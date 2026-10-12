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“Ou te amam, ou te odeiam!” Jesse Lingard recebe alerta sobre “arrombamentos de carros” no Brasil de ex-companheiro de Manchester United após aceitar desafio “difícil” no Corinthians
Lingard recuperou o brilho na Coreia do Sul
Em uma região onde o futebol reina, a torcida nas arquibancadas exige nada menos que 100% de dedicação e empenho de quem entra em campo. Se o nível coletivo e individual cair, pode haver consequências.
Lingard se colocou em uma situação em que pode descobrir isso da pior maneira. O meio-campista de 33 anos fez outra mudança surpreendente na carreira em março de 2026. Ele estava sem clube após encerrar seu vínculo com o FC Seoul, da Coreia do Sul.
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Novo desafio é abraçado na América do Sul
Depois de ampliar seus horizontes após ser dispensado pelo Nottingham Forest e passar vários meses sem clube, o natural de Warrington está cada vez mais disposto a sair bem longe de sua zona de conforto.
Ele tem sido companheiro de equipe do ex-atacante do Manchester United Memphis Depay no Corinthians, onde vem se adaptando a outra cultura, outra língua e outra divisão. Tem se saído muito bem e fez história como o primeiro inglês a atuar na primeira divisão do futebol brasileiro.
Lingard parece ter sido feito sob medida para a vida na América do Sul: joga com um sorriso no rosto e abraça a mentalidade carnavalesca. No entanto, foi avisado de que enfrentará alguns desafios pelo caminho.
Por que a vida no futebol brasileiro pode ser difícil
Anderson, que falou em parceria com a Wiz Slots, disse à GOAL, ao ser perguntado sobre a ida de Lingard para seu país: “Acho que foi a melhor escolha que fizeram. Porque os clubes brasileiros agora estão em uma situação financeira ruim. Muito ruim.
“Flamengo e Palmeiras, por exemplo, são dois clubes que estão bem. Todos os outros têm dívidas de cerca de 1 bilhão. Todos os clubes estão mal. Por que a seleção brasileira agora tem dificuldade para formar grandes jogadores? Porque os jogadores surgem e depois são vendidos aos 15, 16 ou 17 anos.
“Isso torna difícil formar uma boa seleção brasileira agora. Como na época de Neymar, Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo e Romario. Agora o Brasil vai levar tempo para voltar e recuperar o respeito que tinha.
“Converso com as pessoas agora e ouço coisas como: ‘Ah, o Brasil é uma m*rda, o Brasil é uma seleção ruim’. Temos grandes jogadores. Vinicius Junior joga em alto nível em Madri. Raphinha joga demais. [Matheus] Cunha joga bem em Manchester. Bruno Guimaraes joga bem pelo Arsenal.
“Por que os caras não funcionam juntos? Temos um dos melhores técnicos [Carlo Ancelotti]. Parece loucura. Se você olhar no papel, é uma das melhores seleções do mundo. Mas, juntos, agora é preciso ver como funciona.
“Mas acho que é bom para ele [Lingard]. Só que o futebol no Brasil é muito difícil. Não é fácil. Quando saí de Manchester, nunca me arrependi de nada. Acho que talvez me arrependa de ter voltado para o Brasil. Porque, no Brasil, você não tem vida. Jogadores de futebol não têm vida, uma vida tranquila. As pessoas começam a gritar com você, com a sua mãe, com seus filhos na escola. É difícil quando você vai para um clube grande: ou todo mundo te ama, ou todo mundo te odeia.
“O Corinthians é um clube muito difícil. Se ele for bem, vai ser ótimo. Mas, se for mal, as pessoas vão quebrar o carro dele, vão procurá-lo para falar com ele. Ainda assim, é bom para ele. Acho que vai ser uma boa experiência.
“Eu o vi quando ele ainda era jovem, tinha uns 15, 16, 17 anos. E ele também é um cara incrível. É uma pessoa adorável, divertida. Acho que vai se sair bem. Acho que vai ser incrível para o clube.”
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Ex-astro do Manchester United, Lingard joga por renovação de contrato
Lingard assinou um contrato de apenas um ano ao ir para o Brasil, o que significa que está jogando pelo próprio futuro. Ele precisa convencer quem está no banco de reservas e nas arquibancadas de que merece ficar por mais tempo.
Se conseguir agradar ao público local, poderá viver outra experiência proveitosa, depois de ter sido tratado como um “astro do rock” durante os 22 meses em que foi uma das principais atrações na Ásia.
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