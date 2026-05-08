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Robbie Keane Ange PostecoglouGetty/GOAL
Chris Burton

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“Ótima aquisição” - Robbie Keane é apontado como a peça que trará a qualidade que faltaria ao Celtic, gigante do Old Firm, caso Ange Postecoglou retornasse

Celtic
R. Keane
A. Postecoglou
Campeonato Escocês

Robbie Keane seria uma “ótima aquisição” para o Celtic, afirmou Michael Gray ao GOAL, com o ex-jogador emprestado ao Hoops sendo apontado como alguém capaz de trazer para Parkhead uma qualidade de treinador que faltaria a qualquer possível retorno de Ange Postecoglou. Os gigantes do Old Firm estão novamente em busca de um novo técnico, com alguns rostos conhecidos ocupando destaque nas especulações.

  • O'Neill atendeu aos pedidos de socorro em Parkhead

    Martin O’Neill, aos 74 anos, está de volta ao banco de reservas neste momento. Ele assumiu o comando em algumas ocasiões nesta temporada, após atender a pedidos de socorro vindos de Glasgow. O título da Premiership escocesa e a dobradinha de copas nacionais continuam em jogo em 2026.

    Outra troca de comando ocorrerá no verão, com o Celtic em processo de identificação e abordagem de candidatos adequados. Vários nomes foram adicionados à lista, e decisões precisam ser tomadas sobre se se deve priorizar o potencial ou o pedigree.

    Keane se encaixa na primeira dessas categorias, tendo decidido ganhar experiência como técnico em ambientes um tanto surpreendentes, como em Israel, com o Maccabi Tel Aviv, e na Hungria, no Ferencvaros. A glória do título foi saboreada em ambos os cargos, permitindo que a reputação do irlandês de 45 anos disparasse.

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  • Será que Keane seria a escolha certa para o Celtic?

    O ex-atacante do Tottenham e do Liverpool, que jogou por empréstimo no Celtic em 2010, agora é alvo de especulações sobre um possível retorno ao território britânico. Questionado sobre se Keane seria uma contratação inteligente por parte do Celtic, outro ex-jogador emprestado — o ex-jogador da seleção inglesa Gray — disse ao GOAL em entrevista exclusiva em parceria com a BetterBonus: “Acho que é o próximo passo para o Robbie, se é esse o caminho que ele quer seguir.

    “Funcionou para Steven Gerrard, funcionou para outros ex-jogadores que foram para o norte e alcançaram certas conquistas nas primeiras temporadas de sua carreira como treinadores de base, se você quiser colocar dessa forma.

    “Acho que, em algum momento, Robbie obviamente quer voltar para a Grã-Bretanha, talvez seja para o Celtic. Sei que isso não vai acontecer agora, mas falou-se do Tottenham, então acho que ele tem as credenciais necessárias.

    “Se ele conseguir trazer alguma de sua experiência, do que conquistou como jogador, para seu estilo de gestão na Grã-Bretanha ou no Reino Unido, e eventualmente na Premier League, então acho que ele será uma grande aquisição.”

  • Potencial x experiência: Keane ou Postecoglou?

    Keane ainda está aprendendo o ofício, apesar do sucesso inicial no banco de reservas, e representaria uma espécie de aposta para o Celtic — mesmo já estando bem familiarizado com as exigências de trabalhar sob os holofotes do Old Firm.

    Postecoglou seria uma opção mais comprovada, com o enigmático australiano — que se encontra sem clube após passagens desafiadoras na Inglaterra, pelo Tottenham e pelo Nottingham Forest — tendo conquistado dois títulos e um memorável triplo durante sua gestão de dois anos no “Paradise”, entre 2021 e 2023.

    Pressionado ainda mais sobre se o caminho a seguir é um técnico experiente e comprovado ou um promissor, Gray acrescentou: “Isso é como os dois lados da mesma moeda, não é? Ange, com a experiência que tem, sei que o que ele conquistou no Celtic foi incrível.

    “Eles o adoram lá, então você nunca poderia descartar essa possibilidade. A questão é se Ange quer voltar para um dos clubes que já treinou. Mas, por outro lado, você olha para Robbie, que é meio novato em comparação com Ange Postecoglou, mas ele trará entusiasmo, e acho que depende do caminho que o Celtic queira seguir.

    “Eles querem seguir o caminho da experiência ou querem trazer esse entusiasmo, talvez até levar o clube para uma direção diferente? Porque vimos nesta temporada os desafios do Hearts e do Rangers. Não tem sido fácil para o Celtic, e o Celtic precisa conquistar troféus, precisa ganhar títulos a cada temporada.

    “Se eles acham que Robbie é o homem certo, então precisam apoiá-lo. Precisam dar a ele todas as oportunidades para trazer jogadores e tornar o clube melhor novamente.”

  • Dupla conquista: o Celtic em busca de mais títulos

    O Celtic — que ocupa a segunda posição na tabela da Premiership, a três pontos do líder Hearts — tem ainda três partidas pelo campeonato a disputar nesta temporada, começando com o clássico contra o Rangers no domingo.

    O que promete ser um confronto épico contra os candidatos ao título de Edimburgo acontecerá no dia 16 de maio, quando se encerrará a temporada 2025-26, antes do confronto contra o Dunfermline na final da Copa da Escócia, no dia 23 de maio.

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