Ousmane Dembélé explica como o conselho “ousado” de Kylian Mbappé resultou em um gol decisivo na vitória da França sobre o Marrocos, garantindo a vaga nas semifinais

Em entrevista à M6 após a partida, Dembélé explicou como o conselho de Mbappé mudou o rumo do jogo. Dembélé também destacou a mentalidade do capitão, apesar de Mbappé ter perdido um pênalti durante a partida.

“Kylian, dois ou três minutos antes (do gol), me disse para ficar no meio, que assim que tivéssemos a chance, partiríamos para o contra-ataque”, explicou Dembélé.

“E foi exatamente o que aconteceu. Depois, ele também fez uma ótima arrancada para criar espaço. Vi que estava um pouco desmarcado, tentei principalmente acertar o chute no alvo e deu certo.”

Ao falar sobre a liderança de Mbappé, citado pelo Maxifoot, Dembélé acrescentou: “Ele é um jogador incrível, nosso capitão. É destemido, tem a mentalidade certa; esperamos ainda mais gols de Kylian.”