Segundo a revista “kicker”, o Paris Saint-Germain também estaria de olho no ponta de classe mundial que joga pelo clube alemão com o maior número de títulos e pretende “partir para cima” do jogador da seleção francesa, segundo a publicação.
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"Pacto de transferências" entre o FC Bayern e o Real Madrid estaria abalado? Outro gigante parece estar de olho em Michael Olise
Os dirigentes do PSG estariam, portanto, “observando de perto” o desempenho de Olise na Copa do Mundo em andamento, no seio da Seleção Francesa. Lá, Olise joga ao lado de Ousmane Dembélé, Bradley Barcola e Desire Doue — afinal, três peças importantes do time campeão da Liga dos Campeões.
Ao contrário do que acontecia no Bayern, porém, Olise atuou em três dos quatro tempos da Copa do Mundo na posição central, atrás de Kylian Mbappé, e não na lateral. Isso foi resultado de um primeiro tempo surpreendentemente fraco na estreia da Copa do Mundo contra o Senegal. Após a mudança, Olise, na posição de dez, já deu quatro assistências para os gols da França na Copa do Mundo. “A função de número 10 é a que me parece mais natural. É uma função um pouco mais livre. Cresci jogando nessa posição”, disse Olise recentemente ao jornal L’Equipe.
- AFP
O FC Bayern rejeita categoricamente a venda de Michael Olise
Recentemente, os dirigentes do Bayern de Munique negaram de forma clara, regular e pública a possibilidade de sua superestrela deixar o clube no próximo verão. No entanto, os rumores sobre possíveis tentativas de contratação e contatos por parte do Real Madrid continuavam a circular. Por fim, o Real chegou a divulgar um comunicado oficial sobre o caso da transferência de Olise, afirmando não ter estabelecido nenhum contato com o jogador ou com o Bayern a respeito de uma proposta de transferência.
Isso foi, aparentemente, o resultado de um acordo firmado no início de junho entre o presidente do Bayern, Herbert Hainer, e o presidente do Real, Florentino Pérez, conforme noticiado pela revista Sport Bild. Os dirigentes dos clubes afirmaram, portanto, que “jamais” deveriam tentar contratar um jogador um do outro sem informar o outro clube. Esse “pacto de não agressão” informal visa impedir que os clubes sejam arrastados para uma escalada artificial de preços devido a especulações divulgadas.
Na Säbener Straße, esse acordo traz um alívio perceptível no que diz respeito ao planejamento do elenco. Segundo a Sky, reina uma serenidade absoluta no clube campeão alemão, que agora pode ser sensivelmente abalada pelo interesse crescente vindo de Paris. Afinal, o PSG conta com o apoio do fundo soberano do Catar, para o qual os valores de transferência praticamente não têm importância. Isso já ficou claro no passado recente.
- Getty Images Sport
O FC Bayern quer renovar o contrato com Michael Olise
Por sua vez, o Bayern de Munique busca uma renovação antecipada do contrato do excepcional jogador francês. Após a Copa do Mundo, essa deve ser a prioridade do clube mais titulado da Alemanha: Olise deve renovar até 2031 e se tornar um dos jogadores mais bem pagos do time, ao lado de Harry Kane e Jamal Musiala. Ambos ganham, segundo especulações, cerca de 25 milhões de euros por ano.
O contrato de Olise em Munique vai até 2029. O jogador de 24 anos chegou do Crystal Palace no verão de 2024, graças a uma cláusula de rescisão de apenas 53 milhões de euros, e desde então tem se destacado em Munique. Em 107 partidas oficiais, ele marcou 42 gols e deu 54 assistências até o momento.