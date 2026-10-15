Ousmane Dembele ri dos críticos após brilhar na vitória do PSG sobre o Manchester City na Champions League

O PSG teve uma de suas melhores atuações em competições europeias dos últimos tempos, arrasando o Manchester City no Etihad Stadium. Dembele, que foi alvo de muitas críticas por suas atuações pela França durante a pausa para as seleções, esteve no centro das atenções e marcou um gol importante para ajudar os campeões da Ligue 1 a recuperar a liderança do grupo. Questionado se o gol era uma resposta específica às críticas que recebeu durante a Liga das Nações, Dembele preferiu o humor à hostilidade. Em vez de entrar em uma troca de farpas, brincou sobre suas férias recentes e demonstrou uma tranquilidade que refletia sua confiança em campo.

“Não, de jeito nenhum. Houve a pausa e depois saí de férias. Na verdade, talvez eu peça mais férias, se possível (risos). Sabemos que o time tem muita qualidade. Foi uma boa partida contra um grande time do City. Tivemos muito espaço, soubemos jogar muito bem, especialmente no primeiro tempo, e fomos muito eficientes na área. No segundo, relaxamos, e, quando você relaxa, paga o preço”, disse Dembele durante a surreal troca de declarações, conforme citado pelo Foot Mercato.