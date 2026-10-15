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Ousmane Dembele ri dos críticos após brilhar na vitória do PSG sobre o Manchester City na Champions League
Uma resposta bem-humorada às críticas recentes
O PSG teve uma de suas melhores atuações em competições europeias dos últimos tempos, arrasando o Manchester City no Etihad Stadium. Dembele, que foi alvo de muitas críticas por suas atuações pela França durante a pausa para as seleções, esteve no centro das atenções e marcou um gol importante para ajudar os campeões da Ligue 1 a recuperar a liderança do grupo. Questionado se o gol era uma resposta específica às críticas que recebeu durante a Liga das Nações, Dembele preferiu o humor à hostilidade. Em vez de entrar em uma troca de farpas, brincou sobre suas férias recentes e demonstrou uma tranquilidade que refletia sua confiança em campo.
“Não, de jeito nenhum. Houve a pausa e depois saí de férias. Na verdade, talvez eu peça mais férias, se possível (risos). Sabemos que o time tem muita qualidade. Foi uma boa partida contra um grande time do City. Tivemos muito espaço, soubemos jogar muito bem, especialmente no primeiro tempo, e fomos muito eficientes na área. No segundo, relaxamos, e, quando você relaxa, paga o preço”, disse Dembele durante a surreal troca de declarações, conforme citado pelo Foot Mercato.
- Getty Images Sport
Enfrentando com tranquilidade o escrutínio prolongado
Dembele há muito tempo é alvo de debates tanto na França quanto na Espanha, mas sua longa trajetória na elite o ajudou a desenvolver resistência às críticas. Durante a entrevista, ele ainda protagonizou um momento descontraído com o ex-astro do Manchester City Samir Nasri, que o parabenizou. Dembele reconheceu que ser alvo de discussões públicas faz parte de sua realidade profissional, algo a que se acostumou ao longo da última década.
“Sou criticado há dez anos, isso não vai mudar! Obrigado, Samir, sabemos como é. Foi um bom jogo. Tenho muito prazer em jogar às terças e quartas-feiras, especialmente quando volto das férias. É realmente um prazer. Sim, se for possível, até março. Quem decide é o treinador (risos)”, brincou Dembele, claramente satisfeito com o clima após a partida e um resultado tão significativo.
Dembele, eficiente, ignora o ruído externo
A precisão nas finalizações do jogador de 29 anos foi um dos destaques de um primeiro tempo dominante, no qual os visitantes aproveitaram os espaços deixados pela equipe de Enzo Maresca. Apesar da reação dos campeões da Premier League na reta final, a eficiência do PSG no início foi decisiva. A capacidade de Dembélé de se destacar em jogos europeus de grande importância continua sendo fundamental para Luis Enrique, independentemente dos questionamentos sobre sua regularidade com a camisa da seleção. A vitória é a preparação ideal para o próximo confronto contra o Barcelona.
O ponta tratou de descartar qualquer sugestão de que a pressão externa tivesse afetado o elenco. “Não nos importamos nem um pouco com o fato de as pessoas terem duvidado de nós. Ainda é outubro, é apenas o segundo jogo da Champions League, e seguimos concentrados. Sabemos que, na primeira parte da temporada, é preciso estar no caminho certo e se preparar para o que vem pela frente. Fizemos um bom primeiro tempo. No segundo, foi mais difícil porque relaxamos. Não deveríamos ter relaxado. Vamos guardar o lado positivo”, afirmou.
- AFP
De olho nos gols da Champions League
Apesar do clima de comemoração, Dembele segue focado nos objetivos de longo prazo do clube parisiense. O novo formato da Champions League exige regularidade em alto nível para evitar a fase de playoffs, e o ponta sabe dos desafios que tem pela frente. Ele ressaltou a importância de manter o bom momento em todas as competições à medida que a temporada começa a ficar mais intensa.
O atacante deixou claro que quer terminar entre os 8 primeiros colocados da reformulada fase de liga. Ao falar sobre a mentalidade da equipe, afirmou: "Pensamos jogo a jogo, mantemos o foco, queremos terminar entre os 8 primeiros, mas sabemos que outubro e março são momentos diferentes. Sentimos muito prazer quando jogamos assim. Queremos ter um bom desempenho em todos os jogos. Hoje, fizemos uma grande partida fora de casa contra o líder da Premier League. Precisamos conduzir bem esta primeira parte da temporada, subir na classificação da Ligue 1 e terminar entre os 8 primeiros, nada mais", observou.
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