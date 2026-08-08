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Ahmed Mansy

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Os ventos do verão derrubaram os castelos dos grandes: o Al-Hilal já é campeão da Roshn Saudi League antes mesmo de a competição começar?

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"O líder" voa sozinho antes do início da nova temporada

Uma nova temporada da Saudi Pro League está prestes a começar, e, embora a bola ainda não tenha rolado, os contornos do desfecho já parecem claros desde agora.

As disputas da Saudi Pro League começam na próxima quinta-feira, com a partida entre Abha e Al-Hazm, antes de o Al-Ahli enfrentar o Al-Fateh e o Al-Shabab encarar o Al-Qadsiah no mesmo dia.

A poucos dias do início da temporada, a maioria dos times concluiu suas preparações, e suas configurações ficaram claras, seja em relação à comissão técnica, seja quanto à lista de jogadores nacionais e estrangeiros, com a expectativa de pequenas mudanças ao longo dos próximos dias.

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  • Al Nassr vs Damac - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    O Al-Nassr: manter o título é difícil

    O clube Al-Nassr entra na nova temporada da Roshn Saudi League com um único objetivo: manter o título conquistado na temporada passada, após uma ausência de 7 anos. Contudo, esse sonho parece difícil diante das circunstâncias pelas quais o clube passa.

    O início dessas circunstâncias ocorreu no fim da temporada passada, quando o técnico português Jorge Jesus anunciou sua saída do cargo, logo após a conquista do título da Roshn League, obrigando o "Al-Alami" a buscar um novo treinador.

    O Al-Nassr contratou o australiano Ange Postecoglou, mas não lhe proporcionou o ambiente adequado para se preparar para a nova temporada, já que o início da primeira fase em Riade atrasou, e a segunda fase em Abha foi interrompida após um curto período.

    É verdade que a equipe realizou uma longa pré-temporada em Portugal, que durou mais de duas semanas, mas foi sem nenhuma nova contratação, em meio às restrições financeiras impostas ao clube, apesar da necessidade de um substituto para seu ex-meio-campista croata Marcelo Brozović.

    As contratações não foram as únicas ausentes da pré-temporada do Al-Nassr em Portugal, pois também estiveram ausentes seus jogadores internacionais após a participação com suas seleções na Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

    O português João Félix, o senegalês Sadio Mané e o saudita Abdulelah Al-Amri só se juntaram nos últimos dias da pré-temporada, enquanto o capitão Cristiano Ronaldo não se juntou nem mesmo após o retorno a Riade.

    A ausência de Ronaldo, especificamente, terá impacto sobre o Al-Nassr, sobretudo diante da proximidade da saída de seus atacantes Mohammed Maran e Haroune Camara, o que deixa o astro português sozinho no centro do ataque, ao lado de Abdullah Al-Hamdan.

    Todos esses indícios confirmam que a missão do Al-Nassr de manter o título parece extremamente difícil, especialmente porque o clube não vence o Campeonato Saudita duas vezes seguidas há 11 anos, quando o fez nas temporadas 2013-2014 e 2014-2015.

    • Publicidade
  • Al Riyadh v Al Ahli: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    O Ahly: a queda da fortaleza da estabilidade

    Passando a Jidá, a situação parece mais complicada para seus dois grandes clubes, especialmente o Al-Ahli, que perdeu sua principal vantagem, aquela que o distinguiu nos últimos anos, e que consiste no fator estabilidade, e isso da pior forma possível.

    O começo também se deu após o fim da temporada passada, quando o clube decidiu abrir mão de dois de seus jogadores mais importantes nos últimos três anos, não só no aspecto técnico, mas também no nível de liderança, o marfinense Franck Kessié e o argelino Riyad Mahrez.

    O Al-Ahli tentou repor a dupla rapidamente, contratando o ponta português Francisco Trincão e o meio-campista armênio Eduard Spertsyan, mas o problema surgiu depois disso.

    No intervalo de uma única semana, o Al-Ahli ficou sem presidente e sem técnico, depois que Khaled Al-Ghamdi decidiu deixar a presidência do clube, após três anos, para disputar as eleições da presidência da Federação Saudita de Futebol.

    E apenas duas semanas antes do início da temporada do Al-Ahli, o técnico alemão Matthias Jaissle também decidiu deixá-lo, depois de comandá-lo por três anos históricos, isso para assumir o Newcastle United, no lugar de seu ex-técnico inglês Eddie Howe.

    O problema não estava apenas no momento da saída, mas também no fato de que Jaissle partiu depois de ter comandado ele próprio a pré-temporada na Áustria e em Portugal, e supervisionado as contratações que o time realizou, para que atuassem de acordo com seu estilo.

    O Al-Ahli tentou repor Jaissle e contratou o holandês Marino Pušić uma semana antes do início da Roshn Liga, em meio a amplas críticas por parte da torcida, diante da falta de convicção quanto ao currículo do novo técnico.

