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Oskar Pietuszewski: Por que o Porto pagou 10 milhões de euros para superar a elite da Premier League e contratar a sensação polonesa de 17 anos

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Oskar Pietuszewski só completará 18 anos em maio, mas já fez parte da história do futebol. O jovem talentoso alcançou a maior taxa de transferência já registrada na Ekstraklasa, a primeira divisão da Polônia, ao trocar o Jagiellonia Bialystok pelo glamour do Porto, bicampeão da Liga dos Campeões, em uma transação de € 10 milhões durante a janela de janeiro, com sua cláusula de rescisão supostamente fixada agora em impressionantes € 60 milhões (£ 52 milhões/$ 70 milhões).

Pietuszewski é também o jogador sub-18 mais caro de todos os tempos a chegar à Liga Portugal, tendo o Porto assinado com ele um contrato inicial válido até 2029. Segundo relatos, Arsenal, Manchester City e Chelsea já haviam enviado olheiros para observar o jogador de 17 anos, mas o Porto fez de tudo para garantir sua contratação, e seu histórico de excelência na formação de grandes talentos é um bom presságio para o futuro dele.

O Porto pode contar com jogadores como Hulk, James Rodríguez e Éder Militão entre suas histórias de sucesso, todos chegando ao Estádio do Dragão como relativamente desconhecidos antes de se tornarem nomes conhecidos e serem transferidos por valores astronômicos. Poucos apostariam contra Pietuszewski fazer o mesmo, com base em seu início assustadoramente rápido na vida em Portugal.

Notavelmente, o craque polonês também foi convocado pela seleção de seu país durante a campanha de qualificação para a Copa do Mundo de 2026 pelas repescagens europeias. A empolgação em torno de Pietuszewski cresce a cada jogo que passa, e o céu é o limite se ele continuar melhorando a um ritmo tão incrível.

O GOAL tem tudo o que você precisa saber sobre a joia mais brilhante da Polônia desde um certo Robert Lewandowski...

  • Onde tudo começou

    Pietuszewski nasceu em Białystok, na Polônia, em maio de 2008, e depois de mostrar um talento precoce com a bola nos pés, foi admitido na Academia de Futebol de Talentos da cidade com apenas seis anos de idade. Desde o início, ficou claro para o primeiro treinador de Pietuszewski, Rafal Muczynski, que ele tinha algo de especial.

    “Lembro-me de quando o vi pela primeira vez em campo. Ele se destacava pelo dinamismo, velocidade e força física em comparação com os companheiros de equipe”, disse Muczynski recentemente ao Portal dos Dragões. “Ele adorava driblar e enfrentar os adversários no um contra um. E ele amava o futebol, adorava jogar; dava para sentir que treinar era a coisa mais importante do mundo para ele.”

    Naquela época, Pietuszewski já estava se testando na categoria de idade acima da sua, mas nem tudo foi fácil.

    “Lembro que ele tinha problemas de visão e jogava de óculos, aqueles óculos estilo Edgar Davids. Quando não ganhávamos, eles embaçavam, mas dava para ver o Oskar chorando”, relembrou Muczynski em entrevista ao site polonês Weszlo. “Às vezes, depois de uma partida, ele jogava alguma coisa no vestiário de raiva. Quando as coisas não saíam do jeito que ele queria, ele agia como se quisesse destruir o mundo.”

    Ainda assim, o lado bom superava o ruim, e Pietuszewski logo recebeu uma oferta para ingressar na base do Jagiellonia, onde Muczynski continuou como seu treinador pelos sete anos seguintes, com alguma supervisão da lenda do clube, Ryszard Karalus. Pietuszewski imediatamente conquistou Karalus, que via sua agressividade como algo positivo.

    “Ele era um brigão, um pouco valentão. Gostava de revidar em campo”, acrescentou Karalus ao Weszlo. “Acho que seu comportamento foi influenciado pelo fato de seu pai estar ausente de casa. Ele foi criado pela mãe. Ele precisava de alguma autoridade masculina e tinha um pouco de rebeldia, mas isso também o tornou destemido e lhe deu essa personalidade.”

