Ousmane Dembélé comenta a possibilidade de conquistar o Ballon d'Or por dois anos consecutivos após ajudar o PSG a garantir o título da Ligue 1 2025-26

O PSG viajou para Lens com um único objetivo em mente: garantir oficialmente o título da Ligue 1. Apesar dos esforços do Lens, segundo colocado, para adiar as comemorações, o clube da capital mostrou-se superior. Para Dembélé, foi mais uma noite de grande desempenho, tendo sido eleito o Jogador da Temporada da Ligue 1 poucos dias antes. O ex-jogador do Barcelona deu a assistência decisiva para o primeiro gol de Khvicha Kvaratskhelia.

Em entrevista à beIN Sports logo após o apito final, o ponta expressou sua satisfação com o desempenho, mantendo um foco profissional nas tarefas que vêm pela frente. Ele disse: “Sim, é isso, queríamos vencer aqui, mas acima de tudo, queremos nos preparar para a final da [Liga dos Campeões] em 30 de maio. Precisávamos jogar uma partida séria; temos outra no domingo e vamos comemorar porque é oficial, somos campeões. Vamos relaxar um pouco, mas não muito, porque jogamos novamente daqui a três dias. Vamos comemorar um pouco e manter o foco.”