    E, com a saída de Jaissle, o time pareceu precisar de um líder, o que levou os jogadores do Al-Ahli a pedirem o retorno de Kessié ao elenco na próxima temporada, especialmente diante da necessidade de um novo meio-campista também.

    Essa clara instabilidade enfraquece muito as chances do Al-Ahli de reconquistar o título do Campeonato Saudita, ausente de suas vitrines há dez anos, sobretudo se Pušić não conseguir contornar a situação nos primeiros jogos da temporada.

  • Al Ahli v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    O Al-Ittihad: a instabilidade continua

    A situação não foi muito diferente no Al-Ittihad. O clube, que sofreu visivelmente na temporada passada, entra na próxima com um novo treinador: o alemão Jens Wissing, que assumiu o comando no lugar do português Sérgio Conceição.

    A escolha de Wissing não convenceu a torcida, especialmente porque ele só começou a atuar como treinador principal na segunda metade da temporada passada, além de sua pouca experiência — tanto que é o mais jovem técnico da nova temporada da Roshn Saudi League (38 anos).

    Conceição não saiu sozinho: com ele deixaram o clube o meio-campista brasileiro Fabinho e o lateral albanês Mario Mitaj, e a eles pode se juntar o ponta francês Moussa Diaby, diante da proximidade de sua transferência para o Bayer Leverkusen, da Alemanha.

    Dessa forma, o Al-Ittihad terá perdido a maioria dos elementos que o conduziram à conquista da dobradinha nacional na temporada retrasada, depois que o técnico francês Laurent Blanc e seus compatriotas Karim Benzema e N'Golo Kanté deixaram o clube na temporada passada.

    A saída de Fabinho, especificamente, deixou uma lacuna evidente no meio-campo, sobretudo diante da longa lesão que atinge o malinês Mamadou Doumbia, antes que a ele se juntasse Hamed Al-Ghamdi, que sofreu uma lesão no ligamento cruzado.

    E o "Decano" só contratou o senegalês Dion Lopy, do Almería, para o meio-campo, apesar de ter sido associado a diversos nomes, o que torna essa posição uma falha evidente que pode comprometer toda a temporada da equipe.

    Em caso de saída de Diaby, o sofrimento aumentará, especialmente porque a equipe não contratou um ponta para substituí-lo, depois de fracassar na tentativa de acertar com o astro egípcio Mohamed Salah, que concluiu sua transferência para o Trabzonspor, da Turquia.

    Além disso, paira um clima de incerteza sobre a situação do atacante marroquino Youssef En-Nesyri e do meio-campista argelino Houssem Aouar, diante de algumas notícias que confirmam que o treinador alemão não está convencido de ambos.

    Esse volume de lacunas no elenco da equipe, somado à saída da maioria dos elementos de liderança nos últimos meses, além da pouca experiência do novo treinador, são fatores que anunciam uma nova temporada negativa para o clube de Jidá.

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  • Al Hilal v Damac: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Al-Hilal: o único sobrevivente

    Ao contrário de Al-Ahli, Al-Nassr e Al-Ittihad, o Al-Hilal foi o único time a desfrutar de uma situação de estabilidade técnica desde o fim da última temporada, sob o comando de seu atual treinador italiano, Simone Inzaghi.

    Inzaghi, que dirige o "Zaeem" desde a última temporada, escapou da demissão depois que a diretoria decidiu conceder-lhe uma nova chance, após a perda do campeonato na temporada passada, tornando-se o treinador mais antigo entre os técnicos do grande quarteto.

    Inzaghi não teve sorte apenas por permanecer, mas também pela estrutura administrativa construída ao seu redor, a começar pelo proprietário, o príncipe Al-Walid bin Talal, que adquiriu 70% das ações do clube desde abril passado.

    O príncipe saudita começou a construir a estrutura administrativa recorrendo ao inglês Simon Francis, para substituir o novo diretor esportivo, o escocês Richard Hughes, que assumirá suas funções após o término de sua missão com o Liverpool na janela de transferências.

    Essa estabilidade administrativa se refletiu nas contratações fechadas pelo Al-Hilal, sobretudo na do ponta holandês Crysencio Summerville, que chegou do West Ham United por 80 milhões de euros, segundo relatos da imprensa.

    O "Zaeem" também contratou diversos jogadores de destaque no cenário local, como o goleiro Mohammed Al-Owais, Mohammed Mazhri, Mohammed Al-Sarnoukh, Sabri Dahl, Nawaf Al-Habashi e Abdullah Al-Anazi, a fim de criar certa profundidade no elenco.

    Ao contrário de seus rivais, que sofrem com lacunas evidentes em seus elencos, o Al-Hilal padece de um grande excesso de estrelas, especialmente entre os jogadores estrangeiros, o que o leva a trabalhar para se desfazer de alguns deles no momento atual.

    Esses indícios fazem do Al-Hilal o time mais estável e o mais próximo de conquistar o título da Roshn Saudi League na próxima temporada, depois de tê-lo perdido por duas vezes consecutivas, a menos que seu treinador italiano Simone Inzaghi tenha um ponto de vista diferente.