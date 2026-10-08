Segundo a La Gazzetta dello Sport, o período de lua de mel de Woltemade na Juventus chegou ao fim em uma velocidade surpreendente, já que a Velha Senhora já está observando possíveis substitutos. O atacante de grande estatura se juntou ao clube da Serie A vindo do Newcastle United em um acordo de empréstimo direto de £ 3,5 milhões, mas tem encontrado dificuldades para se adaptar à vida em Turim.

As preocupações em relação à sua adequação ao gigante italiano teriam aumentado após a recente pausa internacional com a Alemanha na UEFA Nations League. Durante uma partida contra a Sérvia, Woltemade foi responsável por um erro claro que rapidamente viralizou, ao não conseguir marcar de apenas 1,83 m, com o gol aberto à sua frente.

Era esperado que o internacional alemão se beneficiasse da nova configuração da seleção sob o comando de Jurgen Klopp, com o técnico da Juve, Luciano Spalletti, esperando que o atacante retornasse a Turim com vigor renovado. No entanto, seu tempo de jogo limitado e a falta de poder de finalização contam uma história diferente.