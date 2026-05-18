Ousmane Dembélé corre o risco de perder a final da Liga dos Campeões? Luis Enrique dá notícias sobre a lesão do craque do PSG, que foi substituído durante a partida contra o Paris FC

Dembélé deixou o campo do Stade Jean-Bouin mais cedo no domingo, dirigindo-se diretamente para o vestiário após o que pareceu ser uma lesão na coxa. Com o confronto contra o Arsenal na final da Liga dos Campeões marcado para sábado, 30 de maio, o momento da lesão não poderia ser pior para a equipe de Luis Enrique.

O jogador de 29 anos foi substituído pelo internacional português Gonçalo Ramos no meio do primeiro tempo contra o Paris FC, após sofrer uma contusão. Dembele tem sido mais uma vez uma figura de destaque para o time parisiense nesta temporada, e perdê-lo para a grande final europeia seria um golpe significativo para as esperanças de levantar o troféu pelo segundo ano consecutivo.