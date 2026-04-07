Oscar fala sobre aposentadoria e detalha drama vivido no São Paulo: "Para mim já deu"

A decisão de encerrar a carreira costuma ser longa e cercada de dúvidas para jogadores profissionais. No caso de Oscar, porém, ela veio de forma repentina. Após viver o maior susto de sua vida, o ex-meia rescindiu contrato com o São Paulo e anunciou a aposentadoria aos 34 anos.

O episódio aconteceu em novembro do ano passado, durante exames de pré-temporada no CT da Barra Funda. O jogador desmaiou, teve o coração parado por dois minutos e precisou ser reanimado.

"Assim que completei o exame eu comecei a passar um pouco mal. Eu expliquei para a mulher que estava comigo, disse que minha pressão estava baixando um pouquinho, e daí o que lembro foi isso. Quando acordei estavam todos em cima de mim. Meu coração parou por dois minutos ali, fizeram massagem cardíaca, aí voltei", conta em entrevista ao GE.