Como Kai Havertz, Nick Woltemade e Jonathan Tah — ou seja, três dos seis jogadores alemães que cobraram pênaltis — não conseguiram converter suas tentativas, o fracasso histórico na primeira fase eliminatória ficou selado. Embora o técnico da seleção alemã, os jogadores e os especialistas, em uníssono, não tenham culpado os jogadores que erraram os pênaltis, um breve momento captado pela TV durante o confronto decisivo no círculo central levanta algumas questões.
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"Ou Leon, e você?" Goretzka, estrela do Bayern, aparentemente se esquivou da responsabilidade durante o drama dos pênaltis contra o Paraguai
Após os dois primeiros pênaltis convertidos, a seleção alemã já estava com as costas contra a parede, antes que a primeira falha do Paraguai reacendesse a esperança. Após uma breve comemoração no círculo central, o capitão Joshua Kimmich, que havia convertido com segurança sua própria tentativa como segundo batedor alemão, assumiu o comando.
O capitão conversou individualmente com os jogadores restantes para definir a ordem de cobrança. Pelo microfone da chamada “Spidercam”, as palavras de Kimmich podiam ser ouvidas claramente na transmissão de TV.
“Nene, o oitavo?”, perguntou Kimmich inicialmente ao grupo e indicou Nathaniel Brown, que acenou com a cabeça, como o oitavo batedor em potencial. Em seguida, o capitão dirigiu-se ao experiente Leon Goretzka e perguntou: “Ou Leon, você?”
No entanto, naquele momento, o veterano de 31 anos não deu qualquer sinal de disposição. Em vez disso, Goretzka inflou brevemente as bochechas e pareceu acenar com a cabeça em sinal de recusa.
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Tah nunca cobrou um pênalti
Kimmich interpretou a reação de Goretzka de forma aparentemente inequívoca. Após uma breve pausa, o capitão apontou o dedo para o meio-campista e o classificou com um claro “Nove!” na hierarquia, atrás do lateral-esquerdo Brown. Logo em seguida, Kimmich atribuiu o número dez ao zagueiro central Waldemar Anton.
Embora Goretzka não seja considerado um especialista comprovado em pênaltis em sua carreira e, até então, tenha cobrado apenas uma única vez no futebol profissional, em 2017, pelo FC Schalke 04, ainda assim surpreende seu papel como o terceiro último na lista de cobradores. Sobretudo porque a escolha dos outros cobradores envolvia riscos consideráveis: o sexto cobrador, Tah, que acabou sendo decisivo, nunca havia cobrado um pênalti em toda a sua carreira. Também Brown, que disputou contra o Paraguai apenas sua oitava partida pela seleção, não tinha nenhuma experiência na marca do pênalti.
Goretzka não quis cobrar o pênalti
Além disso, o atacante Woltemade também havia entrado em campo contra o Paraguai sem muita autoconfiança, após uma segunda metade da temporada fraca na Inglaterra e sem ter jogado nem um único minuto na fase de grupos da Copa do Mundo.
O motivo pelo qual o experiente Goretzka não se sentiu preparado nessa fase crítica permaneceu obscuro mesmo após o apito final. A cena, no entanto, contrasta com suas próprias expectativas: ainda no outono passado, o meio-campista havia reafirmado publicamente seu papel de liderança e enfatizado que queria integrar os muitos jogadores jovens da seleção alemã, transmitir-lhes algo e servir de exemplo.