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Zinedine ZidaneGetty Images
Christian Guinin

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Outro objetivo em vista: Zinedine Zidane teria recusado voltar ao Real Madrid

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Zinedine Zidane poderia ter assumido o cargo de técnico do Real Madrid pela terceira vez, mas, segundo consta, recusou a proposta do clube.

Segundo informações do jornal espanhol AS, no final do ano passado teriam ocorrido conversas entre o francês de 53 anos e Florentino Pérez, nas quais Zidane teria recusado ao presidente do Real Madrid a possibilidade de um retorno ao Bernabéu.

  • Segundo essas informações, Pérez teria tido “Zizou” na mira como sucessor de Xabi Alonso, que já estava com os dias contados na época. Zidane, porém, já havia se comprometido a assumir o cargo de técnico da seleção francesa de Didier Deschamps após a Copa do Mundo no próximo verão. Um retorno ao Real Madrid estava, portanto, fora de questão para ele.

    Após a demissão de Alonso em janeiro, Álvaro Arbeloa assumiu o comando do Real Madrid, mas os resultados não melhoraram significativamente. Na Liga Espanhola, o time está com uma desvantagem irrecuperável de doze pontos em relação ao arquirrival Barcelona – e pode perder definitivamente o campeonato justamente no Clássico do próximo fim de semana.

    Já na Liga dos Campeões, a campanha terminou nas quartas de final, após duas derrotas apertadas para o Bayern de Munique. Seria o segundo ano consecutivo sem títulos para o Real, razão pela qual Arbeloa já estaria novamente à beira da saída.

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  • Vinicius Jr Real Madrid 2026Getty

    "Clima explosivo" no Real Madrid?

    Além disso, surgem constantemente notícias na mídia de que o clima interno no clube madrilenho teria chegado ao seu ponto mais baixo. O Mundo Deportivo escreveu recentemente sobre um “clima explosivo” no vestiário do Real Madrid, sem que haja sinais de que a situação vá se acalmar.

    “O vestiário do Real se tornou um verdadeiro barril de pólvora”, dizia a reportagem. Há algum tempo já se fala de tensões entre os jogadores; além disso, há insatisfação em parte do elenco com o trabalho de Arbeloa. Sobretudo os craques Kylian Mbappé, Vinícius Júnior e Jude Bellingham têm sido repetidamente apontados nas últimas semanas como causadores de atritos — em parte também entre si.

  • ArbeloaGetty Images

    Quem será o sucessor de Álvaro Arbeloa?

    Zidane esteve sob contrato com o Real Madrid como jogador entre 2001 e 2016 e, posteriormente, como técnico entre 2016 e 2018 e entre 2019 e 2021. Sob sua liderança, os Blancos conquistaram, entre outros títulos, três Ligas dos Campeões consecutivas. Desde então, o francês está sem cargo técnico.

    De acordo com relatos coincidentes da mídia, os dirigentes do Real Madrid estão, entretanto, buscando intensamente um sucessor para Arbeloa, que havia assumido o cargo no início do ano, substituindo Xabi Alonso. Segundo o The Athletic, a escolha preferida do presidente Florentino Pérez seria José Mourinho, para restabelecer a disciplina na equipe desorganizada. Este reagiu recentemente com serenidade a esse boato e enfatizou que “ninguém do Real Madrid” havia falado com ele.

    Entre outros candidatos, foram citados recentemente o técnico da seleção francesa, Didier Deschamps, que está deixando o cargo, Jürgen Klopp e Massimiliano Allegri. 

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