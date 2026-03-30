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Michele PadovanoGetty Images Sport

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Padovano: “Na prisão, um guarda me disse para enfiar o dinheiro no r... 17 anos de inferno; Vialli foi um dos poucos que não me virou as costas”

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G. Vialli
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O ex-atacante da Juventus conta o calvário que passou devido a um erro judicial.

Michele Padovano relata o calvário que viveu devido a um erro judicial: preso sob a acusação de ser o financiador de um tráfico internacional de drogas, ele ficou na prisão até ser absolvido em janeiro de 2023.


O ex-atacante da Juventus declarou em entrevista ao La Gazzetta dello Sport: “Foi, sem dúvida, um inferno, sobretudo porque sempre soube que era inocente e completamente alheio aos fatos. Lutei dezessete anos contra uma injustiça; a prisão roubou-me a vida e agora a recuperei. A absolvição, para mim, vale a vitória da Liga dos Campeões”.


“O momento mais difícil? Houve muitos, provavelmente o isolamento. Ficar muitos dias sem ver ninguém faz você se sentir perdido. É uma sensação difícil de descrever em palavras, parece que o tempo nunca passa. Além disso, naquela época minha esposa também estava sob investigação — que foi arquivada depois de 7 meses — e nem podíamos ligar um para o outro. Por fim, o tratamento que recebi dos guardas: foi realmente pesado. Acho que também se deveu ao fato de eu ser jogador de futebol. Um guarda-prisão me disse: ‘agora você enfia seu dinheiro no cu’. Coisas de outro mundo. Os carabineiros que me tratavam de ‘tu’, me tratando como um pano de pé. Eles tentaram pisar na minha dignidade desde o primeiro momento”.


  • "Tudo começou porque emprestei dinheiro a um amigo. Eu o conhecia há muito tempo. Financeiramente, eu estava bem e não era problema para mim ajudar alguém em dificuldades, muito pelo contrário. Mas eu não sabia o que ele faria com aqueles 35 mil euros. Eu não estava a par de nada. Eu apenas disse a ele: ‘Sei que você é um encrenqueiro, vou dar o dinheiro para sua esposa’. Mas de forma bem-humorada. Em vez disso, nossas ligações, inocentes, foram interpretadas como mensagens em código com palavras criptografadas. Falávamos de “cavalo”, “guindaste” e “terreno” e, para os investigadores, seriam nomes em código relacionados a remessas de cocaína. Felizmente, a verdade prevaleceu. Claro, tudo o que perdi ninguém vai me devolver.”


    “Alguma vez tive medo de não conseguir? Depois das duas derrotas nas primeiras instâncias, um pouco sim; mais do que tudo, tive medo de não conseguir provar minha inocência. Mas lutei como um leão e nunca desisti. A tenacidade é a qualidade que mais me caracteriza; em campo também era assim.”


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  • "O mundo do futebol me abandonou? Muitos me viraram as costas e me decepcionaram, isso é verdade. Tudo o que vivi me ajudou a fazer uma limpeza. Percebi quem são os amigos de verdade e quem estava lá apenas por conveniência. Quando fui preso, já tinha parado de jogar e trabalhava como diretor-geral em Alessandria. A prisão fechou as portas do mundo para mim e também do futebol; num instante, parece que ninguém mais se lembra de você."


    “Luca Vialli era meu irmão, sei que ligava para minha esposa Adriana todas as semanas para saber como eu estava. Sempre fomos muito unidos; quando jogávamos na Juventus, estávamos sempre juntos, assim como em Londres. Dói pensar que ele não teve tempo de comemorar minha absolvição, justamente ele, que sempre me disse isso e sempre me apoiou, mas tenho certeza de que ele comemorou lá no céu.”



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