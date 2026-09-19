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Yosua Arya
Traduzido por

Ousmane Dembélé apoia Khvicha Kvaratskhelia, "o melhor do mundo", para a Bola de Ouro, enquanto astros do PSG dominam a lista de finalistas

K. Kvaratskhelia
O. Dembele
PSG
Campeonato Francês

Atual vencedor da Bola de Ouro, Ousmane Dembele apoiou seu companheiro de Paris Saint-Germain, Khvicha Kvaratskhelia, para conquistar o prestigioso prêmio neste ano. O ponta francês elogiou a forma incrível do ex-astro do Napoli, embora Kvaratskhelia insista que votaria em Dembele para manter a honraria.

  • PSG domina a lista de finalistas da Bola de Ouro

    O PSG está pronto para uma noite memorável na cerimônia da Bola de Ouro de 2026. O atual campeão europeu conta com um recorde histórico de dez jogadores na lista de 30 nomes do prestigiado prêmio.

    Dembele levou o troféu no ano passado, marcando um enorme feito para o gigante francês. Agora, o clube é apontado como forte candidato a produzir outro vencedor após conquistar um segundo título consecutivo da Champions League.

    Dembele segue como um forte candidato a manter sua coroa. No entanto, ele enfrenta forte concorrência dentro do próprio elenco, com Kvaratskhelia surgindo como um dos principais postulantes após uma campanha de tirar o fôlego.

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  • Paris Saint-Germain v Aston Villa - UEFA Super Cup 2026Getty Images Sport

    Dembélé apoia Kvaratskhelia pelo prêmio

    Apesar de sua própria fase estelar, Dembélé está defendendo ativamente seu companheiro de equipe para o principal prêmio individual do futebol. O internacional francês acredita que as atuações de alto nível de Kvaratskhelia na Europa o tornam o legítimo herdeiro do trono.

    Falando à Ligue 1+, Dembélé deixou sua preferência clara ao dizer: "Como eu disse, espero que um parisiense ganhe. Especialmente Kvara, que teve uma temporada muito grande. Esperamos que seja ele. Para mim, ele é o melhor jogador do mundo. A temporada dele no ano passado foi incrível. Não há necessidade de falar, vamos deixar para os votos."

  • Respeito mútuo entre os campeões europeus

    A admiração entre as duas estrelas do PSG é totalmente mútua. Enquanto Dembélé faz campanha por seu companheiro de equipe, Kvaratskhelia está igualmente convencido de que o francês merece ganhar o prêmio novamente. O ex-atacante do Napoli destacou a influência crucial de Dembélé no elenco.

    "Eu votaria no Ous, a capacidade dele de liderar o time é muito importante", afirmou Kvaratskhelia. "Estamos felizes por tê-lo conosco."

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    Londres aguarda a cerimônia da Bola de Ouro

    O mundo do futebol logo saberá quem levará para casa a Bola de Ouro. A 70ª cerimônia da Bola de Ouro está marcada para acontecer em Londres na segunda-feira, 26 de outubro de 2026. O PSG espera comemorar mais uma conquista histórica em solo inglês.

    Enquanto isso, o campeão francês precisa manter o foco em campo. A equipe tentará seguir fazendo história nesta temporada enquanto busca o terceiro título consecutivo da Champions League.

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