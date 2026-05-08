Keane ainda está aprendendo o ofício, apesar do sucesso inicial no banco de reservas, e representaria uma espécie de aposta para o Celtic — mesmo já estando bem familiarizado com as exigências de trabalhar sob os holofotes do Old Firm.

Postecoglou seria uma opção mais comprovada, com o enigmático australiano — que se encontra sem clube após passagens desafiadoras na Inglaterra, pelo Tottenham e pelo Nottingham Forest — tendo conquistado dois títulos e um memorável triplo durante sua gestão de dois anos no “Paradise”, entre 2021 e 2023.

Pressionado ainda mais sobre se o caminho a seguir é um técnico experiente e comprovado ou um promissor, Gray acrescentou: “Isso é como os dois lados da mesma moeda, não é? Ange, com a experiência que tem, sei que o que ele conquistou no Celtic foi incrível.

“Eles o adoram lá, então você nunca poderia descartar essa possibilidade. A questão é se Ange quer voltar para um dos clubes que já treinou. Mas, por outro lado, você olha para Robbie, que é meio novato em comparação com Ange Postecoglou, mas ele trará entusiasmo, e acho que depende do caminho que o Celtic queira seguir.

“Eles querem seguir o caminho da experiência ou querem trazer esse entusiasmo, talvez até levar o clube para uma direção diferente? Porque vimos nesta temporada os desafios do Hearts e do Rangers. Não tem sido fácil para o Celtic, e o Celtic precisa conquistar troféus, precisa ganhar títulos a cada temporada.

“Se eles acham que Robbie é o homem certo, então precisam apoiá-lo. Precisam dar a ele todas as oportunidades para trazer jogadores e tornar o clube melhor novamente.”