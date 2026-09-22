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Outra Bola de Ouro para o GOAT! Alexis Mac Allister apoia Lionel Messi para mais glória individual enquanto a Argentina se prepara para a vida após seu capitão talismânico
Preparando-se para a vida depois de Leo
Messi está se aproximando do fim de sua ilustre carreira internacional, deixando a Argentina com a difícil tarefa de substituir seu maior jogador de todos os tempos. O atacante de 39 anos sairá como o recordista histórico de partidas e de gols pela seleção, tendo balançado as redes 125 vezes em 207 jogos pela campeã da Copa do Mundo de 2022.
Mac Allister reconhece a lacuna monumental que seu capitão deixará, ao destacar que a seleção precisa se preparar para uma nova era difícil quando o lendário atacante encerrar oficialmente sua trajetória.
- AFP
Um apoio à Bola de Ouro e a realidade do elenco
Em entrevista à ESPN, Mac Allister explicou a enorme admiração do elenco por seu talismã. "As palavras para Messi são sempre as mesmas: gratidão e a certeza de que nunca haverá outro como ele", disse. "Aproveitamos imensamente nosso tempo com ele. Também somos gratos a ele por tudo o que nos ajudou a ganhar. Com certeza será uma ocasião muito emocionante."
O meio-campista ressaltou que a seleção precisará se adaptar taticamente quando seu capitão deixar a equipe. "Será um processo diferente, com novos jogadores chegando", explicou. "Precisamos começar a perceber que o melhor jogador do mundo, aquele que fez toda a diferença, não estará mais lá, e que teremos de nos fortalecer mais como equipe."
Ao ser questionado sobre as chances de Messi conquistar a Bola de Ouro, Mac Allister demonstrou confiança ao apostar em seu compatriota. "Como argentinos, adoraríamos que Messi ganhasse. Ele fez uma Copa do Mundo incrível e não vejo por que não deveria receber o prêmio", acrescentou. "Todos nós sabemos que Leo sempre priorizou a equipe em vez das conquistas individuais, então isso não seria grande coisa para ele."
Incerteza contratual em Anfield
Longe dos compromissos internacionais, Mac Allister enfrenta incertezas em relação à sua carreira no clube. O meio-campista já admitiu estar decepcionado por o Liverpool não ter lhe oferecido uma renovação de contrato, especialmente depois de os companheiros de meio-campo Ryan Gravenberch e Dominik Szoboszlai terem recebido novos vínculos.
Apesar de ter recusado oportunidades de deixar Anfield durante o verão, ele segue sem saber quais serão seus próximos passos. "Ainda não há nenhuma decisão definida. Ainda tenho dois anos de contrato", explicou Mac Allister. "Como eu disse, vou dar tudo de mim. Muita coisa pode acontecer nesse período; há muitas opções."
Ele manteve uma visão positiva sobre sua passagem por Merseyside e acrescentou: "Espero que sejam mais anos, mas, se forem apenas dois, vou ter que aproveitá-los com a minha família, porque não tenho dúvida de que estou em um dos melhores clubes do mundo."
- IPS
De volta à ação doméstica
Após o fim da atual pausa para jogos de seleções, Mac Allister voltará seu foco para o futebol de clubes. O Liverpool receberá o Manchester City em um confronto crucial em Anfield no dia 11 de outubro. O meio-campista estará ansioso para deixar de lado suas preocupações contratuais e ter uma grande atuação em seu retorno aos compromissos domésticos.
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