Ousmane Dembélé critica o tratamento “muito injusto” dado a Kylian Mbappé e elogia o companheiro de seleção francesa como uma pessoa “maravilhosa”

Em entrevista ao Marca, Dembélé argumentou que Mbappé é julgado por um padrão diferente dos demais jogadores. Ele sugeriu que as críticas muitas vezes vão além do futebol e que pequenos detalhes do comportamento do atacante são frequentemente transformados em assunto de debate.

"Eles têm sido muito injustos com ele", disse Dembélé. "Eles exageram um pouco nas críticas a Kylian porque ele é um jogador incrível. Uma ótima pessoa fora de campo, porque eu o conheço há muito tempo. Às vezes, eles vão longe demais com as críticas só porque se trata de Kylian Mbappé.

“Não deveriam ser tão duros com ele. Se ele amarra os cadarços, se não os amarra, se puxa as meias para cima, se não as coloca... É demais. Porque ele ainda é um ser humano e um jogador de qualidade excepcional.”