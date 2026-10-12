Anderson, que falou em parceria com a Wiz Slots, disse à GOAL, ao ser perguntado sobre a ida de Lingard para seu país: “Acho que foi a melhor escolha que fizeram. Porque os clubes brasileiros agora estão em uma situação financeira ruim. Muito ruim.

“Flamengo e Palmeiras, por exemplo, são dois clubes que estão bem. Todos os outros têm dívidas de cerca de 1 bilhão. Todos os clubes estão mal. Por que a seleção brasileira agora tem dificuldade para formar grandes jogadores? Porque os jogadores surgem e depois são vendidos aos 15, 16 ou 17 anos.

“Isso torna difícil formar uma boa seleção brasileira agora. Como na época de Neymar, Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo e Romario. Agora o Brasil vai levar tempo para voltar e recuperar o respeito que tinha.

“Converso com as pessoas agora e ouço coisas como: ‘Ah, o Brasil é uma m*rda, o Brasil é uma seleção ruim’. Temos grandes jogadores. Vinicius Junior joga em alto nível em Madri. Raphinha joga demais. [Matheus] Cunha joga bem em Manchester. Bruno Guimaraes joga bem pelo Arsenal.

“Por que os caras não funcionam juntos? Temos um dos melhores técnicos [Carlo Ancelotti]. Parece loucura. Se você olhar no papel, é uma das melhores seleções do mundo. Mas, juntos, agora é preciso ver como funciona.

“Mas acho que é bom para ele [Lingard]. Só que o futebol no Brasil é muito difícil. Não é fácil. Quando saí de Manchester, nunca me arrependi de nada. Acho que talvez me arrependa de ter voltado para o Brasil. Porque, no Brasil, você não tem vida. Jogadores de futebol não têm vida, uma vida tranquila. As pessoas começam a gritar com você, com a sua mãe, com seus filhos na escola. É difícil quando você vai para um clube grande: ou todo mundo te ama, ou todo mundo te odeia.

“O Corinthians é um clube muito difícil. Se ele for bem, vai ser ótimo. Mas, se for mal, as pessoas vão quebrar o carro dele, vão procurá-lo para falar com ele. Ainda assim, é bom para ele. Acho que vai ser uma boa experiência.

“Eu o vi quando ele ainda era jovem, tinha uns 15, 16, 17 anos. E ele também é um cara incrível. É uma pessoa adorável, divertida. Acho que vai se sair bem. Acho que vai ser incrível para o clube.”