Outra vantagem desperdiçada! Bournemouth faz história indesejada na Premier League enquanto Marco Rose admite sua frustração

O Bournemouth garantiu um pedaço indesejado da história da Premier League na tarde de sábado ao se tornar o primeiro time de todos os tempos a marcar o gol de abertura em cada um dos seus três primeiros jogos de uma temporada sem registrar uma única vitória.

Os Cherries pareciam estar em total controle em Tyneside quando Marcus Tavernier abriu o placar logo aos nove minutos, antes de um gol contra de Malick Thiaw dobrar a vantagem. No entanto, apesar de sua dominância, permitiram que o Newcastle voltasse para a disputa e, no fim, tiveram de se contentar com um ponto depois que Jacob Ramsey marcou o gol de empate aos 88 minutos para atordoar os visitantes.

O resultado segue um padrão frustrante para os comandados de Rose, que agora já desperdiçaram sete pontos a partir de posições de vantagem em seus três primeiros jogos. Na rodada de abertura, saíram na frente contra o Manchester City, mas acabaram perdendo por 2 a 1 para um gol tardio de Josko Gvardiol. Depois, voltaram a liderar contra o Everton, mas foram impedidos de vencer por um gol de empate de James Tarkowski nos acréscimos.