    Em 2022, Pietuszewski já dava sinais de que em breve estaria pronto para o futebol profissional, terminando como artilheiro do campeonato sub-14 da Polônia antes de marcar um hat-trick memorável que deu ao Jagiellonia uma vitória por 3 a 1 sobre o Cracovia na Liga Central Juvenil (CLJ) sub-17. Mas ele mal sabia que o desastre estava logo ali.

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  • A grande chance

    Em outra partida da CLJ no final daquele ano, desta vez contra o Hutnik em Cracóvia, Pietuszewski sofreu uma terrível lesão no ligamento cruzado anterior (LCA), embora não tenha percebido imediatamente a gravidade da lesão.

    “Parece estranho, mas foi uma situação engraçada porque eu não senti nada durante a partida. Joguei a partida inteira sem sentir dor alguma”, disse ele aoLaczy nas Pilka. “Depois da partida, estava tudo bem. Nos arrumamos no vestiário e partimos para a longa viagem de volta a Białystok. Depois de uma hora e meia de viagem, durante uma parada, comecei a sentir algo estranho no joelho. Ele inchou um pouco, ficou rígido e a dor apareceu. O medo logo se seguiu.

    "Chegamos muito tarde, e meu joelho doía, mas eu esperava que tudo tivesse passado quando acordasse. Mas não passou. Pouco depois, marquei uma ressonância magnética e recebi o diagnóstico. Menos de duas semanas depois, eu estava sendo operado."

    Muitos jogadores promissores não conseguiram se recuperar de golpes igualmente devastadores, mas isso só fortaleceu a determinação de Pietuszewski: “Eu sabia que tinha um trabalho importante a fazer antes da cirurgia. Me preparei na academia para tornar meu retorno o mais fácil possível. A recuperação de uma lesão no ligamento geralmente leva cerca de um ano. Voltei aos treinos completos após seis meses e joguei minha primeira partida após sete.”

    A partir daí, Pietuszewski recuperou gradualmente a forma física total e passou a superar em muito o nível em que jogava antes da lesão. Quando a temporada 2024-25 chegou, ele estava pronto para fazer sua estreia profissional pelo Jagiellonia com apenas 16 anos, e entrou em campo nos últimos 20 minutos da derrota na segunda partida da repescagem da Liga Europa contra o Ajax. Essa foi a primeira vez que ele cruzou o caminho do ex-técnico do Ajax, Francesco Farioli, que agora é seu treinador no Porto. 

    Ele também saiu do banco para fazer sua estreia na Ekstraklasa contra o Pogon Szczecin quatro meses depois e, no final, terminou a temporada com 20 partidas pela equipe principal, incluindo quatro na Liga de Conferências e uma na vitória do Jagiellonia na final da Supercopa da Polônia contra o Wisla Krakow.

    Pietuszewski abriu o seu marcador pelo clube em grande estilo no empate por 1 a 1 no final da temporada contra o Gornik Zabrze, driblando um zagueiro no lado oposto da área antes de soltar um chute imparável de pé direito no canto oposto.

  • FBL-POR-LIGA-PORTO-MOREIRENSEAFP

    Como vai tudo?

    Pietuszewski tornou-se titular regular do Jagiellonia na primeira metade da temporada 2025-26 e foi convocado para a seleção sub-21 da Polônia, marcando um gol em sua estreia contra a Macedônia do Norte nas eliminatórias do Campeonato Europeu. Ele também acumulou cinco participações em gols em 17 partidas da Ekstraklasa, com sua atuação de destaque ocorrendo em um confronto emocionante contra o Pogon Szczecin.

    A partida caminhava para um empate em 1 a 1 até que Pietuszewski mandou para o fundo da rede com um magnífico voleio de primeira no terceiro minuto dos acréscimos. Ninguém ficou mais feliz pelo jogador de 17 anos do que o técnico do Jagiellonia, Adrian Siemieniec, que disse aos repórteres após a vitória: “Para ser sincero, admiro esse garoto porque ele tem potencial para se tornar um grande jogador de futebol e já está se destacando nas competições da liga e na Europa.”

