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Outro acordo por Konate? Real Madrid considera Virgil van Dijk como potencial agente livre após surgir a situação contratual do defensor do Liverpool
Madrid mira investida no Liverpool
O Real Madrid surgiu como um forte candidato à contratação de van Dijk, cujo futuro no Liverpool segue cercado de incerteza. O experiente zagueiro holandês, agora com 35 anos, está se aproximando da reta final de seu atual contrato em Anfield, que deve expirar no verão de 2027.
De acordo com o Mundo Deportivo, o clube da Premier League ainda não apresentou uma oferta formal de renovação a seu capitão, o que gerou especulações de que ele pode ser liberado para sair de graça ao fim de seu vínculo.
Para Florentino Perez e a diretoria do Madrid, a possibilidade de garantir um dos defensores mais vitoriosos do mundo sem pagar taxa de transferência é uma oportunidade boa demais para ser ignorada. O clube mudou sua estratégia de contratações nos últimos anos, com forte foco em agentes livres de alto perfil para reforçar a profundidade do elenco enquanto administra seus recursos financeiros.
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Repetindo a fórmula de Konate
A lógica por trás do interesse do Madrid decorre da contratação bem-sucedida de Ibrahima Konate no início deste verão europeu. O francês também se transferiu de Merseyside para o Santiago Bernabéu sem custos, e o gigante espanhol acredita que pode repetir uma jogada de mestre semelhante com seu antigo parceiro de defesa.
Tendo já integrado um ex-pilar do Liverpool ao seu sistema defensivo, contratar Van Dijk proporcionaria uma sensação imediata de familiaridade e entrosamento no coração da defesa. Essa continuidade tática é vista como uma grande vantagem para Jose Mourinho, enquanto ele busca manter o domínio do Madrid tanto no cenário doméstico quanto nas competições europeias.
Van Dijk pode preencher a iminente lacuna na defesa
O interesse em Van Dijk não se deve apenas ao lado sentimental; trata-se de um movimento calculado para suprir lacunas que se aproximam no elenco. Com o contrato atual de Antonio Rudiger também chegando ao fim em um futuro próximo, o clube precisa de um substituto de alto nível que possa causar impacto imediato.
O currículo de Van Dijk é incomparável: ele terminou em segundo lugar na votação da Bola de Ouro de 2019 e conquistou todos os principais títulos possíveis durante seu período na Inglaterra. Apesar da idade, sua leitura de jogo e sua presença física seguem em nível de elite, o que o torna um candidato ideal para um papel de reforço de curto prazo na capital espanhola, onde a pressão por desempenho é constante.
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A hesitação de Flick no Barcelona
Enquanto o Real Madrid parece interessado no veterano, seu arquirrival Barcelona teria adotado uma postura diferente. Embora o jogador tenha sido oferecido ao clube catalão como uma possível solução para suas próprias necessidades defensivas, o técnico Hansi Flick não está convencido pela proposta. O treinador alemão estaria focado em um projeto centrado na juventude e teme que a entrada de um jogador de 36 anos no elenco possa atrapalhar o desenvolvimento de talentos emergentes da academia La Masia. Flick teme que a contratação de um veterano desse porte possa reduzir o tempo de jogo dos jogadores mais jovens.
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