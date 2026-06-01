“Ouviram aqui primeiro” – Declan Rice faz promessa de título ao Arsenal após não conseguir somar a conquista da Liga dos Campeões ao título da Premier League

Enquanto isso, Myles Lewis-Skelly nem sequer havia nascido da última vez que o Arsenal conquistou o título, em 2004. O jogador de 19 anos, que foi titular no meio-campo na final da Liga dos Campeões, disse à Sky Sports: “Em primeiro lugar, devo muito aos rapazes. Tenho orgulho da organização por nos ajudar a chegar até aqui, porque não foi uma temporada fácil. Mas, obviamente, chegamos ao fim da temporada e somos campeões da Inglaterra.”

“É decepcionante porque, quando você está tão perto de um sonho, de um objetivo, você sente que ficou um pouco aquém, mas, como Mikel disse, isso serviu de combustível para a nossa motivação, então vamos usar isso. Vou ver minha família aqui também. Vai ser emocionante, então estou muito animado. As últimas duas semanas foram incríveis. Só de compartilhar esses momentos com a equipe, com as pessoas que você ama profundamente, com quem você vai para a guerra. É incrível. Para mim, [o futuro] é brilhante. Sinto que é o início de uma nova era e sinto que estamos prontos para seguir em frente e realizar nossos sonhos. [Arteta] tem me apoiado muito ao longo de toda a minha trajetória, então sou muito grato a ele e pela confiança que depositou em mim. Obrigado, e ainda não acabamos!”