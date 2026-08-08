Passando a Jidá, a situação parece mais complicada para seus dois grandes clubes, especialmente o Al-Ahli, que perdeu sua principal vantagem, aquela que o distinguiu nos últimos anos, e que consiste no fator estabilidade, e isso da pior forma possível.
O começo também se deu após o fim da temporada passada, quando o clube decidiu abrir mão de dois de seus jogadores mais importantes nos últimos três anos, não só no aspecto técnico, mas também no nível de liderança, o marfinense Franck Kessié e o argelino Riyad Mahrez.
O Al-Ahli tentou repor a dupla rapidamente, contratando o ponta português Francisco Trincão e o meio-campista armênio Eduard Spertsyan, mas o problema surgiu depois disso.
No intervalo de uma única semana, o Al-Ahli ficou sem presidente e sem técnico, depois que Khaled Al-Ghamdi decidiu deixar a presidência do clube, após três anos, para disputar as eleições da presidência da Federação Saudita de Futebol.
E apenas duas semanas antes do início da temporada do Al-Ahli, o técnico alemão Matthias Jaissle também decidiu deixá-lo, depois de comandá-lo por três anos históricos, isso para assumir o Newcastle United, no lugar de seu ex-técnico inglês Eddie Howe.
O problema não estava apenas no momento da saída, mas também no fato de que Jaissle partiu depois de ter comandado ele próprio a pré-temporada na Áustria e em Portugal, e supervisionado as contratações que o time realizou, para que atuassem de acordo com seu estilo.
O Al-Ahli tentou repor Jaissle e contratou o holandês Marino Pušić uma semana antes do início da Roshn Liga, em meio a amplas críticas por parte da torcida, diante da falta de convicção quanto ao currículo do novo técnico.
E, com a saída de Jaissle, o time pareceu precisar de um líder, o que levou os jogadores do Al-Ahli a pedirem o retorno de Kessié ao elenco na próxima temporada, especialmente diante da necessidade de um novo meio-campista também.
Essa clara instabilidade enfraquece muito as chances do Al-Ahli de reconquistar o título do Campeonato Saudita, ausente de suas vitrines há dez anos, sobretudo se Pušić não conseguir contornar a situação nos primeiros jogos da temporada.