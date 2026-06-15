Ousmane Dembélé está prestes a assinar a renovação de contrato com o PSG após mais uma temporada brilhante com os bicampeões da Liga dos Campeões

Dembélé está prestes a assinar uma renovação de contrato com o PSG, segundo uma reportagem da RMC Sport. O jogador de 29 anos viveu uma fase transformadora na capital francesa, evoluindo de um talento imprevisível para se tornar, sem dúvida, o jogador mais decisivo do futebol mundial. Sua trajetória atual fez com que se tornasse indispensável para o projeto liderado pelos atuais campeões europeus.

Havia dúvidas quanto à permanência de Dembele no PSG após o fim da temporada, alimentadas pelo ciclo natural das transferências de elite. No entanto, a diretoria do clube está determinada a manter seu craque. O francês foi eleito vencedor da Bola de Ouro em setembro, após uma temporada extraordinária em que o PSG conquistou a Ligue 1, a Copa da França e a Liga dos Campeões da UEFA.