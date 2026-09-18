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Derby County v Oxford United - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport
Mohamed Saeed
Traduzido por

Oxford United pede desculpas e retira linha de roupas após design de 'United 93' chamar atenção para a tragédia do 11 de Setembro

Oxford United
League One

O Oxford United foi forçado a emitir um pedido formal de desculpas e interromper imediatamente a venda de uma nova coleção de roupas após uma falha significativa de design. A mais recente linha lifestyle do clube trazia a marca "United 93", uma escolha que fez referência inadvertidamente a uma das aeronaves sequestradas nos ataques terroristas de 11 de setembro.

  • Erro desastroso de branding provoca reação imediata

    O Oxford United retirou oficialmente sua nova linha "Campus Clothing" de suas lojas e da loja online após a marca gerar controvérsia significativa por causa de suas associações históricas.

    A coleção apresentava vários itens com o texto "United 93" em destaque nas costas, um design pensado para celebrar o ano de fundação do clube, 1893.

    No entanto, a escolha das palavras acabou sendo uma falha de proporções enormes, já que espelha diretamente o indicativo do voo 93 da United Airlines, a quarta aeronave sequestrada envolvida nos ataques de 11 de setembro nos Estados Unidos.

    • Publicidade
  • US-9/11-ANNIVERSARYAFP

    A trágica história do United 93 em 11 de setembro

    O peso histórico do apelido "United 93" é bem documentado, representando o voo que caiu em Shanksville, na Pensilvânia, em 11 de setembro de 2001. Todas as 44 pessoas a bordo da aeronave morreram depois que passageiros e tripulação reagiram contra sequestradores que se acreditava estarem mirando o Capitólio dos EUA, em Washington, D.C.

    A história foi posteriormente imortalizada no aclamado docudrama de 2006 intitulado 'United 93'.

  • Contexto da tragédia de 11 de setembro

    A sensibilidade em torno do nome "United 93" decorre da enorme dimensão dos ataques de 2001. Dezenove membros da Al Qaeda sequestraram quatro aviões comerciais de passageiros nos Estados Unidos, o que levou à destruição das Torres Gêmeas do World Trade Center, em Nova York, e a um ataque devastador ao Pentágono, perto de Washington, DC.

    O quarto avião, o United 93, tornou-se um símbolo de resistência e tragédia depois que a luta a bordo fez com que a aeronave caísse em uma área rural da Pensilvânia, em vez de atingir um alvo político de grande destaque. Dada a dimensão global desses eventos, qualquer associação, mesmo acidental, é vista com extrema sensibilidade pela comunidade internacional.

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  • Seguindo em frente e avaliações internas

    Enquanto o clube tenta deixar o incidente para trás, o foco passou a ser uma reformulação completa da forma como os produtos são aprovados. A retirada da linha 'Campus Clothing' provavelmente resultará em prejuízo financeiro para o clube, já que o estoque será descartado para garantir que nenhuma nova ofensa seja causada. No entanto, o aspecto de gestão de reputação da decisão foi considerado muito mais importante pelo conselho.

    Esse incidente serve de alerta para outros times da EFL e de fora dela, que frequentemente usam anos de fundação e títulos abreviados em peças de vestuário lifestyle.

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