    Às vésperas da janela de transferências de janeiro, o interesse dos clubes de elite da Premier League foi amplamente divulgado, juntamente com o Barcelona e o Bayern de Munique, deixando o diretor esportivo do Jagiellonia, Lukasz Maslowski, resignado com a perda do jovem.

    “Os clubes que estão se interessando por ele definitivamente despertam sua imaginação. Às vezes, um jogador não quer esperar”, disse Maslowski à TVP Sport. “Se for a direção certa, o preço certo e todas as partes quiserem fazer isso no inverno, pode acontecer no inverno. A melhor solução seria organizar uma transferência no inverno, e seu novo clube o manteria em Białystok por mais seis meses.”

    No entanto, o Porto considerou que Pietuszewski estava pronto para dar o salto imediato para uma das principais ligas europeias, o que sem dúvida foi um fator decisivo para que eles vencessem a disputa pela transferência. Eles também se mostraram certos, já que o jovem registrou um total combinado de seis gols e assistências em suas primeiras nove partidas na Liga Portugal.

    Ele sofreu um pênalti na estreia, ajudando o Porto a vencer o Vitória de Guimarães por 1 a 0, e, de forma notável, marcou seu primeiro gol pelo clube nos primeiros 13 segundos da vitória por 3 a 1 contra o Arouca, em 27 de fevereiro. Isso fez de Pietuszewski o mais jovem artilheiro estrangeiro da história do Porto, e foi o gol mais rápido já marcado no Estádio do Dragão. Ele seguiu esse momento histórico com um gol individual espetacular no empate de 2 a 2 no Clássico contra o Benfica de José Mourinho, correndo de dentro do seu próprio campo e driblando Nicolás Otamendi com uma bela finta antes de mandar a bola para o fundo da rede.

    Como se tudo isso não bastasse, o técnico da Polônia, Jan Urban, convocou Pietuszewski para sua primeira partida pela seleção principal na vitória por 2 a 1 sobre a Albânia na semifinal da repescagem da Copa do Mundo, na semana passada. Entrando no intervalo, o jovem craque do Porto registrou o maior número de dribles bem-sucedidos na partida, venceu cinco de seus seis duelos terrestres e completou quatro passes no terço final do campo. 

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    Principais pontos fortes

    Pietuszewski demonstrou uma coragem notável ao começar com o pé direito no Porto e deixar sua marca imediatamente a nível internacional, ganhando elogios especiais de um ícone do Dragão no processo.

    “Gosto desse garoto porque ele é criativo. Ele não tem medo de arriscar”, disse recentemente o ex-atacante do Porto, Ricardo Quaresma, aojornal Record. “Isso é algo que falta no futebol hoje em dia. Jogadores como ele pegam a bola e tentam uma, duas, três vezes, e se perderem todas, tentam uma quarta vez. Desejo a ele tudo de bom.”

    De fato, como um explosivo ponta-esquerda com pés deslumbrantes, Pietuszewski é um pesadelo para os zagueiros. Ele é rápido, forte e hábil em utilizar os espaços intermédios, além de saber finalizar com os dois pés. Pietuszewski é versátil o suficiente para atuar como camisa 10 ou atacante central, embora jogar pelas pontas pareça ser o que mais lhe convém, pois ele também trabalha incansavelmente na defesa.

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    Há espaço para melhorias

    Pietuszewski ainda está longe de ser um jogador completo, o que é de se esperar, dada a sua idade. Às vezes, sua ousadia acaba jogando contra ele, algo que Farioli deu a entender ao tentar moderar as expectativas em relação ao adolescente após sua atuação marcante contra o Arouca.

    “Esses jovens jogadores trazem energia, mesmo que as decisões nem sempre sejam corretas. Faz parte do processo”, disse o técnico do Porto. Pietuszewski reconheceu sua irregularidade na finalização ao falar com o Laczy nas Pilka no ano passado, dizendo: “Minha tomada de decisões ainda não está no nível que eu gostaria que estivesse. É uma fraqueza na qual preciso trabalhar constantemente. Acho que, às vezes, isso decorre de uma falta de concentração em situações simples como essas. Tenho que me concentrar mais intensamente durante elas.”

