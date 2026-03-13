Ousmane Dembélé para o Manchester City?! Revelada a verdade por trás do encontro com o agente do vencedor da Bola de Ouro

O contraste entre o rápido andamento das renovações de outros jogadores e o silêncio em torno de Dembélé destaca uma encruzilhada estratégica para os campeões europeus. A diretoria do PSG continua determinada a construir uma dinastia estável após sua primeira conquista da Liga dos Campeões, mas a falta de avanços nas negociações do contrato de seu craque oferece um vislumbre de esperança para possíveis interessados, como o City. Por enquanto, Dembélé continua sendo um parisiense, mas o mundo do futebol estará de olho para ver se o recente encontro foi realmente tão inocente quanto foi relatado.