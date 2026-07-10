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Kylian Mbappe Ousmane Dembele France 2026Getty Images
Yosua Arya

Traduzido por

Ousmane Dembélé explica como o conselho “ousado” de Kylian Mbappé resultou em um gol decisivo na vitória da França sobre o Marrocos, garantindo a vaga nas semifinais

K. Mbappe
O. Dembele
França
França x Marrocos
Marrocos
Copa do Mundo

Ousmane Dembélé revelou como as orientações de Kylian Mbappé, momentos antes do segundo gol da França, foram decisivas para a vitória nas quartas de final da Copa do Mundo contra o Marrocos. O ponta também refletiu sobre seu papel cada vez mais importante como líder e insistiu que os Bleus continuam totalmente focados em sua busca pelo título.

  • As orientações de Mbappé fizeram a diferença

    A França garantiu sua vaga nas semifinais da Copa do Mundo com uma vitória por 2 a 0 sobre o Marrocos, e Dembélé atribuiu a Mbappé o mérito pela rapidez de raciocínio que ajudou a criar o segundo gol decisivo. Dembélé revelou que Mbappé lhe disse para permanecer no centro e estar pronto para partir no contra-ataque poucos minutos antes de a jogada se desenrolar. O capitão da França então fez uma corrida inteligente para criar espaço, permitindo que Dembélé encontrasse uma brecha e finalizasse a jogada. A vitória levou a equipe de Didier Deschamps à terceira semifinal consecutiva da Copa do Mundo.

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  • dembele mbappe(C)Getty Images

    Dembélé elogia Mbappé e reflete sobre liderança

    Em entrevista à M6 após a partida, Dembélé explicou como o conselho de Mbappé mudou o rumo do jogo. Dembélé também destacou a mentalidade do capitão, apesar de Mbappé ter perdido um pênalti durante a partida.

    “Kylian, dois ou três minutos antes (do gol), me disse para ficar no meio, que assim que tivéssemos a chance, partiríamos para o contra-ataque”, explicou Dembélé.

    “E foi exatamente o que aconteceu. Depois, ele também fez uma ótima arrancada para criar espaço. Vi que estava um pouco desmarcado, tentei principalmente acertar o chute no alvo e deu certo.”

    Ao falar sobre a liderança de Mbappé, citado pelo Maxifoot, Dembélé acrescentou: “Ele é um jogador incrível, nosso capitão. É destemido, tem a mentalidade certa; esperamos ainda mais gols de Kylian.”

  • O experiente núcleo da França volta a brilhar

    Dembélé comemorou a mais recente conquista da França após chegar a mais uma semifinal da Copa do Mundo e ressaltou que o objetivo da equipe é chegar à final e conquistar o título.

    “Estamos muito felizes”, admitiu Dembele. “Estar nas semifinais, nossa terceira semifinal consecutiva na Copa do Mundo com a seleção francesa, é excepcional. Vamos manter esse foco para que possamos chegar até o fim.”

    O craque do PSG também falou sobre sua crescente responsabilidade na seleção francesa após passar uma década na equipe. Ele disse: “Estou na seleção francesa há dez anos agora, sou um dos jogadores mais antigos, então é importante dar voz a todos os jogadores. Como eu disse, precisamos manter o foco na partida; sabemos que o Marrocos é um time difícil. Mantivemos o foco e fomos recompensados.”

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  • France v Sweden: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    O desafio da semifinal está por vir

    A França viajará para Dallas para disputar a semifinal, onde enfrentará o vencedor do jogo das quartas de final entre Espanha e Bélgica. Com Mbappé continuando a liderar o ataque e sua sintonia com Dembélé tendo sido decisiva contra o Marrocos, os Bleus buscarão manter esse ímpeto para mais um grande desafio, com o objetivo de chegar à final da Copa do Mundo.

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