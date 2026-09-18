O Oxford United retirou oficialmente sua nova linha "Campus Clothing" de suas lojas e da loja online após a marca gerar controvérsia significativa por causa de suas associações históricas.

A coleção apresentava vários itens com o texto "United 93" em destaque nas costas, um design pensado para celebrar o ano de fundação do clube, 1893.

No entanto, a escolha das palavras acabou sendo uma falha de proporções enormes, já que espelha diretamente o indicativo do voo 93 da United Airlines, a quarta aeronave sequestrada envolvida nos ataques de 11 de setembro nos Estados Unidos.