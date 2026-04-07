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Gabriel Marin

Oscar fala sobre aposentadoria e detalha drama vivido no São Paulo: "Para mim já deu"

Oscar
São Paulo

Ex-meia revela parada cardíaca, abre mão de milhões e prioriza a família após susto que mudou sua vida

A decisão de encerrar a carreira costuma ser longa e cercada de dúvidas para jogadores profissionais. No caso de Oscar, porém, ela veio de forma repentina. Após viver o maior susto de sua vida, o ex-meia rescindiu contrato com o São Paulo e anunciou a aposentadoria aos 34 anos.

O episódio aconteceu em novembro do ano passado, durante exames de pré-temporada no CT da Barra Funda. O jogador desmaiou, teve o coração parado por dois minutos e precisou ser reanimado.

"Assim que completei o exame eu comecei a passar um pouco mal. Eu expliquei para a mulher que estava comigo, disse que minha pressão estava baixando um pouquinho, e daí o que lembro foi isso. Quando acordei estavam todos em cima de mim. Meu coração parou por dois minutos ali, fizeram massagem cardíaca, aí voltei", conta em entrevista ao GE.

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  • O relato mais marcante: "Volta, pai"

    Durante o período em que esteve desacordado, Oscar descreve uma experiência que o marcou profundamente e que teve papel decisivo em sua escolha.

    "Eu só lembro de ter aqueles sonhos que as pessoas falam que você sai um pouco do corpo… Eu lembro de estar em um sonho muito bom, difícil de explicar. Eu lembro do meu filho estar falando comigo… 'volta, pai, volta'. É difícil falar disso".

    "Daí meu filho falou, eu acordei, vi um monte de gente em cima de mim. Perguntei 'aonde eu estou? Não estava no sonho?'".

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  • Oscar São Paulo 2025Rubens Chiri/Saopaulofc.net

    Diagnósticos, exame e decisão imediata

    No hospital, Oscar foi diagnosticado com síncope vasovagal, condição que provoca queda de pressão e batimentos cardíacos. O susto veio meses após a identificação de uma placa de gordura no coração.

    O jogador passou por uma série de exames e procedimentos, incluindo uma cardioneuroablação. Após meses de acompanhamento, foi liberado para ter uma vida normal, inclusive com prática esportiva.

    Mas a decisão já estava tomada desde o primeiro momento: "Assim que eu acordei: 'olha, para mim já deu, independente do que der nos exames'. Eu fiquei uma semana no hospital e falei que não queria mais tomar esse susto".

    Ele explica que até poderia voltar a jogar, mas com limitações: "Você começa a tomar remédio que te dá fadiga muscular, teria que ter uma atenção redobrada, uma rotina que não é de atleta. Voltei a ser uma pessoa normal. Resolvi me aposentar, ter uma vida tranquila com minha família".

  • Nova vida

    A aposentadoria coincidiu com um momento especial: o nascimento de seu quarto filho. Agora, longe da rotina intensa do futebol, Oscar vive uma fase inédita.

    "O contato com meus filhos, levar na escola, ir nas apresentações… a vida de futebol é muito corrida, você acaba perdendo isso. Estou ficando muito mais com eles. É uma vida normal que estou voltando a ter, e é gostoso".

    Ele admite que ainda está em adaptação, mas valoriza o novo momento: "É recente, você sente falta da rotina, de acordar cedo, treinar, jogar jogos importantes. Mas vai se adaptando".

  • Oscar Brazil 2016Getty Images

    Carreira realizada, apesar do fim precoce

    Revelado pelo São Paulo, Oscar construiu uma carreira vitoriosa no Brasil e no exterior, com passagens marcantes e presença na Copa do Mundo de 2014.

    "A minha história é de quem conquistou tudo no futebol. Eu conto para os meus filhos desde o começo, quando liguei para minha mãe dizendo que tinha subido para o profissional".

    "Realizei todos os meus sonhos, sempre respeitando todos os clubes. Sou muito feliz pela carreira que tive".

    Mesmo satisfeito, ele reconhece que poderia seguir em alto nível: "Eu estou novo ainda, 34 anos… acho que conseguiria jogar mais alguns anos. Infelizmente não deu certo".

  • Futuro ainda indefinido, mas ligado ao futebol

    Sem pressa para decidir os próximos passos, Oscar afirma que o foco agora é a família. Ainda assim, acredita que seguirá no meio esportivo.

    "Acho que vou estar na parte do futebol. Quando você começa cedo e tem uma carreira bem sucedida, você fica nesse mundo".

    Ele cita a proximidade com pessoas importantes em sua trajetória: "Tenho amizade muito grande com o Giuliano, o Bertolucci sempre foi meu empresário, uma pessoa que me ajudou desde o começo. Estou bastante com ele agora, indo ao escritório. Mas ainda é muito cedo para decidir".

  • Oscar São Paulo 2025Rubens Chiri e Paulo Pinto/Saopaulofc.net

    Rescisão amigável e renúncia milionária

    Oscar ainda tinha contrato com o São Paulo até o fim de 2027, mas abriu mão de cerca de R$ 50 milhões para encerrar o vínculo.

    Segundo ele, o processo foi tranquilo: "Demorou um pouco porque eu estava em fase de exames. Depois acertei com o São Paulo o que achei justo. Foi uma decisão em conjunto, super amigável".

    O jogador também fez questão de destacar o apoio recebido: "O São Paulo me ajudou em tudo desde o começo".

  • oscarGetty Images

    Bastidores do clube e dificuldades recentes

    Ao falar sobre sua segunda passagem pelo Tricolor, Oscar comparou o clube atual com o que conheceu no início da carreira: "Quando subi, era um São Paulo que ganhava tudo, com trabalho consolidado do Muricy Ramalho. Hoje o futebol é diferente, os treinadores saem rápido".

    Ele também citou problemas enfrentados recentemente: "Tivemos muitas lesões, foi a temporada com mais lesões, isso atrapalhou nossos planos".

    Além disso, comentou sobre atrasos salariais: "Hoje acontece bastante no Brasil. Não é fácil, mas quando você vem já sabe. Uma gestão melhor ajuda o clube a brigar por títulos".

  • Oscar São Paulo 2025Paulo Pinto / São Paulo FC

    Amor ao São Paulo marca despedida

    Apesar das dificuldades e da curta segunda passagem, Oscar encerra a carreira com sentimento de gratidão ao clube que o revelou: "A relação é de amor. Sempre fui são-paulino desde pequeno. Para mim é um dos maiores clubes do Brasil e do mundo".

    "Queria jogar o fim da minha carreira aqui. Tenho um carinho enorme pelo São Paulo e pela torcida. Sou um torcedor são-paulino e fico feliz de estar acabando minha carreira aqui".

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