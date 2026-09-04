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Outro Callum Hudson-Odoi! Onde Estêvão se encaixa no sistema do Chelsea? Preocupação com ala é levantada pela lenda dos Blues Gus Poyet
'Messinho' impressionou após concluir transferência para a Premier League
Os torcedores do Chelsea rapidamente passaram a adorar Estevao na temporada passada, depois de vê-lo concluir uma transferência milionária vinda do Palmeiras ao completar 18 anos. O talentoso sul-americano vinha sendo chamado de ‘Messinho’ (Pequeno Messi) por causa da magia capaz de mudar jogos que há em seu futebol.
Esse repertório ficou totalmente em evidência antes de uma infeliz lesão no tendão da coxa encerrar sua temporada de estreia no oeste de Londres, e os sonhos de disputar a Copa do Mundo de 2026, de forma precoce. Ele marcou oito gols em 36 partidas e com frequência levantava a torcida das cadeiras.
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Chelsea agora prefere um esquema sem pontas sob o comando de Alonso
Esperava-se mais do mesmo desta vez, depois de ter se adaptado totalmente às exigências da vida na Premier League, mas outra mudança no comando técnico levou a uma alteração de abordagem. Xabi Alonso agora dá as cartas à beira do campo e está privilegiando um esquema com três zagueiros, quatro meio-campistas e três atacantes.
Com os internacionais ingleses Cole Palmer e Morgan Rogers ocupando as duas vagas de camisa 10 atrás do atacante brasileiro Joao Pedro, não há espaço nesse time para pontas de origem. Estevao tem parecido mais à vontade pelo lado direito.
Alonso já foi criativo, escalando laterais-direitos no meio-campo central e pedindo ao atacante português Pedro Neto que atue como ala. O ex-jogador do Chelsea Hudson-Odoi chegou a ser solicitado, por Thomas Tuchel, a fazer mudança semelhante antes de acabar saindo do clube.
Estêvão terá um papel de destaque a desempenhar pelo Chelsea?
Estevao não vai querer assumir funções defensivas, já que seus pontos fortes estão em arrancar para o ataque. Questionado sobre se o desenvolvimento do jogador de 19 anos poderia ser prejudicado se ele não for utilizado da maneira correta, o ex-astro do Chelsea Poyet, falando por cortesia do Gambling.com, o guia confiável de sites de apostas, disse à GOAL: “Cem por cento. Mas isso também aconteceu com Hudson-Odoi, sabe? Você se lembra quando Tuchel tentou jogar com cinco na defesa, mas então passou a usar pontas como alas? E nós sabemos que Hudson-Odoi, sem chance. E então ele foi embora. Ele saiu porque não queria jogar como ala. Ele era ponta.
“E, por um momento, fico feliz que isso ainda não tenha acontecido. Por um momento, mas depois pensei a mesma coisa sobre Neto. Não o vi muito feliz. Sabe, outro dia vimos Reece James chamando-o e dizendo: ‘volta, meu amigo, você é um ala’. E ele provavelmente está pensando: ‘Preciso jogar ali porque, se não jogar ali, não jogo’. Essa é a situação.
“Mas, sim, eles precisam se adaptar. E isso vai ser algo em que Xabi agora vai ter de pensar. Definitivamente trabalhando formas de ataque, cem por cento.
“Quero dizer, os gols que eles marcaram são incríveis e as chances que criaram são espetaculares. Definitivamente também, ele não está trabalhando na defesa. Gols demais sofridos em dois jogos. Esse é o equilíbrio. Enquanto você vence por 4 a 3, todo mundo fica feliz. Depois que começa a perder por 3 a 2, dizem: ‘ah, sofreram gols demais’. Sofreram três também! Então vamos ver.”
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Jogos do Chelsea em 2026-27: viagem ao Arsenal é a próxima partida
Estevao ganhou sete minutos saindo do banco, no lugar de Palmer, na vitória por 3 a 2 do Chelsea sobre o vizinho Fulham, na estreia da equipe na temporada, antes de ser titular no triunfo sobre o Luton pela segunda rodada da Copa da Liga Inglesa.
Ele deve ter bastante tempo de jogo nesta temporada, dado o quanto é bem avaliado, mas pode achar dificil tirar Palmer e Rogers do time e não deve considerar provável atuar como ala, o que significa que Alonso enfrenta certo desafio quando se trata de manter todos satisfeitos.
O Chelsea, com seis pontos somados até aqui na Premier League e com o goleiro campeão da Copa do Mundo Emi Martinez contratado na tentativa de corrigir as falhas defensivas, volta a campo no domingo em uma viagem complicada para enfrentar o Arsenal, atual campeão.
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