Getty Images Sport
Traduzido por
“Ouviram aqui primeiro” – Declan Rice faz promessa de título ao Arsenal após não conseguir somar a conquista da Liga dos Campeões ao título da Premier League
O Arsenal se recupera da decepção na Europa
O Arsenal realizou um desfile para comemorar o título da Premier League 2025-26. O time de Arteta saiu do Emirates Stadium às 14h15 para iniciar o percurso de 9 km ao longo do trajeto do desfile. O capitão Martin Odegaard foi o primeiro jogador a subir no ônibus, decorado com a inscrição “Campeões 25-26”, segurando o troféu da Premier League. Os Gunners esperavam uma comemoração dupla, somando ao título da liga o primeiro troféu da Liga dos Campeões nos 140 anos de história do clube.
Kai Havertz colocou o time na frente logo no início da partida em Budapeste, mas o Paris Saint-Germain empatou com um pênalti de Ousmane Dembélé, e Eberechi Eze e Gabriel perderam suas cobranças na disputa de pênaltis. Gabriel admitiu que a derrota foi “dolorosa”, mas acrescentou no Instagram: “Tenho orgulho deste time e de tudo o que conquistamos juntos nesta temporada.”
- Getty Images Sport
Rice lidera as comemorações com uma promessa ousada
Rice comemorou o título da Premier League do Arsenal cantando "Ice Ice Baby" no ônibus aberto da equipe — e depois prometeu que seu time "vai voltar para conquistar mais" na próxima temporada. O meio-campista inglês pegou um microfone e cantou com toda a força o clássico de Vanilla Ice enquanto milhares e milhares de torcedores dos Gunners lotavam as ruas do norte de Londres para comemorar o primeiro título do campeonato em 22 anos.
A festa estava animada, apesar da decepção na disputa de pênaltis contra o Paris Saint-Germain pela Liga dos Campeões, menos de 24 horas antes. Rice disse à Sky Sports: “Eu amo esse time, amo o técnico. Ver a alegria que podemos proporcionar às pessoas é uma loucura. Mas, no ano que vem, vamos voltar para conquistar mais. Vocês ouviram aqui primeiro. Acompanhem ou fiquem de fora.”
Uma nova era sob o comando de Mikel Arteta
Enquanto isso, Myles Lewis-Skelly nem sequer havia nascido da última vez que o Arsenal conquistou o título, em 2004. O jogador de 19 anos, que foi titular no meio-campo na final da Liga dos Campeões, disse à Sky Sports: “Em primeiro lugar, devo muito aos rapazes. Tenho orgulho da organização por nos ajudar a chegar até aqui, porque não foi uma temporada fácil. Mas, obviamente, chegamos ao fim da temporada e somos campeões da Inglaterra.”
“É decepcionante porque, quando você está tão perto de um sonho, de um objetivo, você sente que ficou um pouco aquém, mas, como Mikel disse, isso serviu de combustível para a nossa motivação, então vamos usar isso. Vou ver minha família aqui também. Vai ser emocionante, então estou muito animado. As últimas duas semanas foram incríveis. Só de compartilhar esses momentos com a equipe, com as pessoas que você ama profundamente, com quem você vai para a guerra. É incrível. Para mim, [o futuro] é brilhante. Sinto que é o início de uma nova era e sinto que estamos prontos para seguir em frente e realizar nossos sonhos. [Arteta] tem me apoiado muito ao longo de toda a minha trajetória, então sou muito grato a ele e pela confiança que depositou em mim. Obrigado, e ainda não acabamos!”
- Getty Images Sport
Fãs lotam Londres para um desfile histórico
Gabriel e seu companheiro de equipe Eze pareciam animados no ônibus, apesar da agonia da noite anterior, enquanto Arteta sorria abertamente ao acenar para a multidão. Os membros da comissão técnica do Arsenal seguiam em um segundo ônibus, enquanto a equipe feminina estava em um terceiro ônibus, exibindo a Copa dos Campeões da FIFA que conquistaram em fevereiro. Estima-se que meio milhão de torcedores estivessem presentes, com fumaça vermelha envolvendo os ônibus à medida que centenas de sinalizadores eram acionados.