O Real Madrid surgiu como um forte candidato à contratação de van Dijk, cujo futuro no Liverpool segue cercado de incerteza. O experiente zagueiro holandês, agora com 35 anos, está se aproximando da reta final de seu atual contrato em Anfield, que deve expirar no verão de 2027.

De acordo com o Mundo Deportivo, o clube da Premier League ainda não apresentou uma oferta formal de renovação a seu capitão, o que gerou especulações de que ele pode ser liberado para sair de graça ao fim de seu vínculo.

Para Florentino Perez e a diretoria do Madrid, a possibilidade de garantir um dos defensores mais vitoriosos do mundo sem pagar taxa de transferência é uma oportunidade boa demais para ser ignorada. O clube mudou sua estratégia de contratações nos últimos anos, com forte foco em agentes livres de alto perfil para reforçar a profundidade do elenco enquanto administra seus recursos financeiros.