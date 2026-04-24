"Ou paramos ou não vou chegar aos 32" - Rodri critica o calendário exaustivo após o mais recente revés com lesões no Man City

Rodri fez uma avaliação preocupante sobre seu futuro no futebol, sugerindo que as exigências atuais do calendário global de jogos estão levando os jogadores ao limite. O craque do Manchester City, que já enfrentou sérios problemas físicos, incluindo uma lesão anterior no ligamento cruzado anterior (LCA), acredita que sua carreira no auge está ameaçada.

O jogador de 29 anos expressou profunda preocupação com o fato de que os calendários nacionais e internacionais cada vez mais cheios são insustentáveis para o corpo humano. Tendo sido uma peça fundamental tanto para o clube quanto para a seleção durante um período de sucesso sem precedentes, o meio-campista agora teme que o desgaste físico resulte em um fim prematuro de sua carreira como jogador.