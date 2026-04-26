“Outros jogadores se dedicam muito mais” – Habib Beye adverte Ethan Nwaneri sobre seu “compromisso”, enquanto o técnico do Marselha continua a utilizar o jogador emprestado pelo Arsenal com moderação

Em entrevista à L1+, a plataforma oficial de streaming da Ligue 1, Beye foi incrivelmente franco sobre sua decisão de deixar o jogador de 19 anos fora do time titular. Ele deixou claro que a reputação por si só não seria suficiente para garantir uma vaga no time titular, especialmente agora que a temporada entra em sua fase mais crítica.

O ex-jogador da seleção do Senegal disse: “Ele é um jogador de qualidade, mas precisa nos dar muito mais em seu comprometimento diário. Outros jogadores deram muito mais.”