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Ousmane DembeleGetty Images
Donny Afroni

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Ousmane Dembélé corre o risco de perder a final da Liga dos Campeões? Luis Enrique dá notícias sobre a lesão do craque do PSG, que foi substituído durante a partida contra o Paris FC

O. Dembele
PSG
Liga dos Campeões
Campeonato Francês
Arsenal
Luis Enrique

O Paris Saint-Germain sofreu um grande susto com uma lesão antes do confronto decisivo da final da Liga dos Campeões contra o Arsenal, depois que Ousmane Dembélé foi forçado a sair de campo logo no início da última rodada da temporada da Ligue 1. O vencedor da Bola de Ouro pareceu sofrer uma lesão muscular durante a derrota por 2 a 1 no clássico contra o Paris FC, e Luis Enrique se pronunciou sobre o estado de saúde do seu craque após a partida.

  • Preocupação com a final da Liga dos Campeões

    Dembélé deixou o campo do Stade Jean-Bouin mais cedo no domingo, dirigindo-se diretamente para o vestiário após o que pareceu ser uma lesão na coxa. Com o confronto contra o Arsenal na final da Liga dos Campeões marcado para sábado, 30 de maio, o momento da lesão não poderia ser pior para a equipe de Luis Enrique.

    O jogador de 29 anos foi substituído pelo internacional português Gonçalo Ramos no meio do primeiro tempo contra o Paris FC, após sofrer uma contusão. Dembele tem sido mais uma vez uma figura de destaque para o time parisiense nesta temporada, e perdê-lo para a grande final europeia seria um golpe significativo para as esperanças de levantar o troféu pelo segundo ano consecutivo.

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    Luis Enrique continua otimista

    Apesar da imagem preocupante de Dembélé saindo de campo mancando, o técnico do PSG, Luis Enrique, tentou minimizar a gravidade da situação durante a coletiva de imprensa pós-jogo. Embora estejam marcados exames médicos para segunda-feira a fim de determinar a real extensão da lesão, o espanhol sugeriu que a substituição pode ter sido apenas por precaução.

    “Acho que é apenas cansaço”, disse Luis Enrique à imprensa. “O que estamos dizendo hoje é apenas especulação, mas não acho que seja nada grave, e ainda faltam duas semanas.”

  • Implicações para a Copa do Mundo

    A lesão não é motivo de preocupação apenas para o seu clube, mas também para a seleção francesa. Dembélé foi convocado por Didier Deschamps para a Copa do Mundo de 2026, e qualquer problema muscular de longa duração poderia comprometer sua preparação para o torneio. O vencedor da Bola de Ouro é considerado uma peça fundamental do ataque dos Bleus, que buscam o triunfo no cenário mundial.

    A comissão técnica francesa certamente acompanhará com grande expectativa os resultados dos exames médicos de segunda-feira. Por enquanto, o foco permanece no período de recuperação de duas semanas antes da final da Liga dos Campeões, o que oferece uma margem estreita, mas realista, para que o ponta recupere totalmente a forma física.

  • Ousmane DembeleGetty

    A contagem regressiva para Budapeste

    Enquanto o laudo médico oficial não for divulgado pelo clube, a diretoria do PSG mantém a calma. A equipe tem um prazo de 12 dias para que o atacante de 29 anos recupere totalmente a forma física antes da final da Liga dos Campeões contra o Arsenal, em Budapeste. Dembélé marcou 19 gols e deu 11 assistências em 39 partidas em todas as competições pelo PSG nesta temporada.

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