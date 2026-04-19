A próxima missão do Spurs é uma viagem para enfrentar o Wolves, lanterna da tabela, no Molineux, partida que se tornou, na prática, imperdível para as esperanças de permanência do clube na primeira divisão. Para garantir o foco, De Zerbi fez uma advertência severa ao elenco e à comissão técnica, afirmando que qualquer um que demonstrar má atitude durante a preparação será afastado do ambiente imediatamente.

“Estou orgulhoso do desempenho deles — eles precisam ser mais fortes e se concentrar apenas no jogo contra o Wolverhampton, e chegar ao centro de treinamento na tarde de segunda-feira com um sorriso, porque, caso contrário, vão para casa imediatamente. Não tenho tempo para lidar com pessoas negativas, com jogadores tristes ou com assistentes tristes”, concluiu De Zerbi.