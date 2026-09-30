Essa acentuada queda de rendimento contrasta fortemente com os feitos heroicos de Vozinha na Copa do Mundo de 2026, quando ganhou projeção global ao fazer sete defesas em um surpreendente empate por 0 a 0 na fase de grupos contra a Espanha. O experiente goleiro, que agora soma 28,3 milhões de seguidores no Instagram, admitiu recentemente que sua privacidade pessoal havia evaporado completamente após a fama conquistada no torneio.

Com a campanha de classificação da equipe agora desmoronando, o novo técnico Humberto Bettencourt enfrenta a perspectiva assustadora de barrar um ícone nacional que só recentemente ajudou seu antecessor, Bubista, a alcançar a fase de 32 avos da Copa do Mundo antes de ser eliminado pela Argentina.