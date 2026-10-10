Serie A, 6ª rodada
Genoa-Fiorentina 2 a 1
Gols: 8' Osmajic (G), 15' Messias (G), 73' gol contra de Vasquez (F).
Depois de três longas semanas de pausa para as seleções, a Serie A voltou a campo com a programação da sexta rodada no Estádio Luigi Ferraris, em Gênova, onde às 15h o Genoa de Daniele De Rossi conquista a primeira vitória no campeonato, batendo por 2 a 1 a Fiorentina de Paolo Vanoli, com os gols de um inspirado Osmajic (terceiro gol no campeonato), Messias com assistência do montenegrino e o gol contra de Vasquez. Os ligurianos igualam os viola na classificação, na quarta derrota na temporada.