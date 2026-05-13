"Paguei caro por isso": jogador emprestado por clube da Bundesliga faz confissão chocante sobre sua carreira

Dina Ebimbe, pelo qual o Eintracht pagou 6,5 milhões de euros ao Paris Saint-Germain, ficou em campo em Frankfurt por apenas onze minutos entre novembro de 2024 e setembro de 2025. Uma transferência planejada para o AS Monaco no meio do ano fracassou no último momento devido ao exame médico.

Apesar do empréstimo bem-sucedido ao Stade Brest (26 jogos, cinco gols), tudo aponta para um retorno ao SGE. Embora o 12º colocado da Ligue 1 tenha uma opção de compra de sete milhões de euros, para um clube cuja transferência mais cara até então foi de cinco milhões de euros, esse valor é praticamente inviável.

“Não sei ao certo, mas não acredito nisso. Provavelmente voltarei para Frankfurt primeiro”, foi a previsão do jogador. Em Frankfurt, ele encontrará uma situação diferente. Sob o comando do ex-técnico Dino Toppmöller, ele ficou completamente de fora no final, nem mesmo podendo treinar com os profissionais. Mas Dina Ebimbe está ansioso por uma segunda chance sob a nova direção esportiva.

“Volto como uma pessoa renovada. (…) Amo Frankfurt, amo este clube, amo os torcedores. Eles fizeram muito por mim, não posso negar isso. Por isso, respeito as decisões deles”, disse ele.

Caso não haja lugar para ele em Frankfurt, ele se considera, pelo menos, preparado: “Se me derem essa chance com o novo técnico, com certeza darei 100% de mim. E se não, darei tudo de mim mesmo assim, para estar em ótima forma para outro clube.”