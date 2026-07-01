Ótima notícia para o Brasil! Raphinha volta aos treinos antes da partida das oitavas de final da Copa do Mundo contra a Noruega

Os preparativos do Brasil para as oitavas de final da Copa do Mundo ganharam um novo ânimo com o retorno de Raphinha aos treinos. O atacante do Barcelona realizou sua primeira sessão individual em campo, em Nova Jersey, nesta terça-feira, marcando um marco importante em sua recuperação de uma lesão na coxa direita que o deixou fora de ação durante a fase de grupos.

O jogador de 29 anos vem trabalhando em estreita colaboração com a comissão médica da Seleção para superar o problema muscular. Enquanto o restante do elenco teve um período de descanso até a tarde de quarta-feira, Raphinha permaneceu na base de treinamento para continuar seu programa intensivo de reabilitação, demonstrando seu compromisso em recuperar a forma física ideal para a reta final do torneio.