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Ousmane Dembélé liderará a França contra a Bélgica após o lesionado Kylian Mbappé ser cortado do elenco de Zinedine Zidane
Mbappé fora por lesão no joelho
A notícia sobre Mbappe é um revés significativo para o novo técnico Zinedine Zidane, que esperava ganhar embalo após um início vitorioso no comando. O atacante sofreu uma lesão no tendão do joelho esquerdo durante o confronto em Kocaeli, ironicamente no lance em que marcou o gol da vitória. A Federação Francesa de Futebol confirmou que o atacante não viajará para a Bélgica e, em vez disso, retornou a Madri para iniciar seu processo de reabilitação. É uma reviravolta frustrante para o jogador, que acabara de chegar a 107 partidas pela seleção, igualando Patrick Vieira e ficando apenas uma atrás do próprio Zidane.
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Dembélé assume a braçadeira em Bruxelas
Segundo o L'Equipe, Dembélé está prestes a liderar a França pela primeira vez em sua carreira internacional. Com Mbappé fora, a responsabilidade recai sobre o ex-jogador do Barcelona por ser o integrante mais experiente do elenco atual em número de partidas pela seleção. Dembélé soma 68 jogos por seu país, o que o coloca no topo da hierarquia estabelecida por Zidane para esta data Fifa específica.
O jogador de 29 anos, na verdade, já teve um breve gostinho da função durante a apertada vitória de sexta-feira na Turquia. Quando Mbappé foi obrigado a deixar o gramado aos 59 minutos, ele passou a braçadeira para Dembélé, que a usou até ser substituído no fim da partida pelo estreante Esteban Lepaul.
Elogia o esforço da equipe
Refletindo sobre a vitória suada sobre a Turquia, Dembele disse à TF1 que o elenco estava totalmente preparado para uma partida desafiadora em um estádio hostil e em um gramado complicado. Ele elogiou o desempenho sólido da equipe no geral e a semana de preparação minuciosa, observando que, embora estivessem satisfeitos por garantir os três pontos, poderiam facilmente ter acrescentado um ou dois gols ao placar.
"Sabíamos que seria uma partida difícil, em um gramado complicado e em um estádio quente, difícil, nós sabíamos disso. Nos preparamos muito bem durante toda a semana. Acho que fizemos um jogo muito bom no geral; poderíamos ter marcado um ou dois gols a mais. Mas estamos felizes com esta partida e com os três pontos; também fomos sólidos. O treinador espera que joguemos um bom futebol, nos comuniquemos bastante em campo e implementemos uma formação 4-3-3. Vamos continuar assim e nos preparar para segunda-feira", disse Dembele.
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Preparando-se para o desafio belga
O próximo confronto contra a Bélgica, no Estádio Rei Baudouin, em Bruxelas, representa um aumento no nível de dificuldade para os comandados de Zidane. A Bélgica lidera atualmente a Liga A1 após garantir uma vitória por 2 a 0 sobre a Itália, o que significa que a França provavelmente precisará de um resultado para acompanhar o ritmo no topo da classificação. Será um grande teste para as qualidades de liderança de Dembele e para a flexibilidade tática de Zidane, especialmente enquanto a equipe busca se afastar de sua dependência total do faro de gol clínico de Mbappe no terço final do campo.
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