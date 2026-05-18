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Ousmane Dembélé corre o risco de perder a final da Liga dos Campeões? Luis Enrique dá notícias sobre a lesão do craque do PSG, que foi substituído durante a partida contra o Paris FC
Preocupação com a final da Liga dos Campeões
Dembélé deixou o campo do Stade Jean-Bouin mais cedo no domingo, dirigindo-se diretamente para o vestiário após o que pareceu ser uma lesão na coxa. Com o confronto contra o Arsenal na final da Liga dos Campeões marcado para sábado, 30 de maio, o momento da lesão não poderia ser pior para a equipe de Luis Enrique.
O jogador de 29 anos foi substituído pelo internacional português Gonçalo Ramos no meio do primeiro tempo contra o Paris FC, após sofrer uma contusão. Dembele tem sido mais uma vez uma figura de destaque para o time parisiense nesta temporada, e perdê-lo para a grande final europeia seria um golpe significativo para as esperanças de levantar o troféu pelo segundo ano consecutivo.
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Luis Enrique continua otimista
Apesar da imagem preocupante de Dembélé saindo de campo mancando, o técnico do PSG, Luis Enrique, tentou minimizar a gravidade da situação durante a coletiva de imprensa pós-jogo. Embora estejam marcados exames médicos para segunda-feira a fim de determinar a real extensão da lesão, o espanhol sugeriu que a substituição pode ter sido apenas por precaução.
“Acho que é apenas cansaço”, disse Luis Enrique à imprensa. “O que estamos dizendo hoje é apenas especulação, mas não acho que seja nada grave, e ainda faltam duas semanas.”
Implicações para a Copa do Mundo
A lesão não é motivo de preocupação apenas para o seu clube, mas também para a seleção francesa. Dembélé foi convocado por Didier Deschamps para a Copa do Mundo de 2026, e qualquer problema muscular de longa duração poderia comprometer sua preparação para o torneio. O vencedor da Bola de Ouro é considerado uma peça fundamental do ataque dos Bleus, que buscam o triunfo no cenário mundial.
A comissão técnica francesa certamente acompanhará com grande expectativa os resultados dos exames médicos de segunda-feira. Por enquanto, o foco permanece no período de recuperação de duas semanas antes da final da Liga dos Campeões, o que oferece uma margem estreita, mas realista, para que o ponta recupere totalmente a forma física.
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A contagem regressiva para Budapeste
Enquanto o laudo médico oficial não for divulgado pelo clube, a diretoria do PSG mantém a calma. A equipe tem um prazo de 12 dias para que o atacante de 29 anos recupere totalmente a forma física antes da final da Liga dos Campeões contra o Arsenal, em Budapeste. Dembélé marcou 19 gols e deu 11 assistências em 39 partidas em todas as competições pelo PSG nesta temporada.