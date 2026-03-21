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Osimhen: “Era como se meu braço estivesse caindo; vou precisar fazer uma cirurgia. Ainda tenho 18 parafusos no rosto e não consigo comer normalmente pelo lado direito”

O atacante nigeriano fala sobre a lesão sofrida contra o Liverpool na Liga dos Campeões e revela um detalhe sobre a lesão facial que sofreu há algum tempo.

Victor Osimhen precisa ser operado no braço: “Está quebrado, era como se estivesse caindo”.


O atacante nigeriano do Galatasaray teve que abandonar o campo no intervalo da partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Liverpool, em Anfield (jogo em que Noa Lang também se lesionou gravemente, com um corte profundo no dedo da mão após uma colisão com um painel publicitário à beira do campo), devido a uma lesão sofrida logo nos primeiros minutos de jogo.


O joelho de Konaté no braço de Osimhen causou uma fratura; o ex-jogador do Napoli cerrou os dentes e permaneceu em campo até o intervalo, mas acabou tendo que desistir.


Osimhen falou sobre o assunto durante uma transmissão ao vivo no canal do Carterefe no Twitch, revelando alguns detalhes.

  • "AINDA TENHO 18 PARAFUSOS NO ROSTO"

    Mais de um mês de afastamento para Osimhen, que, no entanto, demonstra força e determinação ao relembrar outra lesão que ainda hoje o afeta:


    “Já não sou estranho a certas situações. Já passei por coisas piores: ainda tenho cerca de 18 parafusos no rosto da cirurgia anterior e nem consigo comer normalmente com o lado direito. Esta lesão é apenas uma pequena coisa em comparação com o que já passei”.

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  • "BRACO QUEBRADO, PRECISO SER OPERADO"

    O ex-jogador do Napoli confirma então a gravidade da lesão e o tempo de recuperação:


    “Quebrei o braço e vou precisar ser operado; ficarei afastado dos campos por no máximo 5 a 6 semanas”.

  • "O GALATASARAY ME SALVOU"

    Osimhen destaca ainda seu vínculo especial com o Galatasaray:


    “O clube me salvou quando eu estava no fundo do poço. Depois que assinei, até minha filha ficou mais apegada a eles do que a mim. Serei eternamente grato ao clube.”

  • "ERA COMO SE O BRAÇO ESTIVESSE CAINDO"

    Por fim, o atacante nigeriano descreve como ocorreu a lesão:


    “Fui em direção à bola, cheguei junto com o zagueiro, tinha a mão livre e não imaginei que o joelho dele fosse bater no meu braço. Não percebi logo que estava quebrado, achei que ia passar antes do fim da partida. Quando tentei correr, a dor me paralisou: era como se o braço estivesse caindo. Tentei continuar, mas não consegui.”

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