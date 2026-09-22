Outra Bola de Ouro para o GOAT! Alexis Mac Allister apoia Lionel Messi para mais glória individual enquanto a Argentina se prepara para a vida após seu capitão talismânico

Em entrevista à ESPN, Mac Allister explicou a enorme admiração do elenco por seu talismã. "As palavras para Messi são sempre as mesmas: gratidão e a certeza de que nunca haverá outro como ele", disse. "Aproveitamos imensamente nosso tempo com ele. Também somos gratos a ele por tudo o que nos ajudou a ganhar. Com certeza será uma ocasião muito emocionante."

O meio-campista ressaltou que a seleção precisará se adaptar taticamente quando seu capitão deixar a equipe. "Será um processo diferente, com novos jogadores chegando", explicou. "Precisamos começar a perceber que o melhor jogador do mundo, aquele que fez toda a diferença, não estará mais lá, e que teremos de nos fortalecer mais como equipe."

Ao ser questionado sobre as chances de Messi conquistar a Bola de Ouro, Mac Allister demonstrou confiança ao apostar em seu compatriota. "Como argentinos, adoraríamos que Messi ganhasse. Ele fez uma Copa do Mundo incrível e não vejo por que não deveria receber o prêmio", acrescentou. "Todos nós sabemos que Leo sempre priorizou a equipe em vez das conquistas individuais, então isso não seria grande coisa para ele."



