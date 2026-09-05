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Yosua Arya

Traduzido por

Ousmane Dembele ficou "surpreso" com decisão de Luis Enrique de deixá-lo no banco, enquanto técnico do PSG explica aposta na escalação para duelo com o Monaco

O. Dembele
PSG
Luis Enrique
PSG x Mônaco
Campeonato Francês

Ousmane Dembele teria ficado surpreso com a decisão de Luis Enrique de colocá-lo no banco para o confronto do Paris Saint-Germain com o Monaco. Apesar de sua inesperada ausência entre os titulares, o atacante mantém uma forte relação com seu técnico antes da próxima partida pela Champions League.

  • Dembélé fica no banco contra o Monaco

    Dembélé ficou fora do time titular contra o Monaco na sexta-feira. O técnico Enrique surpreendeu torcedores e comentaristas ao escalar o atacante entre os reservas. O jogador entrou em campo aos 68 minutos, mas não conseguiu levar sua equipe à vitória sobre o Monaco.

    A decisão de deixar o vencedor da Bola de Ouro no banco causou repercussão, especialmente por causa de sua programação recente. Ele foi substituído cedo recentemente contra o Rennes e foi totalmente poupado contra o Lille. Segundo L'Equipe, Dembélé teve uma reação interna muito forte à escolha do treinador. O internacional francês esperava plenamente ser titular na partida depois de aproveitar um período de descanso longe do centro de treinamento do clube.

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  • Paris Saint-Germain v AS Monaco - Ligue 1 McDonald's 2026/27Getty Images Sport

    Gerenciando os minutos do atacante

    Apesar da surpresa visível do jogador com a ausência, Enrique tratou logo de minimizar qualquer controvérsia. O técnico espanhol explicou que está apenas administrando a carga de trabalho de Dembele após um início exigente de temporada.

    "Com cada jogador, as circunstâncias são diferentes", explicou Enrique à imprensa. "Ousmane fez um esforço para jogar as duas Supercopas [a Supercopa da Uefa e o Troféu dos Campeões]. Depois disso, ele descansou um pouco."

    O treinador enfatizou que o jogador de 27 anos pareceu afiado durante sua entrada no fim, dizendo: "Hoje, ele jogou 20 ou 25 minutos em um nível muito bom."

  • Sem ruptura com Enrique

    O mais importante é que não há nenhum atrito persistente entre Dembele e seu treinador. O atacante conhece perfeitamente a filosofia única e o estilo de gestão de grupo de Enrique. O técnico espanhol construiu a reputação de, ocasionalmente, mexer com o ego de seus principais jogadores para mantê-los motivados.

    Além disso, o comandante do PSG tem afirmado de forma consistente que sua equipe foi pensada para ganhar embalo à medida que a temporada avança. Como parte dessa evolução gradual, Enrique planeja reintegrar aos poucos seu atacante estrela ao grupo.

    "Agora, estamos começando a aumentar o tempo de jogo. Estamos felizes em vê-lo de volta e será assim nas próximas partidas", concluiu o treinador.

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  • FC Bayern München v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    A atenção se volta para a Liga dos Campeões

    Dembélé agora tentará transformar sua frustração em uma atuação decisiva no cenário europeu. O PSG volta a campo na noite de quarta-feira, quando recebe o Slovan Bratislava na Champions League. Depois de ter seus minutos limitados na Ligue 1, a expectativa é de que o atacante, poupado, volte ao time titular.

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