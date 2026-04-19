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Ousado ou iludido? Roberto De Zerbi aposta que o Tottenham vai “vencer cinco jogos seguidos”, apesar de estar há 15 partidas sem vitórias e ter caído para a zona de rebaixamento da Premier League
Desilusão nos acréscimos para o Spurs
O Spurs parecia estar a caminho de conquistar três pontos vitais depois que Xavi Simons marcou com um magnífico chute com efeito, recuperando a vantagem após gols anteriores de Pedro Porro e Kaoru Mitoma, do Brighton. No entanto, o empate no final da partida deixa o clube sem nenhuma vitória no campeonato no ano civil de 2026. Embora De Zerbi tenha, sem dúvida, introduzido um estilo de jogo mais atraente, a tarefa de garantir a permanência na Premier League é agora um desafio monumental.
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Um plano ousado de sobrevivência no norte de Londres
De Zerbi não se deixa abalar pela pressão nem pelo calibre dos adversários que sua equipe enfrentará nas próximas semanas. “Temos mais cinco jogos — é complicado, todos nós sabemos que é um momento difícil, é uma situação complicada — mas temos mais cinco jogos, 15 pontos, e esta equipe é capaz de vencer cinco jogos seguidos”, disse De Zerbi aos repórteres. “Agora é difícil acreditar no que digo, mas se observarem os jogadores, se analisarem o nível dos jogadores, acho que podemos vencer cinco jogos seguidos. Não quero parecer arrogante, porque não sou arrogante, especialmente agora, mas temos qualidades suficientes para lutar e vencer jogos consecutivos.”
De Zerbi se recusa a aceitar a derrota
O empate, que o ex-zagueiro do Spurs Michael Dawson descreveu como “uma sensação de derrota”, deixa o Spurs a um ponto da zona de segurança, faltando apenas cinco partidas para o fim do campeonato. Apesar das estatísticas desanimadoras, o ex-técnico do Brighton está convicto de que um final de temporada perfeito está ao alcance de sua equipe. “Sempre acredito nas qualidades dos jogadores. Eles fizeram uma boa partida. Acho que podemos jogar melhor do que hoje, com mais qualidade, mais calma, especialmente quando estamos com a posse de bola, mas neste momento precisamos desse espírito, dessa atitude, dessa mentalidade, e ainda não acabou”, disse De Zerbi.
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Tolerância zero à negatividade
A próxima missão do Spurs é uma viagem para enfrentar o Wolves, lanterna da tabela, no Molineux, partida que se tornou, na prática, imperdível para as esperanças de permanência do clube na primeira divisão. Para garantir o foco, De Zerbi fez uma advertência severa ao elenco e à comissão técnica, afirmando que qualquer um que demonstrar má atitude durante a preparação será afastado do ambiente imediatamente.
“Estou orgulhoso do desempenho deles — eles precisam ser mais fortes e se concentrar apenas no jogo contra o Wolverhampton, e chegar ao centro de treinamento na tarde de segunda-feira com um sorriso, porque, caso contrário, vão para casa imediatamente. Não tenho tempo para lidar com pessoas negativas, com jogadores tristes ou com assistentes tristes”, concluiu De Zerbi.