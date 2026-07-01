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Ótima notícia para o Brasil! Raphinha volta aos treinos antes da partida das oitavas de final da Copa do Mundo contra a Noruega
Avanços significativos em Nova Jersey
Os preparativos do Brasil para as oitavas de final da Copa do Mundo ganharam um novo ânimo com o retorno de Raphinha aos treinos. O atacante do Barcelona realizou sua primeira sessão individual em campo, em Nova Jersey, nesta terça-feira, marcando um marco importante em sua recuperação de uma lesão na coxa direita que o deixou fora de ação durante a fase de grupos.
O jogador de 29 anos vem trabalhando em estreita colaboração com a comissão médica da Seleção para superar o problema muscular. Enquanto o restante do elenco teve um período de descanso até a tarde de quarta-feira, Raphinha permaneceu na base de treinamento para continuar seu programa intensivo de reabilitação, demonstrando seu compromisso em recuperar a forma física ideal para a reta final do torneio.
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A cautela continua sendo fundamental para Ancelotti
Apesar das imagens positivas do ponta de volta em campo, a comissão técnica brasileira está disposta a pedir paciência. Com Lucas Paquetá também em tratamento por um problema na coxa sofrido contra o Japão, há um desejo interno de garantir que Raphinha não sofra um revés ao retornar prematuramente às atividades competitivas.
Fontes da ESPN indicam que, embora sua evolução seja animadora, ele continua sendo uma dúvida para o próximo confronto contra a Noruega. A equipe médica está acompanhando seus dados diariamente, e espera-se que Ancelotti decida de última hora se o ex-jogador do Leeds United será incluído na escalação para a partida ou poupado para uma possível participação nas quartas de final, caso o Brasil avance.
Uma luta constante contra a boa forma física
O mais recente revés de Raphinha é particularmente frustrante, considerando seu histórico recente de lesões semelhantes. Esse problema atual na coxa representa a quinta vez que ele sofre uma lesão na mesma região durante a temporada 2025-26, tendo ficado afastado anteriormente tanto do Barcelona quanto da seleção nacional devido a várias distensões musculares e contusões.
A lesão ocorreu durante o primeiro tempo da vitória do Brasil por 3 a 0 sobre o Haiti, na Filadélfia. O ponta-esquerdo estava visivelmente abalado ao deixar o campo, temendo que seu sonho de disputar a Copa do Mundo pudesse ter chegado ao fim. No entanto, o diagnóstico de distensão muscular, em vez de ruptura completa, manteve aberta a possibilidade de um retorno, desde que seu corpo responda bem ao aumento da carga de treinos nesta semana.
- AFP
Confiança interna na profundidade do elenco
De acordo com a ESPN, há um sentimento predominante de confiança no elenco da Seleção Brasileira de que eles possuem o elenco necessário para superar as oitavas de final sem correr riscos desnecessários com seu craque da ponta. Na ausência de Raphinha, o jovem talento Rayan assumiu a titularidade, trazendo uma dinâmica diferente pela lateral dentro do esquema tático de Ancelotti. A prioridade continua sendo ter o jogador do Barcelona 100% recuperado para as fases seguintes, em vez de forçar um retorno que possa resultar em uma ausência prolongada.