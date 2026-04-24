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"Ou paramos ou não vou chegar aos 32" - Rodri critica o calendário exaustivo após o mais recente revés com lesões no Man City
O volante expressa receios quanto à durabilidade de sua carreira
Rodri fez uma avaliação preocupante sobre seu futuro no futebol, sugerindo que as exigências atuais do calendário global de jogos estão levando os jogadores ao limite. O craque do Manchester City, que já enfrentou sérios problemas físicos, incluindo uma lesão anterior no ligamento cruzado anterior (LCA), acredita que sua carreira no auge está ameaçada.
O jogador de 29 anos expressou profunda preocupação com o fato de que os calendários nacionais e internacionais cada vez mais cheios são insustentáveis para o corpo humano. Tendo sido uma peça fundamental tanto para o clube quanto para a seleção durante um período de sucesso sem precedentes, o meio-campista agora teme que o desgaste físico resulte em um fim prematuro de sua carreira como jogador.
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Vencedor da Bola de Ouro faz previsão sombria sobre a aposentadoria
Falando com franqueza no programa Premier Corner da DAZN, Rodri não mediu palavras ao discutir a necessidade de mudanças. O jogador da seleção espanhola alertou que sua carreira tem uma data de validade iminente se as autoridades não intervirem para proteger o bem-estar dos jogadores.
“Ou paramos ou eu não vou chegar aos 32”, afirmou Rodri. “É preciso saber dosar o ritmo, porque o corpo tem seus limites e todos nós temos uma data de validade.”
O esgotamento mental surge após anos de domínio europeu
Além do desgaste físico, Rodri destacou o peso psicológico de disputar as fases finais de todos os grandes torneios durante meia década. Após a conquista da Euro 2024 pela Espanha, o meio-campista admitiu que se sentia completamente exausto, tendo dificuldade em encontrar motivação para enfrentar as temporadas seguintes.
“Quando aquele Campeonato Europeu que vencemos terminou, eu estava extremamente exausto por ter chegado às fases finais de tudo por 5 a 6 anos consecutivos”, acrescentou. “Mais do que fisicamente, mentalmente eu não sabia como encarar os anos seguintes por causa do esgotamento. Eu cheguei ao auge, quase alcancei o máximo que poderia ter alcançado, e foi um momento que aproveitei para recarregar as energias.”
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O foco passa a ser a recuperação antes do grande evento mundial
Apesar das frustrações com o sistema, Rodri aproveitou o tempo que passou fora dos gramados recentemente para “recarregar as baterias” e encontrar uma nova perspectiva. Ele continua determinado a recuperar sua melhor forma física, com o objetivo claro de liderar a Espanha na próxima Copa do Mundo. O progresso da recuperação do meio-campista será acompanhado de perto pela equipe médica do City, que busca reintegrá-lo ao elenco.