Ou cumpra o que prometeu ou cale a boca! Arsenal e Chelsea são informados de que será necessária uma quantia altíssima para iniciar as negociações por Morgan Rogers, já que o Aston Villa se mantém firme quanto à transferência

Os proprietários Nassef Sawiris e Wes Edens estão dispostos a adotar uma postura firme neste verão, à medida que o interesse por Rogers se intensifica. Os donos do Villa não têm intenção de deixar o jogador de 23 anos sair por menos do que um valor elevado, com relatos sugerindo que eles ignorarão todo o interesse em Rogers, a menos que recebam ofertas bem acima de 100 milhões de libras.

Segundo o Daily Mail, o clube de Midlands aponta os valores astronômicos que estão sendo exigidos em outras partes do mercado como justificativa para sua postura. Com Elliot Anderson avaliado em 120 milhões de libras pelo Manchester City e Yan Diomande, alvo do Liverpool, com um preço de 100 milhões de libras, o Villa vê Rogers, que marcou 14 gols e deu 12 assistências na última temporada, como seu ativo mais valioso. Embora Rogers tenha recebido interesse genuíno do Arsenal e do Chelsea, a diretoria está firme em não oferecer um “desconto” aos seus rivais da Premier League.



