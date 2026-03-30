Padovano: “Na prisão, um guarda me disse para enfiar o dinheiro no r... 17 anos de inferno; Vialli foi um dos poucos que não me virou as costas”

Michele Padovano relata o calvário que viveu devido a um erro judicial: preso sob a acusação de ser o financiador de um tráfico internacional de drogas, ele ficou na prisão até ser absolvido em janeiro de 2023.





O ex-atacante da Juventus declarou em entrevista ao La Gazzetta dello Sport: “Foi, sem dúvida, um inferno, sobretudo porque sempre soube que era inocente e completamente alheio aos fatos. Lutei dezessete anos contra uma injustiça; a prisão roubou-me a vida e agora a recuperei. A absolvição, para mim, vale a vitória da Liga dos Campeões”.





“O momento mais difícil? Houve muitos, provavelmente o isolamento. Ficar muitos dias sem ver ninguém faz você se sentir perdido. É uma sensação difícil de descrever em palavras, parece que o tempo nunca passa. Além disso, naquela época minha esposa também estava sob investigação — que foi arquivada depois de 7 meses — e nem podíamos ligar um para o outro. Por fim, o tratamento que recebi dos guardas: foi realmente pesado. Acho que também se deveu ao fato de eu ser jogador de futebol. Um guarda-prisão me disse: ‘agora você enfia seu dinheiro no cu’. Coisas de outro mundo. Os carabineiros que me tratavam de ‘tu’, me tratando como um pano de pé. Eles tentaram pisar na minha dignidade desde o primeiro momento”.



