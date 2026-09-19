O PSG está pronto para uma noite memorável na cerimônia da Bola de Ouro de 2026. O atual campeão europeu conta com um recorde histórico de dez jogadores na lista de 30 nomes do prestigiado prêmio.

Dembele levou o troféu no ano passado, marcando um enorme feito para o gigante francês. Agora, o clube é apontado como forte candidato a produzir outro vencedor após conquistar um segundo título consecutivo da Champions League.

Dembele segue como um forte candidato a manter sua coroa. No entanto, ele enfrenta forte concorrência dentro do próprio elenco, com Kvaratskhelia surgindo como um dos principais postulantes após uma campanha de tirar o fôlego.