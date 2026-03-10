Getty Images
Outra lesão brutal para Alphonso Davies! O astro do Bayern de Munique sai de campo em lágrimas na primeira partida após seu retorno à Liga dos Campeões, na goleada sobre o Atalanta
Pesadelo de Davies estraga noite histórica
A lesão ocorreu poucos minutos depois de Davies ter dado uma assistência sublime para o segundo gol de Michael Olise naquela noite. Apesar do claro domínio tático demonstrado pelos gigantes alemães, o estado de saúde do seu lateral-esquerdo estrela tornou-se o principal tema de conversa. No momento de sua saída, o placar já estava em impressionantes 6 a 0, mas o clima na área técnica do Bayern mudou visivelmente quando Davies puxou a camisa sobre a cabeça em lágrimas antes de ser substituído por Tom Bischof. Tendo entrado no intervalo, ele ficou em campo por apenas 26 minutos.
O clube agora aguardará ansiosamente os resultados dos exames para determinar a gravidade do problema.
O Bayern domina desde o apito inicial
Em campo, a disputa terminou antes mesmo de começar, com os jogadores de Kompany dando uma aula de eficiência.
Josip Stanisic abriu o placar aos 12 minutos, entrando na área e finalizando após uma jogada inteligente de escanteio curto envolvendo Serge Gnabry e Michael Olise. Os visitantes não deram trégua, e Olise ampliou a vantagem com um chute com efeito característico da entrada da área.
Apenas três minutos depois, Gnabry fez o terceiro ao receber um passe de Olise e chutar para além de Marco Carnesecchi, deixando os torcedores locais em Bergamo atônitos com a velocidade das transições do Bayern.
Olise e Jackson brilham em goleada
O segundo tempo não teve trégua para os líderes da Bundesliga. Nicolas Jackson marcou o quarto gol no início do período, finalizando com calma após receber passe de Luis Diaz.
Olise garantiu então o seu segundo golo com mais um remate sensacional com o pé esquerdo, após uma arrancada do infeliz Davies. Jamal Musiala, que entrou em campo no intervalo, completou a goleada aos 67 minutos, ao empurrar para o fundo das redes um cruzamento rasteiro de Jackson.
O sexto gol destacou ainda mais a diferença de qualidade entre as duas equipes, com o time italiano lutando para lidar com o movimento incessante do quarteto de ataque do Bayern.
Nos momentos finais da partida, o Atalanta conseguiu marcar um gol de consolação. Mario Pašalic apareceu nos acréscimos para marcar o único gol dos visitantes, mas isso pouco afetou o domínio da equipe da casa.
Jogos disciplinares antes da segunda mão
Com o empate aparentemente garantido, uma curiosa subtrama tática se desenvolveu nos minutos finais. Reconhecendo que a partida de volta em Munique havia se tornado uma formalidade, Olise e Joshua Kimmich pareciam deliberadamente receber cartões amarelos por perder tempo, a fim de provocar suspensões de uma partida.
Ao ficarem de fora da partida de volta na Allianz Arena, os dois jogadores garantirão que seus registros disciplinares sejam limpos antes das quartas de final. Olise foi advertido após demorar um tempo incomum para cobrar um escanteio, enquanto Kimmich seguiu o exemplo com uma demonstração semelhante de jogo sujo nos últimos 10 minutos da partida.
