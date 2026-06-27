Ousmane Dembélé não está satisfeito, apesar do hat-trick contra a Noruega, enquanto a França mantém o início perfeito na Copa do Mundo

O atacante francês destacou a união do time e a comunicação ao analisar a vitória esmagadora, mantendo os pés no chão em relação às suas proezas individuais como artilheiro.

Dembélé disse à M6: “Foi uma partida importante para terminarmos em primeiro lugar no grupo. Queremos vencer todos os jogos e vamos manter o foco, pois o que vem pela frente será ainda mais difícil. Há jogadores de qualidade em campo e até mesmo no banco. E a comunicação facilita as coisas. Nós nos entendemos melhor, o que é ótimo; precisamos continuar assim.”