"Eu tinha medo de perder tudo. Mas em Brest fui curado", confessou o ponta. Foi uma fuga para a frente, longe de um ambiente tóxico que, segundo ele mesmo, quase lhe custou o emprego.
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"Paguei caro por isso": jogador emprestado por clube da Bundesliga faz confissão chocante sobre sua carreira
Dina Ebimbe admitiu abertamente que simplesmente subestimou o profissionalismo. Enquanto companheiros de equipe como Hugo Ekitike, que agora joga pelo Liverpool FC, perceberam a gravidade da situação, Ebimbe ainda se achava em uma zona de conforto. “Agora entendo que o futebol não é apenas minha paixão, mas também meu trabalho. Antes, isso não estava claro para mim”, disse ele.
Dina Ebimbe admitiu: “Gostaria de ter sido tão profissional antes quanto sou agora. Muitos dos meus companheiros entenderam isso antes de mim. Hugo Ekitike, por exemplo. O futebol é duro, você precisa trabalhar mais do que os outros. Antes disso, eu fechava os olhos para isso em Frankfurt. Eu estava relaxado demais.”
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Dina Ebimbe: Um novo ambiente e um estilo de vida diferente
Além disso, ele compartilhou suas decepções pessoais. Por ser uma pessoa confiante, acabou se envolvendo com as pessoas erradas: “Sou alguém que confia facilmente. Infelizmente, confiei em pessoas que se aproveitaram de mim. Paguei caro por isso. Agora, só confio naqueles que estiveram ao meu lado quando eu não jogava mais. Pela primeira vez na minha carreira, sei que estou com as melhores pessoas possíveis.”
A consequência: uma mudança completa do ambiente e um estilo de vida radicalmente transformado. “Mudei tudo. Tomei grandes decisões na minha vida em relação às pessoas que estavam próximas a mim. Mudei muitas coisas e, fora do campo, faço de tudo para ter um bom desempenho”, disse ele, e explicou: “Agora faço dois treinos por dia, tenho um nutricionista e vou dormir cedo. Até bebo mais água. Sinto-me melhor não só em campo, mas em toda a minha vida.”
Dina Embibe não aceitou o conselho de Krösche
O jovem de 25 anos foi bem específico: "Mudei minha vida de cabeça para baixo, troquei de orientador e me aproveitei das relações com os chamados amigos. Muitas vezes, só me diziam o que eu queria ouvir. Isso estava errado."
A lição que tirou disso: “Você precisa estar com pessoas que sejam honestas com você. Que não digam o que você quer ouvir. Quando as pessoas realmente te amam, elas dizem a verdade, não importa se você gosta ou não. Eu levei isso a sério.”
Além disso, ele afirmou se arrepender de não ter aceitado um conselho do diretor esportivo do Eintracht, Markus Krösche. “Ele me disse: ‘Cuide do seu círculo de amigos e cerque-se de pessoas melhores.’ Eu gostaria de ter entendido isso antes. Mas, às vezes, as coisas acontecem por um motivo. Agora eu entendi, e isso me ajudou a me tornar quem sou hoje”, disse Dina Ebimbe.
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Dina Ebimbe ainda tem futuro em Frankfurt?
Dina Ebimbe, pelo qual o Eintracht pagou 6,5 milhões de euros ao Paris Saint-Germain, ficou em campo em Frankfurt por apenas onze minutos entre novembro de 2024 e setembro de 2025. Uma transferência planejada para o AS Monaco no meio do ano fracassou no último momento devido ao exame médico.
Apesar do empréstimo bem-sucedido ao Stade Brest (26 jogos, cinco gols), tudo aponta para um retorno ao SGE. Embora o 12º colocado da Ligue 1 tenha uma opção de compra de sete milhões de euros, para um clube cuja transferência mais cara até então foi de cinco milhões de euros, esse valor é praticamente inviável.
“Não sei ao certo, mas não acredito nisso. Provavelmente voltarei para Frankfurt primeiro”, foi a previsão do jogador. Em Frankfurt, ele encontrará uma situação diferente. Sob o comando do ex-técnico Dino Toppmöller, ele ficou completamente de fora no final, nem mesmo podendo treinar com os profissionais. Mas Dina Ebimbe está ansioso por uma segunda chance sob a nova direção esportiva.
“Volto como uma pessoa renovada. (…) Amo Frankfurt, amo este clube, amo os torcedores. Eles fizeram muito por mim, não posso negar isso. Por isso, respeito as decisões deles”, disse ele.
Caso não haja lugar para ele em Frankfurt, ele se considera, pelo menos, preparado: “Se me derem essa chance com o novo técnico, com certeza darei 100% de mim. E se não, darei tudo de mim mesmo assim, para estar em ótima forma para outro clube.”