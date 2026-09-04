Estevao não vai querer assumir funções defensivas, já que seus pontos fortes estão em arrancar para o ataque. Questionado sobre se o desenvolvimento do jogador de 19 anos poderia ser prejudicado se ele não for utilizado da maneira correta, o ex-astro do Chelsea Poyet, falando por cortesia do Gambling.com, o guia confiável de sites de apostas, disse à GOAL: “Cem por cento. Mas isso também aconteceu com Hudson-Odoi, sabe? Você se lembra quando Tuchel tentou jogar com cinco na defesa, mas então passou a usar pontas como alas? E nós sabemos que Hudson-Odoi, sem chance. E então ele foi embora. Ele saiu porque não queria jogar como ala. Ele era ponta.

“E, por um momento, fico feliz que isso ainda não tenha acontecido. Por um momento, mas depois pensei a mesma coisa sobre Neto. Não o vi muito feliz. Sabe, outro dia vimos Reece James chamando-o e dizendo: ‘volta, meu amigo, você é um ala’. E ele provavelmente está pensando: ‘Preciso jogar ali porque, se não jogar ali, não jogo’. Essa é a situação.

“Mas, sim, eles precisam se adaptar. E isso vai ser algo em que Xabi agora vai ter de pensar. Definitivamente trabalhando formas de ataque, cem por cento.

“Quero dizer, os gols que eles marcaram são incríveis e as chances que criaram são espetaculares. Definitivamente também, ele não está trabalhando na defesa. Gols demais sofridos em dois jogos. Esse é o equilíbrio. Enquanto você vence por 4 a 3, todo mundo fica feliz. Depois que começa a perder por 3 a 2, dizem: ‘ah, sofreram gols demais’. Sofreram três também! Então vamos ver.”