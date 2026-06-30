"Ou Leon, e você?" Goretzka, estrela do Bayern, aparentemente se esquivou da responsabilidade durante o drama dos pênaltis contra o Paraguai

Após os dois primeiros pênaltis convertidos, a seleção alemã já estava com as costas contra a parede, antes que a primeira falha do Paraguai reacendesse a esperança. Após uma breve comemoração no círculo central, o capitão Joshua Kimmich, que havia convertido com segurança sua própria tentativa como segundo batedor alemão, assumiu o comando.

O capitão conversou individualmente com os jogadores restantes para definir a ordem de cobrança. Pelo microfone da chamada “Spidercam”, as palavras de Kimmich podiam ser ouvidas claramente na transmissão de TV.

“Nene, o oitavo?”, perguntou Kimmich inicialmente ao grupo e indicou Nathaniel Brown, que acenou com a cabeça, como o oitavo batedor em potencial. Em seguida, o capitão dirigiu-se ao experiente Leon Goretzka e perguntou: “Ou Leon, você?”

No entanto, naquele momento, o veterano de 31 anos não deu qualquer sinal de disposição. Em vez disso, Goretzka inflou brevemente as bochechas e pareceu acenar com a cabeça em sinal de recusa.