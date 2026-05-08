O contrato atual de Shaw expira neste verão e, apesar de faltarem apenas algumas semanas para o fim do contrato, ainda não foi acordada nenhuma renovação com a jogadora, que deve conquistar sua terceira Chuteira de Ouro da WSL consecutiva no final deste mês, após marcar 19 gols em 21 partidas do campeonato nesta temporada. O próximo gol ou assistência de Shaw na competição será sua centésima participação direta em gols; ela disputou apenas 92 partidas. É um recorde incrível.

E, no entanto, apesar dessa produtividade na frente do gol ser um dos principais motivos pelos quais o City conquistou o título da WSL pela primeira vez desde 2016, tudo indica que Shaw jogará por um rival da liga na próxima temporada. Na manhã de quinta-feira, poucas horas após a confirmação do triunfo, o Guardian noticiou que Shaw deixará o City neste verão e que o Chelsea, que segundo o The Athletic teria oferecido à jogadora de 29 anos um contrato de £ 1 milhão por ano (US$ 1,36 milhão), será o principal candidato à sua contratação.

Depois de tantas oportunidades perdidas e anos de decepção, as Cityzens conseguiram se organizar este ano, a ponto de se tornarem as novas campeãs da Inglaterra. Seria um erro verdadeiramente catastrófico se esse maravilhoso sucesso fosse seguido pela saída de sua atacante de classe mundial, algo que provavelmente atrasaria significativamente esse projeto empolgante.