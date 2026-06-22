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Ou cumpra o que prometeu ou cale a boca! Arsenal e Chelsea são informados de que será necessária uma quantia altíssima para iniciar as negociações por Morgan Rogers, já que o Aston Villa se mantém firme quanto à transferência
O Villa pede valor recorde pela transferência de Rogers
Os proprietários Nassef Sawiris e Wes Edens estão dispostos a adotar uma postura firme neste verão, à medida que o interesse por Rogers se intensifica. Os donos do Villa não têm intenção de deixar o jogador de 23 anos sair por menos do que um valor elevado, com relatos sugerindo que eles ignorarão todo o interesse em Rogers, a menos que recebam ofertas bem acima de 100 milhões de libras.
Segundo o Daily Mail, o clube de Midlands aponta os valores astronômicos que estão sendo exigidos em outras partes do mercado como justificativa para sua postura. Com Elliot Anderson avaliado em 120 milhões de libras pelo Manchester City e Yan Diomande, alvo do Liverpool, com um preço de 100 milhões de libras, o Villa vê Rogers, que marcou 14 gols e deu 12 assistências na última temporada, como seu ativo mais valioso. Embora Rogers tenha recebido interesse genuíno do Arsenal e do Chelsea, a diretoria está firme em não oferecer um “desconto” aos seus rivais da Premier League.
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A corda bamba do fair play financeiro
Apesar do sucesso em campo, incluindo uma conquista histórica da Liga Europa em maio, o Villa continua prejudicado por sua situação financeira. Os regulamentos da UEFA determinam que os clubes não podem gastar mais do que 70% de sua receita com despesas relacionadas ao futebol, um valor que está se mostrando difícil para o Villa cumprir após ter sido multado em 9,5 milhões de libras por uma infração anterior. Essa pressão financeira tem levado muitos a se perguntar se uma grande venda é inevitável para financiar os planos de contratações de Unai Emery.
O clube tem enfrentado dificuldades com algumas falhas recentes de grande repercussão no mercado, gastando quase 45 milhões de libras em Evann Guessand e Tammy Abraham, além de arcar com pesados encargos salariais por jogadores emprestados que não conseguiram causar impacto.
Para continuar competindo na Liga dos Campeões, o Villa se encontra em uma posição em que precisa ser “extremamente criativo”, o que pode, em última instância, forçá-lo a tomar medidas em relação às saídas do elenco.
Emery busca reforços para o ataque
Emery está empenhado em reforçar suas opções nas laterais do campo, independentemente de Rogers ficar ou sair. O espanhol há muito admira Gabriel Martinelli, tendo trabalhado com o brasileiro durante sua passagem pelo Emirates, e está ciente de que o Arsenal pode estar disposto a ouvir ofertas. No entanto, o salário substancial de Martinelli pode se tornar um obstáculo para um clube que já está em uma situação financeira delicada.
Outros alvos em vista incluem Harry Wilson, que está disponível como jogador sem contrato após uma temporada de destaque no Fulham, e Harvey Barnes, do Newcastle. Emery também está acompanhando de perto Ibrahim Mbaye na Copa do Mundo, embora qualquer transferência definitiva do ponta do PSG provavelmente seja muito cara.
O técnico do Villa está priorizando jogadores que possam trazer um reforço imediato para seu time titular, enquanto o time se prepara para o confronto da Supercopa da UEFA contra o PSG.
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O veredicto de Watkins sobre Rogers
Enquanto os rumores sobre a transferência continuam, os próprios jogadores permanecem focados nas obrigações com a seleção na Copa do Mundo. Ollie Watkins tem se manifestado abertamente em apoio ao seu companheiro de clube, insistindo que Rogers tem um futuro brilhante pela frente, independentemente de onde venha a jogar na próxima temporada.
“Acho que o Morgan pode chegar ao topo”, disse Watkins. “Dá para ver o que ele é capaz de fazer nesse curto espaço de tempo, em 18 meses: como ele evoluiu e começou a atuar nesse nível mais alto, o que lhe rendeu todo o reconhecimento que ele merece. Acho que, no fim das contas, ele tem os pés no chão. Acho que ele é um cara que se esforça muito e tem muita confiança na maneira como joga.”