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Ousmane Dembélé para o Manchester City?! Revelada a verdade por trás do encontro com o agente do vencedor da Bola de Ouro
Vencedor da Bola de Ouro é especulado como possível reforço do City
De acordo com o Diario Sport, o agente do atacante de 28 anos, Moussa Sissoko, reuniu-se recentemente com o diretor esportivo do City, Hugo Viana, em Madri. Embora o contrato de Dembélé com os campeões europeus vá até 2028, seu representante estaria explorando outras opções, já que as negociações para uma renovação com o PSG não avançaram de forma positiva. Apesar de o gigante francês considerar sua renovação uma prioridade, nenhuma negociação formal para uma transferência para o Etihad ocorreu, e o City está ciente de que o PSG não deixaria seu astro sair facilmente.
- AFP
Romano revela a verdade sobre a transferência
Em meio ao crescente alvoroço, o especialista em transferências Romano decidiu esclarecer a situação e acalmar os rumores sobre uma possível saída. Ele confirmou que, embora tenha ocorrido uma reunião, ela não teve como foco a saída do francês. “A reunião entre o agente Moussa Sissoko e Hugo Viana, do Manchester City, não foi sobre uma possível negociação envolvendo Ousmane Dembélé”, postou Romano nas redes sociais. Ele enfatizou ainda que “não há negociações ou contatos neste momento” entre os campeões da Premier League e a equipe do jogador, sugerindo que o encontro pode ter envolvido outros clientes ou assuntos comerciais.
A onda de renovações do PSG está em andamento
Enquanto a situação de Dembélé permanece estagnada, o PSG age rapidamente para garantir a permanência de outras figuras-chave. O jornal *Le Parisien* informa que as renovações de contrato de Fabián Ruiz, Bradley Barcola e do técnico Luis Enrique são prioridades na agenda do clube. Embora o contrato de Ruiz já esteja supostamente fechado e o de Barcola esteja quase concluído, chegou-se a uma “espécie de acordo de princípio” com Luis Enrique para que ele continue no comando do clube até 2030. No entanto, observa-se que a situação continua bem diferente para Dembélé, já que as negociações formais sobre seu futuro específico ainda não começaram oficialmente.
- AFP
Dembélé se encontra em uma encruzilhada
O contraste entre o rápido andamento das renovações de outros jogadores e o silêncio em torno de Dembélé destaca uma encruzilhada estratégica para os campeões europeus. A diretoria do PSG continua determinada a construir uma dinastia estável após sua primeira conquista da Liga dos Campeões, mas a falta de avanços nas negociações do contrato de seu craque oferece um vislumbre de esperança para possíveis interessados, como o City. Por enquanto, Dembélé continua sendo um parisiense, mas o mundo do futebol estará de olho para ver se o recente encontro foi realmente tão inocente quanto foi relatado.
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