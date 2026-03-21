Victor Osimhen precisa ser operado no braço: “Está quebrado, era como se estivesse caindo”.





O atacante nigeriano do Galatasaray teve que abandonar o campo no intervalo da partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Liverpool, em Anfield (jogo em que Noa Lang também se lesionou gravemente, com um corte profundo no dedo da mão após uma colisão com um painel publicitário à beira do campo), devido a uma lesão sofrida logo nos primeiros minutos de jogo.





O joelho de Konaté no braço de Osimhen causou uma fratura; o ex-jogador do Napoli cerrou os dentes e permaneceu em campo até o intervalo, mas acabou tendo que desistir.





Osimhen falou sobre o assunto durante uma transmissão ao vivo no canal do Carterefe no Twitch, revelando alguns detalhes.