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Ousmane Dembélé comenta a possibilidade de conquistar o Ballon d'Or por dois anos consecutivos após ajudar o PSG a garantir o título da Ligue 1 2025-26
Dembélé reage à conquista do título
O PSG viajou para Lens com um único objetivo em mente: garantir oficialmente o título da Ligue 1. Apesar dos esforços do Lens, segundo colocado, para adiar as comemorações, o clube da capital mostrou-se superior. Para Dembélé, foi mais uma noite de grande desempenho, tendo sido eleito o Jogador da Temporada da Ligue 1 poucos dias antes. O ex-jogador do Barcelona deu a assistência decisiva para o primeiro gol de Khvicha Kvaratskhelia.
Em entrevista à beIN Sports logo após o apito final, o ponta expressou sua satisfação com o desempenho, mantendo um foco profissional nas tarefas que vêm pela frente. Ele disse: “Sim, é isso, queríamos vencer aqui, mas acima de tudo, queremos nos preparar para a final da [Liga dos Campeões] em 30 de maio. Precisávamos jogar uma partida séria; temos outra no domingo e vamos comemorar porque é oficial, somos campeões. Vamos relaxar um pouco, mas não muito, porque jogamos novamente daqui a três dias. Vamos comemorar um pouco e manter o foco.”
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Falando sobre o burburinho em torno da Bola de Ouro
Como atual detentor da Bola de Ouro, crescem as especulações de que Dembélé poderia se tornar um dos raros vencedores consecutivos do prêmio individual mais prestigiado do futebol. No entanto, o francês não demorou a minimizar os reconhecimentos pessoais, insistindo que suas prioridades estão no sucesso da equipe, e não em sua própria coleção de troféus.
“Muito tranquilo, como eu disse, os troféus individuais vêm depois; se vierem, vêm; se não vierem, é assim que as coisas são. O mais importante são os títulos coletivos: ganhamos a Ligue 1, a Supercopa, a Copa Intercontinental; no dia 30 de maio, temos algo grandioso para todos os torcedores do PSG”, afirmou Dembélé quando questionado sobre suas chances de manter o prêmio.
Um momento emocionante com os torcedores do Lens
Apesar de ter sido o responsável pela derrota da equipe, Dembélé recebeu uma ovação de pé da torcida do Lens quando foi substituído no final da partida. Foi um raro momento de união, e o ponta ficou claramente emocionado com o gesto da torcida local no Stade Bollaert-Delelis. “Foi um prazer jogar diante de uma torcida como essa, é excepcional, e desejamos boa sorte a eles na final da Copa da França”, observou Dembele.
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A busca pelo bicampeonato
Com 14 títulos do campeonato francês já conquistados, a atenção do PSG volta-se agora quase exclusivamente para a cena europeia. Embora o PSG ainda tenha de encerrar a temporada nacional com um confronto contra o Paris FC, a iminente final da Liga dos Campeões contra o Arsenal, em 30 de maio, é a data marcada em todos os calendários parisienses, enquanto a equipe de Luis Enrique busca defender seu título europeu.