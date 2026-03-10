A lesão ocorreu poucos minutos depois de Davies ter dado uma assistência sublime para o segundo gol de Michael Olise naquela noite. Apesar do claro domínio tático demonstrado pelos gigantes alemães, o estado de saúde do seu lateral-esquerdo estrela tornou-se o principal tema de conversa. No momento de sua saída, o placar já estava em impressionantes 6 a 0, mas o clima na área técnica do Bayern mudou visivelmente quando Davies puxou a camisa sobre a cabeça em lágrimas antes de ser substituído por Tom Bischof. Tendo entrado no intervalo, ele ficou em campo por apenas 26 minutos.

O clube agora aguardará ansiosamente os resultados dos exames para determinar a gravidade do problema.