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“Ótima aquisição” - Robbie Keane é apontado como a peça que trará a qualidade que faltaria ao Celtic, gigante do Old Firm, caso Ange Postecoglou retornasse
O'Neill atendeu aos pedidos de socorro em Parkhead
Martin O’Neill, aos 74 anos, está de volta ao banco de reservas neste momento. Ele assumiu o comando em algumas ocasiões nesta temporada, após atender a pedidos de socorro vindos de Glasgow. O título da Premiership escocesa e a dobradinha de copas nacionais continuam em jogo em 2026.
Outra troca de comando ocorrerá no verão, com o Celtic em processo de identificação e abordagem de candidatos adequados. Vários nomes foram adicionados à lista, e decisões precisam ser tomadas sobre se se deve priorizar o potencial ou o pedigree.
Keane se encaixa na primeira dessas categorias, tendo decidido ganhar experiência como técnico em ambientes um tanto surpreendentes, como em Israel, com o Maccabi Tel Aviv, e na Hungria, no Ferencvaros. A glória do título foi saboreada em ambos os cargos, permitindo que a reputação do irlandês de 45 anos disparasse.
Será que Keane seria a escolha certa para o Celtic?
O ex-atacante do Tottenham e do Liverpool, que jogou por empréstimo no Celtic em 2010, agora é alvo de especulações sobre um possível retorno ao território britânico. Questionado sobre se Keane seria uma contratação inteligente por parte do Celtic, outro ex-jogador emprestado — o ex-jogador da seleção inglesa Gray — disse ao GOAL em entrevista exclusiva em parceria com a BetterBonus: “Acho que é o próximo passo para o Robbie, se é esse o caminho que ele quer seguir.
“Funcionou para Steven Gerrard, funcionou para outros ex-jogadores que foram para o norte e alcançaram certas conquistas nas primeiras temporadas de sua carreira como treinadores de base, se você quiser colocar dessa forma.
“Acho que, em algum momento, Robbie obviamente quer voltar para a Grã-Bretanha, talvez seja para o Celtic. Sei que isso não vai acontecer agora, mas falou-se do Tottenham, então acho que ele tem as credenciais necessárias.
“Se ele conseguir trazer alguma de sua experiência, do que conquistou como jogador, para seu estilo de gestão na Grã-Bretanha ou no Reino Unido, e eventualmente na Premier League, então acho que ele será uma grande aquisição.”
Potencial x experiência: Keane ou Postecoglou?
Keane ainda está aprendendo o ofício, apesar do sucesso inicial no banco de reservas, e representaria uma espécie de aposta para o Celtic — mesmo já estando bem familiarizado com as exigências de trabalhar sob os holofotes do Old Firm.
Postecoglou seria uma opção mais comprovada, com o enigmático australiano — que se encontra sem clube após passagens desafiadoras na Inglaterra, pelo Tottenham e pelo Nottingham Forest — tendo conquistado dois títulos e um memorável triplo durante sua gestão de dois anos no “Paradise”, entre 2021 e 2023.
Pressionado ainda mais sobre se o caminho a seguir é um técnico experiente e comprovado ou um promissor, Gray acrescentou: “Isso é como os dois lados da mesma moeda, não é? Ange, com a experiência que tem, sei que o que ele conquistou no Celtic foi incrível.
“Eles o adoram lá, então você nunca poderia descartar essa possibilidade. A questão é se Ange quer voltar para um dos clubes que já treinou. Mas, por outro lado, você olha para Robbie, que é meio novato em comparação com Ange Postecoglou, mas ele trará entusiasmo, e acho que depende do caminho que o Celtic queira seguir.
“Eles querem seguir o caminho da experiência ou querem trazer esse entusiasmo, talvez até levar o clube para uma direção diferente? Porque vimos nesta temporada os desafios do Hearts e do Rangers. Não tem sido fácil para o Celtic, e o Celtic precisa conquistar troféus, precisa ganhar títulos a cada temporada.
“Se eles acham que Robbie é o homem certo, então precisam apoiá-lo. Precisam dar a ele todas as oportunidades para trazer jogadores e tornar o clube melhor novamente.”
Dupla conquista: o Celtic em busca de mais títulos
O Celtic — que ocupa a segunda posição na tabela da Premiership, a três pontos do líder Hearts — tem ainda três partidas pelo campeonato a disputar nesta temporada, começando com o clássico contra o Rangers no domingo.
O que promete ser um confronto épico contra os candidatos ao título de Edimburgo acontecerá no dia 16 de maio, quando se encerrará a temporada 2025-26, antes do confronto contra o Dunfermline na final da Copa da Escócia, no dia 23 de maio.