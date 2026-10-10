83' - Na trave, Ndour! Grande chute de direita de fora da área do meio-campista da Fiorentina, e a bola explode na trave à esquerda de Bijlow.





73' - A FIORENTINA DIMINUI, GOL CONTRA DE VASQUEZ! Cruzamento da direita de Jimenez, o mexicano desvia para a própria meta e provoca o 2 a 1 para a Viola.





22' - Genoa perto do terceiro! El Shaarawy cobra falta, milagre de De Gea.





15' - GENOA AMPLIA, MESSIAS! O inspirado Osmajic dispara pela direita, cruza para o meio com Ranieri furando: o brasileiro, de chapa, no centro da área, amplia.





8' - O GENOA ABRE O PLACAR, OSMAJIC! Ellertsson chuta pela esquerda, De Gea faz a defesa, mas a bola chega ao montenegrino, que bate com força por baixo do travessão e marca seu terceiro gol no campeonato.