Segundo o L'Equipe, Dembélé está prestes a liderar a França pela primeira vez em sua carreira internacional. Com Mbappé fora, a responsabilidade recai sobre o ex-jogador do Barcelona por ser o integrante mais experiente do elenco atual em número de partidas pela seleção. Dembélé soma 68 jogos por seu país, o que o coloca no topo da hierarquia estabelecida por Zidane para esta data Fifa específica.

O jogador de 29 anos, na verdade, já teve um breve gostinho da função durante a apertada vitória de sexta-feira na Turquia. Quando Mbappé foi obrigado a deixar o gramado aos 59 minutos, ele passou a braçadeira para Dembélé, que a usou até ser substituído no fim da partida pelo estreante Esteban Lepaul.