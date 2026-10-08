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Paciência se esgotando em Turim! Juventus prepara substitutos para janeiro poucas semanas após a chegada de Woltemade
Woltemade é alvo de críticas após perder um gol inacreditável
Segundo a La Gazzetta dello Sport, o período de lua de mel de Woltemade na Juventus chegou ao fim em uma velocidade surpreendente, já que a Velha Senhora já está observando possíveis substitutos. O atacante de grande estatura se juntou ao clube da Serie A vindo do Newcastle United em um acordo de empréstimo direto de £ 3,5 milhões, mas tem encontrado dificuldades para se adaptar à vida em Turim.
As preocupações em relação à sua adequação ao gigante italiano teriam aumentado após a recente pausa internacional com a Alemanha na UEFA Nations League. Durante uma partida contra a Sérvia, Woltemade foi responsável por um erro claro que rapidamente viralizou, ao não conseguir marcar de apenas 1,83 m, com o gol aberto à sua frente.
Era esperado que o internacional alemão se beneficiasse da nova configuração da seleção sob o comando de Jurgen Klopp, com o técnico da Juve, Luciano Spalletti, esperando que o atacante retornasse a Turim com vigor renovado. No entanto, seu tempo de jogo limitado e a falta de poder de finalização contam uma história diferente.
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Peça tática fora de encaixe no Allianz Stadium
Com impressionantes 1,98 m de altura, Woltemade se assemelha fisicamente a um tradicional centroavante de referência, mas seu estilo de jogo tem gerado atrito tático. O jogador admitiu abertamente que as disputas aéreas não são seu principal ponto forte, muitas vezes preferindo recuar e atuar como segundo atacante.
A desconexão entre seu perfil físico e seu papel em campo dificultou que ele garantisse uma vaga consistente entre os titulares. Woltemade fez três partidas na Serie A pela Juventus sem registrar gol ou assistência e balançou as redes apenas uma vez com a camisa da Juventus, convertendo um pênalti na vitória por 5 a 0 sobre o NEC Nijmegen pela Liga Europa.
Retegui e Balogun surgem como alvos
A busca por um novo talismã já está em andamento, com Giovanni Carnevali supostamente avaliando três alvos principais para reforçar o setor ofensivo. No topo da lista está Mateo Retegui, o ex-atacante da Atalanta que atualmente joga na Arábia Saudita, no Al-Qadsiah.
Além disso, o ex-jogador do Arsenal Folarin Balogun foi identificado como um nome de interesse. O atacante do Monaco, que já mostrou sua qualidade na Ligue 1 e no cenário internacional com os Estados Unidos, oferece a mobilidade e a capacidade de finalização que Woltemade tem atualmente deixado a desejar. A situação de Balogun no Monaco está sendo monitorada de perto enquanto a Juventus avalia a viabilidade financeira de uma investida pelo atacante muito bem avaliado.
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Soluções internas e planejamento futuro
Além das estrelas já consolidadas que atuam no exterior, a Juventus também está de olho em talentos do futebol italiano. Antonio Raimondo é o terceiro nome da lista, atualmente chamando a atenção enquanto está emprestado ao Frosinone pelo Bologna.
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