provavelmente para um rival nacional, levanta sérias questões sobre a capacidade do City de realmente dar um salto a partir daqui.

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