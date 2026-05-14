Com isso, o FCB já pode comemorar mais dois milhões de euros, já que Urbig completou sua 30ª partida como goleiro do Bayern na vitória por 1 a 0 sobre o VfL Wolfsburg no último fim de semana. O valor inicial da transferência de sete milhões de euros, que o FCB pagou em janeiro de 2025 pelo jogador, hoje com 22 anos, pode chegar a até 15 milhões de euros, caso todas as cláusulas adicionais sejam cumpridas.

O próximo pagamento adicional pode não demorar muito a chegar. De acordo com a reportagem, um milhão de euros será devido caso Urbig faça sua estreia na seleção alemã. A discussão sobre uma participação na Copa do Mundo com perspectivas de tempo de jogo tem se intensificado nas últimas semanas e meses.