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“Outro nível” – O técnico do Benfica, José Mourinho, continua sendo “o melhor de todos”, insiste Vangelis Pavlidis
O prolífico Pavlidis brilha sob o comando de Mourinho
Pavlidis teve uma temporada sensacional no Estádio da Luz, marcando 21 gols em 29 partidas da Liga Portugal e liderando o ataque do Benfica. Desde a chegada de Mourinho em setembro de 2025, o atacante de 27 anos elevou seu nível de jogo, contribuindo com 25 gols em todas as competições sob o comando do “Special One”. Apesar de permanecer invicto no campeonato nesta temporada, o Benfica ocupa atualmente a terceira posição na tabela, em meio a uma disputa acirrada pelo título entre três equipes.
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Atacante elogia ícone do mundo do futebol
Em entrevista ao site grego Fosonline, Pavlidis falou sobre sua trajetória profissional e o profundo impacto de trabalhar com uma das figuras mais condecoradas do futebol. O atacante, que chegou ao clube com uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros em 2024, sugeriu que a reputação de Mourinho é totalmente justificada por seu compromisso diário com os jogadores.
Falando sobre sua colaboração com o ex-técnico do Chelsea e do Real Madrid, Pavlidis disse: “O Especial! Não há muito mais a dizer sobre Mourinho. Apenas duas palavras… Ele tem paixão pelo futebol. Ele ama o esporte, ama seus jogadores, é sempre honesto. Ele sabe e entende tudo sobre futebol e como comandar suas equipes. Sua carreira fala por si. Ele é um técnico de outro nível, é o melhor de todos.”
Um possível regresso à Grécia
Embora Pavlidis tenha contrato até 2029 e continue focado no sucesso nacional, seu desempenho inevitavelmente atraiu o interesse de grandes rivais europeus. O atacante continua estabelecido em Portugal, mas se recusou a descartar um eventual retorno à sua terra natal mais adiante na carreira.
Ao abordar seu futuro a longo prazo e seu interesse contínuo pela primeira divisão grega, o artilheiro do Benfica acrescentou: “Nunca se sabe o que vai acontecer. No futuro, talvez. Veremos. É claro que assisto ao campeonato grego, acompanho os times e meus colegas da seleção nacional.”
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O clássico de Lisboa define as esperanças de título
A equipe de Mourinho enfrenta, neste domingo, uma viagem decisiva para o Estádio José Alvalade, onde disputará o clássico de Lisboa contra o Sporting CP, segundo colocado. Atualmente a dois pontos do rival e a sete do líder Porto, o Benfica precisa garantir a vitória para manter vivas suas cada vez mais tênues aspirações ao título. Com o Sporting ainda com um jogo a menos, a pressão recai sobre Pavlidis para que mantenha sua precisão em frente ao gol, em um ambiente hostil fora de casa.