“Outro nível” – O técnico do Benfica, José Mourinho, continua sendo “o melhor de todos”, insiste Vangelis Pavlidis

Em entrevista ao site grego Fosonline, Pavlidis falou sobre sua trajetória profissional e o profundo impacto de trabalhar com uma das figuras mais condecoradas do futebol. O atacante, que chegou ao clube com uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros em 2024, sugeriu que a reputação de Mourinho é totalmente justificada por seu compromisso diário com os jogadores.

Falando sobre sua colaboração com o ex-técnico do Chelsea e do Real Madrid, Pavlidis disse: “O Especial! Não há muito mais a dizer sobre Mourinho. Apenas duas palavras… Ele tem paixão pelo futebol. Ele ama o esporte, ama seus jogadores, é sempre honesto. Ele sabe e entende tudo sobre futebol e como comandar suas equipes. Sua carreira fala por si. Ele é um técnico de outro nível, é o melhor de todos.”