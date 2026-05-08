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Andreas Koenigl

Traduzido por

"Pague um euro de vez em quando!" Toni Kroos se intromete nas negociações contratuais envolvendo a estrela do Bayern de Munique

Bundesliga
Bayern de Munique
K. Laimer
T. Kroos

A renovação do contrato de Konrad Laimer com o Bayern já vem se arrastando há algum tempo. Toni Kroos tem uma opinião clara sobre o assunto e faz uma recomendação.

Inicialmente, a renovação do contrato de Konrad Laimer com o FC Bayern de Munique era vista como mera formalidade — mas, até o momento, ainda não há notícias de que o acordo tenha sido concretizado. Pelo contrário: se acreditarmos nas notícias atuais, as expectativas das duas partes em relação ao salário estão mais distantes do que nunca.

  • Com Toni Kroos, entra agora em cena justamente um ex-jogador do clube mais titulado da Alemanha, que deixou o time após a Copa do Mundo de 2014 — com um ano restante de contrato — rumo ao Real Madrid por uma quantia irrisória de cerca de 30 milhões de euros; provavelmente também porque o Bayern se mostrou um pouco mesquinho quanto ao salário ao negociar um novo contrato com o que viria a ser uma lenda do Real Madrid.

    Um erro que, na opinião de Kroos, o Bayern não pode cometer com Laimer, pois “ele é importante para a equipe. Ele provou sua importância”, afirmou Kroos no podcast Einfach mal Luppen. “Não se pode subestimar isso com jogadores que não marcam 40 gols: é preciso pagar a eles também!”

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  • "Ele não é o Maradona" Hoeneß mantém-se inflexível em relação a Laimer

    O contrato do austríaco em Munique vai até 2027; atualmente, o jogador e o clube estão negociando uma renovação do acordo. Segundo a Sky, Laimer teria exigido um salário de 15 milhões de euros por ano. Até agora, o jogador de 28 anos ganha cerca de dez milhões de euros por temporada, incluindo bônus. 

    Diante das renovações caras com jogadores como Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Dayot Upamecano e Alphonso Davies, o time de Munique supostamente quer usar o caso de Laimer para deixar claro que não vai mais atender a todos os desejos de suas estrelas apenas para mantê-las no clube.

    “Quando se lê o que supostamente é noticiado sobre seu salário e suas exigências, é preciso contextualizar: Konny é um jogador que eu aprecio muito. Ele é extremamente importante para a equipe, assim como para a imagem do clube. Ele se dedica imensamente à equipe. Mas ele simplesmente não é Maradona”, disse o presidente do clube, Uli Hoeneß, recentemente à DAZN.

    Ele acrescentou: “O que ele ganha atualmente, poucos clubes na Europa poderiam oferecer. Não sei o que Max (Eberl, nota do editor) e Christoph (Freund, nota do editor) ofereceram a ele concretamente, mas com certeza não foi o que seus assessores exigiram no início.”

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    Laimer vai deixar o Bayern sem custo de transferência? “Não perderíamos grande coisa!”

    Caso Laimer não renove, tem-se especulado recentemente sobre uma possível saída do jogador de 28 anos ao final da temporada. Afinal, este verão seria a última oportunidade para o Bayern receber uma indenização adequada pela venda de Laimer, antes que seu contrato expire um ano depois.

    Max Eberl, por sua vez, enfatizou que há “dois pontos de vista” e que “é preciso procurar encontrar um meio-termo, de alguma forma e em algum momento”. Quando questionado se, caso não houvesse renovação, o clube seria forçado a vendê-lo para não ter que liberá-lo sem indenização em 2027, Eberl respondeu com surpreendente serenidade: “Ele chegou sem indenização, então não perderíamos muito.”

    Após o término do contrato com o RB Leipzig, Laimer chegou a Munique em 2023 sem custos. Com sua consistência e flexibilidade, o jogador da seleção austríaca conquistou um papel importante no clube campeão alemão, e também nesta temporada ele está entre os principais destaques. Uma perda afetaria o Bayern de forma igualmente dura, especialmente porque seria necessário procurar um substituto para a vaga de Laimer no elenco, o que poderia ser muito caro.

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