O contrato do austríaco em Munique vai até 2027; atualmente, o jogador e o clube estão negociando uma renovação do acordo. Segundo a Sky, Laimer teria exigido um salário de 15 milhões de euros por ano. Até agora, o jogador de 28 anos ganha cerca de dez milhões de euros por temporada, incluindo bônus.

Diante das renovações caras com jogadores como Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Dayot Upamecano e Alphonso Davies, o time de Munique supostamente quer usar o caso de Laimer para deixar claro que não vai mais atender a todos os desejos de suas estrelas apenas para mantê-las no clube.

“Quando se lê o que supostamente é noticiado sobre seu salário e suas exigências, é preciso contextualizar: Konny é um jogador que eu aprecio muito. Ele é extremamente importante para a equipe, assim como para a imagem do clube. Ele se dedica imensamente à equipe. Mas ele simplesmente não é Maradona”, disse o presidente do clube, Uli Hoeneß, recentemente à DAZN.

Ele acrescentou: “O que ele ganha atualmente, poucos clubes na Europa poderiam oferecer. Não sei o que Max (Eberl, nota do editor) e Christoph (Freund, nota do editor) ofereceram a ele concretamente, mas com certeza não foi o que seus assessores exigiram no início.”