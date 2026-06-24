"Pacto de transferências" entre o FC Bayern e o Real Madrid estaria abalado? Outro gigante parece estar de olho em Michael Olise

Recentemente, os dirigentes do Bayern de Munique negaram de forma clara, regular e pública a possibilidade de sua superestrela deixar o clube no próximo verão. No entanto, os rumores sobre possíveis tentativas de contratação e contatos por parte do Real Madrid continuavam a circular. Por fim, o Real chegou a divulgar um comunicado oficial sobre o caso da transferência de Olise, afirmando não ter estabelecido nenhum contato com o jogador ou com o Bayern a respeito de uma proposta de transferência.

Isso foi, aparentemente, o resultado de um acordo firmado no início de junho entre o presidente do Bayern, Herbert Hainer, e o presidente do Real, Florentino Pérez, conforme noticiado pela revista Sport Bild. Os dirigentes dos clubes afirmaram, portanto, que “jamais” deveriam tentar contratar um jogador um do outro sem informar o outro clube. Esse “pacto de não agressão” informal visa impedir que os clubes sejam arrastados para uma escalada artificial de preços devido a especulações divulgadas.

Na Säbener Straße, esse acordo traz um alívio perceptível no que diz respeito ao planejamento do elenco. Segundo a Sky, reina uma serenidade absoluta no clube campeão alemão, que agora pode ser sensivelmente abalada pelo interesse crescente vindo de Paris. Afinal, o PSG conta com o apoio do fundo soberano do Catar, para o qual os valores de transferência praticamente não têm importância. Isso já ficou claro no passado recente.