Oskar Pietuszewski: Por que o Porto pagou 10 milhões de euros para superar a elite da Premier League e contratar a sensação polonesa de 17 anos

Pietuszewski tornou-se titular regular do Jagiellonia na primeira metade da temporada 2025-26 e foi convocado para a seleção sub-21 da Polônia, marcando um gol em sua estreia contra a Macedônia do Norte nas eliminatórias do Campeonato Europeu. Ele também acumulou cinco participações em gols em 17 partidas da Ekstraklasa, com sua atuação de destaque ocorrendo em um confronto emocionante contra o Pogon Szczecin.

A partida caminhava para um empate em 1 a 1 até que Pietuszewski mandou para o fundo da rede com um magnífico voleio de primeira no terceiro minuto dos acréscimos. Ninguém ficou mais feliz pelo jogador de 17 anos do que o técnico do Jagiellonia, Adrian Siemieniec, que disse aos repórteres após a vitória: “Para ser sincero, admiro esse garoto porque ele tem potencial para se tornar um grande jogador de futebol e já está se destacando nas competições da liga e na Europa.”

Às vésperas da janela de transferências de janeiro, o interesse dos clubes de elite da Premier League foi amplamente divulgado, juntamente com o Barcelona e o Bayern de Munique, deixando o diretor esportivo do Jagiellonia, Lukasz Maslowski, resignado com a perda do jovem.

“Os clubes que estão se interessando por ele definitivamente despertam sua imaginação. Às vezes, um jogador não quer esperar”, disse Maslowski à TVP Sport. “Se for a direção certa, o preço certo e todas as partes quiserem fazer isso no inverno, pode acontecer no inverno. A melhor solução seria organizar uma transferência no inverno, e seu novo clube o manteria em Białystok por mais seis meses.”

No entanto, o Porto considerou que Pietuszewski estava pronto para dar o salto imediato para uma das principais ligas europeias, o que sem dúvida foi um fator decisivo para que eles vencessem a disputa pela transferência. Eles também se mostraram certos, já que o jovem registrou um total combinado de seis gols e assistências em suas primeiras nove partidas na Liga Portugal.

Ele sofreu um pênalti na estreia, ajudando o Porto a vencer o Vitória de Guimarães por 1 a 0, e, de forma notável, marcou seu primeiro gol pelo clube nos primeiros 13 segundos da vitória por 3 a 1 contra o Arouca, em 27 de fevereiro. Isso fez de Pietuszewski o mais jovem artilheiro estrangeiro da história do Porto, e foi o gol mais rápido já marcado no Estádio do Dragão. Ele seguiu esse momento histórico com um gol individual espetacular no empate de 2 a 2 no Clássico contra o Benfica de José Mourinho, correndo de dentro do seu próprio campo e driblando Nicolás Otamendi com uma bela finta antes de mandar a bola para o fundo da rede.

Como se tudo isso não bastasse, o técnico da Polônia, Jan Urban, convocou Pietuszewski para sua primeira partida pela seleção principal na vitória por 2 a 1 sobre a Albânia na semifinal da repescagem da Copa do Mundo, na semana passada. Entrando no intervalo, o jovem craque do Porto registrou o maior número de dribles bem-sucedidos na partida, venceu cinco de seus seis duelos terrestres e completou quatro passes no terço final do campo.