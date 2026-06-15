Getty Images
Traduzido por
Ousmane Dembélé está prestes a assinar a renovação de contrato com o PSG após mais uma temporada brilhante com os bicampeões da Liga dos Campeões
Um dos pilares do projeto parisiense
Dembélé está prestes a assinar uma renovação de contrato com o PSG, segundo uma reportagem da RMC Sport. O jogador de 29 anos viveu uma fase transformadora na capital francesa, evoluindo de um talento imprevisível para se tornar, sem dúvida, o jogador mais decisivo do futebol mundial. Sua trajetória atual fez com que se tornasse indispensável para o projeto liderado pelos atuais campeões europeus.
Havia dúvidas quanto à permanência de Dembele no PSG após o fim da temporada, alimentadas pelo ciclo natural das transferências de elite. No entanto, a diretoria do clube está determinada a manter seu craque. O francês foi eleito vencedor da Bola de Ouro em setembro, após uma temporada extraordinária em que o PSG conquistou a Ligue 1, a Copa da França e a Liga dos Campeões da UEFA.
- (C)Getty Images
Superando os obstáculos das lesões
Apesar desta temporada ter sido mais marcada por lesões, Dembélé continua sendo um jogador fundamental para o Paris Saint-Germain. Sua capacidade de mudar o rumo de uma partida com uma única arrancada ou um cruzamento preciso não diminuiu, e a comissão técnica continua a vê-lo como o principal motor criativo do time titular. A equipe médica tem trabalhado em estreita colaboração com o atacante para gerenciar sua carga de trabalho durante uma temporada repleta de compromissos.
Notícias na França no início desta temporada sugeriram que poderia haver dificuldades nas negociações para a renovação do contrato, cujo prazo atual vai até 2028. No entanto, o próprio jogador permaneceu firme em seu compromisso público com o clube. Em entrevista à RMC Sport no mês passado, Dembélé afirmou que estaria “100%” no PSG na próxima temporada, silenciando efetivamente os rumores de uma saída no meio do ano.
As negociações caminham para uma resolução
O futuro a longo prazo do ponta parece estar ligado ao bicampeão da Liga dos Campeões. As negociações para a renovação do contrato estão avançando de forma positiva, com ambas as partes encontrando um consenso quanto às ambições esportivas do time. A diretoria do PSG está disposta a recompensar o vencedor da Bola de Ouro por seu papel no recente domínio europeu do clube.
Não há pressa de nenhum dos lados, mas espera-se que um acordo seja alcançado após a Copa do Mundo da FIFA. Essa abordagem paciente permite que o jogador se concentre nas obrigações com a seleção antes de finalizar a documentação. Dembélé está ansioso para permanecer no Parc des Princes, onde finalmente encontrou a consistência que lhe faltava no início de sua carreira.
- AFP
Uma nova função tática sob o comando de Luis Enrique
Um fator significativo no desejo de Dembélé de permanecer no clube é sua evolução tática sob o comando do técnico Luis Enrique. O jogador da seleção francesa ganhou novo fôlego atuando em uma função mais central. Essa flexibilidade posicional o tornou ainda mais perigoso e permitiu que ele se encaixasse perfeitamente ao lado de jogadores como Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia e Bradley Barcola.
Essa maturidade tática também se refletiu em sua carreira internacional, onde ele é agora considerado um dos líderes da seleção francesa. Sua capacidade de influenciar os jogos a partir das áreas centrais deu aos Bleus uma nova dimensão na busca pelo terceiro título mundial.