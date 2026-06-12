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Yosua Arya

Traduzido por

Ousmane Dembélé critica o tratamento “muito injusto” dado a Kylian Mbappé e elogia o companheiro de seleção francesa como uma pessoa “maravilhosa”

K. Mbappe
O. Dembele
França
Copa do Mundo
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La Liga
PSG
Campeonato Francês

Ousmane Dembélé saiu em defesa de Kylian Mbappé, afirmando que as críticas ao capitão da seleção francesa se tornaram excessivas. O atacante do Paris Saint-Germain argumentou que o escrutínio em torno de seu companheiro de seleção muitas vezes vai além do futebol e ignora a pressão que acompanha o fato de ser uma das maiores estrelas do esporte.

  • Dembélé defende Mbappé das críticas cada vez mais intensas

    Mbappé continuou sendo uma das figuras mais comentadas do futebol ao longo do último ano, com a atenção voltada tanto para seu desempenho quanto para sua vida fora dos gramados. No entanto, seu companheiro de seleção francesa, Dembélé, acredita que o nível de escrutínio dirigido ao atacante se tornou excessivo. O ponta também destacou que a atenção em torno de Mbappé tem se tornado cada vez mais pessoal, apesar de seu status como um dos principais jogadores do mundo e de seu impressionante histórico tanto a nível de clube quanto internacional.


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  • Kylian MbappeGetty

    Dembélé considera excessivas as críticas a Mbappé

    Em entrevista ao Marca, Dembélé argumentou que Mbappé é julgado por um padrão diferente dos demais jogadores. Ele sugeriu que as críticas muitas vezes vão além do futebol e que pequenos detalhes do comportamento do atacante são frequentemente transformados em assunto de debate.

    "Eles têm sido muito injustos com ele", disse Dembélé. "Eles exageram um pouco nas críticas a Kylian porque ele é um jogador incrível. Uma ótima pessoa fora de campo, porque eu o conheço há muito tempo. Às vezes, eles vão longe demais com as críticas só porque se trata de Kylian Mbappé.

    “Não deveriam ser tão duros com ele. Se ele amarra os cadarços, se não os amarra, se puxa as meias para cima, se não as coloca... É demais. Porque ele ainda é um ser humano e um jogador de qualidade excepcional.”

  • Mbappé continua sendo fundamental para os planos da França

    Embora o debate externo em torno do atacante domine regularmente as manchetes, sua posição dentro do vestiário parece inalterada. O ponta destacou a importância da influência de Mbappé dentro e fora de campo, reforçando seu papel como uma das figuras-chave da equipe.

    Dembélé concluiu: “De qualquer forma, aqui na seleção francesa, ele se dá muito bem conosco. Ele é um líder, o capitão da nossa equipe e um jogador muito importante.”

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    Mbappé continuará liderando a França

    A França continuará contando com a liderança e a qualidade de seu capitão em sua busca pelo sucesso na Copa do Mundo de 2026. Os Bleus enfrentarão o Senegal na estreia do Grupo I, no dia 16 de junho. Em seguida, enfrentarão o Iraque no dia 22 de junho e encerrarão a fase de grupos contra a Noruega no final deste mês.