Dembélé ficou fora do time titular contra o Monaco na sexta-feira. O técnico Enrique surpreendeu torcedores e comentaristas ao escalar o atacante entre os reservas. O jogador entrou em campo aos 68 minutos, mas não conseguiu levar sua equipe à vitória sobre o Monaco.

A decisão de deixar o vencedor da Bola de Ouro no banco causou repercussão, especialmente por causa de sua programação recente. Ele foi substituído cedo recentemente contra o Rennes e foi totalmente poupado contra o Lille. Segundo L'Equipe, Dembélé teve uma reação interna muito forte à escolha do treinador. O internacional francês esperava plenamente ser titular na partida depois de aproveitar um período de descanso longe do centro de treinamento do clube.