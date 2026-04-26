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“Outros jogadores se dedicam muito mais” – Habib Beye adverte Ethan Nwaneri sobre seu “compromisso”, enquanto o técnico do Marselha continua a utilizar o jogador emprestado pelo Arsenal com moderação
Questões relacionadas ao campo de treinamento
O promissor jogador formado na base do Arsenal está atualmente passando por um período desafiador de empréstimo na Ligue 1. No entanto, seu progresso sofreu um revés sob o comando de Beye. O técnico do Marselha mais uma vez deixou o jogador da seleção sub-21 da Inglaterra fora da escalação para o confronto contra o Nice, apesar da ausência de vários jogadores-chave do ataque. Beye indicou que a ausência de Nwaneri na escalação inicial foi resultado direto de seu desempenho e empenho durante a semana.
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Beye explica a escolha do treinador
Em entrevista à L1+, a plataforma oficial de streaming da Ligue 1, Beye foi incrivelmente franco sobre sua decisão de deixar o jogador de 19 anos fora do time titular. Ele deixou claro que a reputação por si só não seria suficiente para garantir uma vaga no time titular, especialmente agora que a temporada entra em sua fase mais crítica.
O ex-jogador da seleção do Senegal disse: “Ele é um jogador de qualidade, mas precisa nos dar muito mais em seu comprometimento diário. Outros jogadores deram muito mais.”
Um elenco afetado por lesões
O que torna a decisão de Beye ainda mais significativa é o contexto do elenco do Marselha. Os Phoceens enfrentam atualmente uma longa lista de lesionados, que inclui Hamed Traoré, Igor Paixão e Amine Gouiri. Com tantas opções criativas fora de ação, Nwaneri parecia a escolha natural para preencher a lacuna, mas Beye preferiu procurar outras alternativas.
A disposição do técnico em continuar deixando no banco um jogador do calibre de Nwaneri durante uma crise de lesões ressalta o quanto ele leva a sério a questão da ética nos treinos. Ao escolher outros jogadores que se destacaram mais durante a semana, Beye está enviando uma mensagem a todo o vestiário sobre os padrões esperados no clube.
- AFP
O futuro do acordo de empréstimo
O jogador emprestado pelo Arsenal pode ter que continuar com um papel secundário daqui até o fim do empréstimo, caso não consiga atender às exigências da comissão técnica por uma intensidade maior.
Em Londres, Mikel Arteta e a diretoria do Arsenal provavelmente acompanharão a situação com interesse. Os Gunners esperam que Nwaneri aceite as críticas e termine sua passagem pela França em alta, em vez de ficar assistindo do banco de reservas.