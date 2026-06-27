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Ousmane Dembélé não está satisfeito, apesar do hat-trick contra a Noruega, enquanto a França mantém o início perfeito na Copa do Mundo
Estrelas vencedoras da Bola de Ouro
Dembélé deu uma aula de futebol ao marcar o segundo hat-trick mais rápido da história da Copa do Mundo durante a vitória da França por 4 a 1 sobre a Noruega. O ponta marcou três gols nos primeiros 32 minutos, igualando um recorde de gols que não era alcançado desde 1954, garantindo assim que os Bleus terminassem na liderança do Grupo I. Apesar de sua eficiência implacável contra uma seleção norueguesa com muitas alterações na escalação, o atacante do Paris Saint-Germain, de forma atípica, evitou os elogios da imprensa. Ele imediatamente exigiu foco total da equipe, agora que o torneio entra na fase de eliminatórias.
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Dembele exige concentração total
O atacante francês destacou a união do time e a comunicação ao analisar a vitória esmagadora, mantendo os pés no chão em relação às suas proezas individuais como artilheiro.
Dembélé disse à M6: “Foi uma partida importante para terminarmos em primeiro lugar no grupo. Queremos vencer todos os jogos e vamos manter o foco, pois o que vem pela frente será ainda mais difícil. Há jogadores de qualidade em campo e até mesmo no banco. E a comunicação facilita as coisas. Nós nos entendemos melhor, o que é ótimo; precisamos continuar assim.”
O ponta prefere as partidas anteriores
Apesar do caráter histórico de seus três gols no primeiro tempo, Dembélé fez uma autoavaliação surpreendentemente sincera na zona mista após a partida, comparando seu desempenho de forma desfavorável aos jogos anteriores da fase de grupos. Ele declarou: “Estou feliz, é um momento único e importante para mim. Meu desempenho foi bom, mas gostei mais das partidas contra o Senegal ou contra o Iraque — acho que fui muito mais decisivo. Temos que manter o foco; coisas importantes estão por vir.”
Os desafios da fase eliminatória estão por vir
A França chega às fases eliminatórias cheia de confiança após três vitórias consecutivas na fase de grupos, o que define um confronto nas oitavas de final contra a Suécia na próxima terça-feira. Com Dembélé em plena forma ao lado de Kylian Mbappé, os Bleus precisam agora manter esse ímpeto implacável diante da imprevisível equipe de Graham Potter.