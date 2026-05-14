Segundo o jornal “Kölner Stadt-Anzeiger”, foi acordado com o 1. FC Köln, durante a negociação da transferência, que, caso ocorram determinados cenários, o goleiro de Munique receberá uma quantia adicional do clube de Colônia.
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Pagamentos retroativos na casa dos milhões? O marco alcançado por Jonas Urbig deve sair caro para o FC Bayern de Munique
Com isso, o FCB já pode comemorar mais dois milhões de euros, já que Urbig completou sua 30ª partida como goleiro do Bayern na vitória por 1 a 0 sobre o VfL Wolfsburg no último fim de semana. O valor inicial da transferência de sete milhões de euros, que o FCB pagou em janeiro de 2025 pelo jogador, hoje com 22 anos, pode chegar a até 15 milhões de euros, caso todas as cláusulas adicionais sejam cumpridas.
O próximo pagamento adicional pode não demorar muito a chegar. De acordo com a reportagem, um milhão de euros será devido caso Urbig faça sua estreia na seleção alemã. A discussão sobre uma participação na Copa do Mundo com perspectivas de tempo de jogo tem se intensificado nas últimas semanas e meses.
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Especialistas pedem a convocação de Urbig para a Copa do Mundo — e muito mais
Entre outros, Lothar Matthäus pediu, após a partida contra o Wolfsburg, a convocação do goleiro do Bayern, que mais uma vez teve um desempenho brilhante como substituto de Manuel Neuer. Mario Basler foi ainda mais longe e defendeu que ele fosse titular na Copa do Mundo. O técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, já havia convocado Urbig para a concentração de março, antes de ele ter que deixar o grupo mais cedo devido a uma lesão na articulação do joelho direito.
No momento, devido à nova lesão de Marc-André ter Stegen, Oliver Baumann deve viajar para a Copa do Mundo como titular. Alexander Nübel deve ter garantida mais uma vaga. Finn Dahmen também pode conseguir uma vaga no voo para o exterior, ao lado de Urbig e Noah Atubolu. Além disso, o debate sobre a volta atrás na decisão de se aposentar de Manuel Neuer voltou a esquentar recentemente, embora o experiente goleiro já tenha negado isso várias vezes.
Neuer e Urbig estão na lista de Nagelsmann para a Copa do Mundo?
No entanto, a revista “kicker” especulou recentemente que Neuer estaria na lista de 55 jogadores de Nagelsmann, que deveria ter sido entregue à FIFA na segunda-feira. De acordo com os regulamentos, apenas os jogadores que constam dessa lista podem ser indicados posteriormente, caso seja necessário. Na verdade, não há indícios concretos na reportagem, e Nagelsmann também não deu sinais até agora de que poderia trazer de volta o jogador de 40 anos. Ele anunciará seu elenco na próxima semana.
Enquanto isso, Neuer está prestes a renovar seu contrato, que expira no final da temporada. Além de uma redução salarial, Neuer também deve concordar com uma troca com Urbig, para quem ele assumirá ainda mais o papel de mentor. Deveria haver um acordo claro quanto ao tempo de jogo, o que possivelmente também renderá mais milhões ao Colônia.
Jonas Urbig: Dados de desempenho e estatísticas desta temporada
Jogos 18 Gols sofridos 21 Jogos sem sofrer gols 6