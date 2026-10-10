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Genoa CFC v Frosinone Calcio - Serie AGetty Images Sport
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Osmajic está uma fera, o Genoa vence a Fiorentina por 2 a 1: primeira vitória de De Rossi

Genoa x Fiorentina
Genoa
Fiorentina
Campeonato Italiano

Acompanhe conosco AO VIVO a sexta rodada da Serie A.

Serie A, 6ª rodada

Genoa-Fiorentina 2 a 1

Gols: 8' Osmajic (G), 15' Messias (G), 73' gol contra de Vasquez (F).


Depois de três longas semanas de pausa para as seleções, a Serie A voltou a campo com a programação da sexta rodada no Estádio Luigi Ferraris, em Gênova, onde às 15h o Genoa de Daniele De Rossi conquista a primeira vitória no campeonato, batendo por 2 a 1 a Fiorentina de Paolo Vanoli, com os gols de um inspirado Osmajic (terceiro gol no campeonato), Messias com assistência do montenegrino e o gol contra de Vasquez. Os ligurianos igualam os viola na classificação, na quarta derrota na temporada.


  • Os gols e os principais lances

    83' - Na trave, Ndour! Grande chute de direita de fora da área do meio-campista da Fiorentina, e a bola explode na trave à esquerda de Bijlow.


    73' - A FIORENTINA DIMINUI, GOL CONTRA DE VASQUEZ! Cruzamento da direita de Jimenez, o mexicano desvia para a própria meta e provoca o 2 a 1 para a Viola.


    22' - Genoa perto do terceiro! El Shaarawy cobra falta, milagre de De Gea.


    15' - GENOA AMPLIA, MESSIAS! O inspirado Osmajic dispara pela direita, cruza para o meio com Ranieri furando: o brasileiro, de chapa, no centro da área, amplia.


    8' - O GENOA ABRE O PLACAR, OSMAJIC! Ellertsson chuta pela esquerda, De Gea faz a defesa, mas a bola chega ao montenegrino, que bate com força por baixo do travessão e marca seu terceiro gol no campeonato.

  • A ficha técnica

    Genoa-Fiorentina 2-1

    Gols: 8' Osmajic (G), 15' Messias (G), 713' Vasquez (F)

    GENOA (3-5-2): Bijlow; Ehizibue (aos 82', Puczka), Otoa (aos 66', Marcandalli), Ostigard, Vasquez; Ellertsson (aos 80', Sabelli), Frendrup, Traoré, El Shaarawy (aos 57', Wiafe); Messias (aos 57', Vitinha), Osmajic. Téc. De Rossi

    FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea; Jimenez (aos 81', Dodò), Dragusin, Ranieri (aos 46', Viery), Valdepenas; Fagioli, Oulai (aos 46', Njie), Ndour; Mastantuono, Gnonto (aos 81', Pedro Goncalves); Beto (aos 65', Pellegrino). Téc. Vanoli

    Cartões amarelos: Ranieri (F), Oulai (F), Viery (F), Traoré (G), Vasquez (G), Wiafe (G)

    Expulsos: -

    Assistência: Osmajic (G)

    Árbitro: Maresca

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