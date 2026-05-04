Outro objetivo em vista: Zinedine Zidane teria recusado voltar ao Real Madrid

Segundo essas informações, Pérez teria tido “Zizou” na mira como sucessor de Xabi Alonso, que já estava com os dias contados na época. Zidane, porém, já havia se comprometido a assumir o cargo de técnico da seleção francesa de Didier Deschamps após a Copa do Mundo no próximo verão. Um retorno ao Real Madrid estava, portanto, fora de questão para ele.

Após a demissão de Alonso em janeiro, Álvaro Arbeloa assumiu o comando do Real Madrid, mas os resultados não melhoraram significativamente. Na Liga Espanhola, o time está com uma desvantagem irrecuperável de doze pontos em relação ao arquirrival Barcelona – e pode perder definitivamente o campeonato justamente no Clássico do próximo fim de semana.

Já na Liga dos Campeões, a campanha terminou nas quartas de final, após duas derrotas apertadas para o Bayern de Munique. Seria o segundo ano consecutivo sem títulos para o Real, razão pela qual Arbeloa já estaria novamente à beira da saída.