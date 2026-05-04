Segundo informações do jornal espanhol AS, no final do ano passado teriam ocorrido conversas entre o francês de 53 anos e Florentino Pérez, nas quais Zidane teria recusado ao presidente do Real Madrid a possibilidade de um retorno ao Bernabéu.
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Outro objetivo em vista: Zinedine Zidane teria recusado voltar ao Real Madrid
Segundo essas informações, Pérez teria tido “Zizou” na mira como sucessor de Xabi Alonso, que já estava com os dias contados na época. Zidane, porém, já havia se comprometido a assumir o cargo de técnico da seleção francesa de Didier Deschamps após a Copa do Mundo no próximo verão. Um retorno ao Real Madrid estava, portanto, fora de questão para ele.
Após a demissão de Alonso em janeiro, Álvaro Arbeloa assumiu o comando do Real Madrid, mas os resultados não melhoraram significativamente. Na Liga Espanhola, o time está com uma desvantagem irrecuperável de doze pontos em relação ao arquirrival Barcelona – e pode perder definitivamente o campeonato justamente no Clássico do próximo fim de semana.
Já na Liga dos Campeões, a campanha terminou nas quartas de final, após duas derrotas apertadas para o Bayern de Munique. Seria o segundo ano consecutivo sem títulos para o Real, razão pela qual Arbeloa já estaria novamente à beira da saída.
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"Clima explosivo" no Real Madrid?
Além disso, surgem constantemente notícias na mídia de que o clima interno no clube madrilenho teria chegado ao seu ponto mais baixo. O Mundo Deportivo escreveu recentemente sobre um “clima explosivo” no vestiário do Real Madrid, sem que haja sinais de que a situação vá se acalmar.
“O vestiário do Real se tornou um verdadeiro barril de pólvora”, dizia a reportagem. Há algum tempo já se fala de tensões entre os jogadores; além disso, há insatisfação em parte do elenco com o trabalho de Arbeloa. Sobretudo os craques Kylian Mbappé, Vinícius Júnior e Jude Bellingham têm sido repetidamente apontados nas últimas semanas como causadores de atritos — em parte também entre si.
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Quem será o sucessor de Álvaro Arbeloa?
Zidane esteve sob contrato com o Real Madrid como jogador entre 2001 e 2016 e, posteriormente, como técnico entre 2016 e 2018 e entre 2019 e 2021. Sob sua liderança, os Blancos conquistaram, entre outros títulos, três Ligas dos Campeões consecutivas. Desde então, o francês está sem cargo técnico.
De acordo com relatos coincidentes da mídia, os dirigentes do Real Madrid estão, entretanto, buscando intensamente um sucessor para Arbeloa, que havia assumido o cargo no início do ano, substituindo Xabi Alonso. Segundo o The Athletic, a escolha preferida do presidente Florentino Pérez seria José Mourinho, para restabelecer a disciplina na equipe desorganizada. Este reagiu recentemente com serenidade a esse boato e enfatizou que “ninguém do Real Madrid” havia falado com ele.
Entre outros candidatos, foram citados recentemente o técnico da seleção francesa, Didier Deschamps, que está deixando o cargo, Jürgen Klopp e Massimiliano Allegri.