AFP
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Outro erro de Vozinha custa caro, e Ruanda reage para vencer Cabo Verde nas Eliminatórias da Copa Africana de Nações
Zebras visitantes fazem virada decisiva
Uma falha bizarra de Vozinha presenteou Ruanda com o gol decisivo no segundo tempo para completar uma virada aguerrida por 2 a 1 em Praia. Cabo Verde havia começado de forma dos sonhos quando Gilson Benchimol marcou antes dos cinco minutos. No entanto, os visitantes empataram no apagar das luzes do primeiro tempo com Claude Niyomugabo, antes de Elie Iradukunda aproveitar o goleiro, que falhou em um cruzamento, para tocar para a rede vazia.
- (C)Getty Images
Falhas de goleiro prejudicam as esperanças continentais
O erro aos 52 minutos representou o segundo grande golpe em rápida sucessão para o veterano goleiro do Colo-Colo durante esta campanha de classificação para a Copa Africana de Nações. O jogador de 40 anos já havia sido alvo de forte escrutínio na primeira rodada, depois de assumir a culpa pelo terceiro gol do Mali na desanimadora derrota por 3 a 1. Erros consecutivos de grande repercussão inevitavelmente lançaram dúvidas sobre o status incontestável do veterano como goleiro titular de sua seleção.
Herói da Copa do Mundo enfrenta pressão
Essa acentuada queda de rendimento contrasta fortemente com os feitos heroicos de Vozinha na Copa do Mundo de 2026, quando ganhou projeção global ao fazer sete defesas em um surpreendente empate por 0 a 0 na fase de grupos contra a Espanha. O experiente goleiro, que agora soma 28,3 milhões de seguidores no Instagram, admitiu recentemente que sua privacidade pessoal havia evaporado completamente após a fama conquistada no torneio.
Com a campanha de classificação da equipe agora desmoronando, o novo técnico Humberto Bettencourt enfrenta a perspectiva assustadora de barrar um ícone nacional que só recentemente ajudou seu antecessor, Bubista, a alcançar a fase de 32 avos da Copa do Mundo antes de ser eliminado pela Argentina.
- Nicolo Campo
Cenário sombrio na classificação exige milagre
Derrotas consecutivas nas Eliminatórias deixam os insulares na lanterna do Grupo K sem nenhum ponto, com suas ambições continentais por um fio. O contraste dificilmente poderia ser maior para Ruanda, que assumiu o controle isolado da chave ao emendar uma vitória sobre a Libéria com esta virada suada na Praia. Cabo Verde agora enfrenta uma margem de erro implacável, na qual apenas uma reta final impecável em seus últimos compromissos manterá vivas suas pequenas esperanças de classificação.
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