    Manter a calma também seria uma grande ajuda, em vez de confiar puramente no instinto. Há momentos em que Pietuszewski se sairia melhor se desacelerasse o jogo e escolhesse a opção mais fácil. Ele também precisa aprender a variar um pouco e ir pela lateral, pois sua tendência de cortar para dentro com o pé direito pode torná-lo previsível.

    Dito isso, essas coisas virão à medida que ele amadurecer e ganhar mais experiência no mais alto nível. O incrível potencial bruto está lá, e ele já começou a revelá-lo.

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    O próximo... Luis Díaz?

    Pietuszewski tem sido comparado ao jovem prodígio do Barcelona, Lamine Yamal, e ao ícone polonês da atualidade, Jakub Blaszczykowski, o que faz sentido até certo ponto, dado seu estilo de jogo direto, mas ambos são alas direitos. A mais nova joia do Porto, na verdade, se assemelha mais ao craque do Bayern de Munique, Luis Díaz, que também ganhou fama no Dragão.

    Díaz é quase imparável em situações de um contra um, combinando um trabalho de pés rápido com uma agilidade incrível, e é implacável quando vê o gol. Pietuszewski pode ser igualmente esquivo e possui a mesma aceleração relâmpago e potência de chute do colombiano, mesmo que ainda não tenha a mesma precisão.

    Eles também compartilham uma mentalidade de guerreiros, não se contentando em apenas contribuir no terço final do campo. A pressão alta de Diaz e sua disposição para recuar foram fundamentais para o sucesso do Liverpool sob o comando de Jurgen Klopp e Arne Slot, e ele teve um efeito semelhante no Bayern.

    Pietuszewski também se esforça ao máximo para ajudar seu lateral, com uma média de 7,5 duelos por 90 minutos nos seus primeiros três meses no Porto. Diaz era adorado pela torcida dos Dragões porque era tão importante na defesa quanto no ataque, e Pietuszewski tem todos os atributos para seguir seus passos.

  • Poland v Albania - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offsGetty Images Sport

    E agora?

    Os clubes da Premier League provavelmente voltarão a deitar os olhos em Pietuszewski se ele tiver um final de temporada frutífero no Porto. Ele já começou a justificar sua cláusula de rescisão de 52 milhões de libras e pode valer muito mais do que isso num futuro próximo, desde que mantenha os pés no chão. Lewandowski exortou seu novo companheiro de seleção a fazer exatamente isso após sua estreia extremamente animadora pela Polônia.

    “Ele é, sem dúvida, espetacular, mas vamos dar um pouco de espaço ao rapaz. Deixem-no se desenvolver, deixem-no jogar. Não vamos pressioná-lo com a ideia de que ele vai marcar gols e driblar logo de cara”, disse o capitão da seleção àTVP Sport. “Deixem-no fazer isso, é claro, mas com a cabeça fria. Ele tem toda a carreira pela frente. É um garoto de 17 anos. Deixem-no aproveitar o jogo, mostrar seu talento e pensar apenas no que tem que fazer em campo. Eu também tento protegê-lo, porque o futebol é um jogo de emoções.”

    Isso é que é um aliado poderoso. Pietuszweski dificilmente poderia ter um mentor melhor do que Lewandowski, que também pode aconselhá-lo sobre o próximo passo em sua carreira. Se depender do craque do Porto, esse passo será na Espanha, e não na Inglaterra. “Sou torcedor do Barcelona, é o time que mais assisto”, admitiu ele ao Laczy nas Pilka.

    A perspectiva de Pietuszweski um dia seguir os passos de Lewandowski no Barça não parece improvável; ele é assim tão bom. Por enquanto, porém, seria sensato seguir o conselho do atacante e ignorar o barulho externo.

    O Porto é o lugar ideal para o talento de Pietuszweski florescer. Se ele mantiver as coisas simples, a porta para o cenário de elite se abrirá em breve.

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