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Outra vantagem desperdiçada! Bournemouth faz história indesejada na Premier League enquanto Marco Rose admite sua frustração
Um colapso histórico em St James' Park
O Bournemouth garantiu um pedaço indesejado da história da Premier League na tarde de sábado ao se tornar o primeiro time de todos os tempos a marcar o gol de abertura em cada um dos seus três primeiros jogos de uma temporada sem registrar uma única vitória.
Os Cherries pareciam estar em total controle em Tyneside quando Marcus Tavernier abriu o placar logo aos nove minutos, antes de um gol contra de Malick Thiaw dobrar a vantagem. No entanto, apesar de sua dominância, permitiram que o Newcastle voltasse para a disputa e, no fim, tiveram de se contentar com um ponto depois que Jacob Ramsey marcou o gol de empate aos 88 minutos para atordoar os visitantes.
O resultado segue um padrão frustrante para os comandados de Rose, que agora já desperdiçaram sete pontos a partir de posições de vantagem em seus três primeiros jogos. Na rodada de abertura, saíram na frente contra o Manchester City, mas acabaram perdendo por 2 a 1 para um gol tardio de Josko Gvardiol. Depois, voltaram a liderar contra o Everton, mas foram impedidos de vencer por um gol de empate de James Tarkowski nos acréscimos.
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Rose reflete sobre oportunidades perdidas
Falando após o apito final, o técnico do Bournemouth, Rose, demonstrou frustração, mas tentou se manter positivo em relação ao estilo de jogo de sua equipe. "Eu tento o meu melhor. Até os rapazes. Não é intencional fazer isso. Às vezes você passa por fases em que coisas assim acontecem. Precisamos buscar nossa primeira vitória na Premier League para acalmar esse tipo de conversa. Em relação aos pontos, não estou feliz. Temos apenas dois agora. Neste nível, o que importa são os resultados. Mas, em termos de desempenho, vejo muitas coisas boas", explicou Rose.
Ele acrescentou: "É o que é. Começamos muito bem. Fizemos um primeiro tempo de alto nível. Nossa pressão foi impressionante. Os adversários não tinham soluções. Marcamos dois gols e tivemos mais chances. Depois sofremos gol praticamente na primeira chance dos adversários. No segundo tempo, caímos um pouco em tudo. Mesmo sem passar por reais problemas na nossa área, sofremos outro gol no fim."
A resiliência do Newcastle sob o comando de Matthias Jaissle
Para o Newcastle, o empate representa uma prova de seu espírito de luta sob o comando do novo técnico Matthias Jaissle. O Newcastle segue invicto no início da nova campanha, com cinco pontos em três jogos, apesar de um verão de mudanças significativas que viu as saídas de estrelas importantes como Anthony Gordon e Bruno Guimaraes.
Jaissle admitiu ter sentimentos mistos sobre a atuação, reconhecendo que sua equipe foi inferior durante longos períodos. "Sentimentos mistos. Feliz por esse espírito, por essa crença que os rapazes mostraram até o fim junto com a torcida.
Ramsey destacou a importância do resultado ao silenciar os críticos, afirmando: "Nossos três primeiros jogos foram realmente muito bons: foi azar não vencer o Liverpool, um resultado brilhante contra o Tottenham e uma boa atuação hoje.
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O caminho à frente para o Bournemouth
Enquanto o Newcastle olha para cima, a pressão começa a aumentar sobre Rose para transformar atuações dominantes em três pontos. A tabela oferece pouco alívio, já que o Bournemouth se prepara para uma agenda cheia, que inclui compromissos pela copa e uma incursão na Liga Europa.
O técnico tem plena consciência de que as exigências físicas e mentais sobre seu elenco só vão aumentar. "Temos de permanecer unidos. Eu sei o quanto é exigente para um clube que não está acostumado a disputar tantas competições. Vai ficar realmente muito difícil para nós.
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