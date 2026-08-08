O clube Al-Nassr entra na nova temporada da Roshn Saudi League com um único objetivo: manter o título conquistado na temporada passada, após uma ausência de 7 anos. Contudo, esse sonho parece difícil diante das circunstâncias pelas quais o clube passa.

O início dessas circunstâncias ocorreu no fim da temporada passada, quando o técnico português Jorge Jesus anunciou sua saída do cargo, logo após a conquista do título da Roshn League, obrigando o "Al-Alami" a buscar um novo treinador.

O Al-Nassr contratou o australiano Ange Postecoglou, mas não lhe proporcionou o ambiente adequado para se preparar para a nova temporada, já que o início da primeira fase em Riade atrasou, e a segunda fase em Abha foi interrompida após um curto período.

É verdade que a equipe realizou uma longa pré-temporada em Portugal, que durou mais de duas semanas, mas foi sem nenhuma nova contratação, em meio às restrições financeiras impostas ao clube, apesar da necessidade de um substituto para seu ex-meio-campista croata Marcelo Brozović.

As contratações não foram as únicas ausentes da pré-temporada do Al-Nassr em Portugal, pois também estiveram ausentes seus jogadores internacionais após a participação com suas seleções na Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

O português João Félix, o senegalês Sadio Mané e o saudita Abdulelah Al-Amri só se juntaram nos últimos dias da pré-temporada, enquanto o capitão Cristiano Ronaldo não se juntou nem mesmo após o retorno a Riade.

A ausência de Ronaldo, especificamente, terá impacto sobre o Al-Nassr, sobretudo diante da proximidade da saída de seus atacantes Mohammed Maran e Haroune Camara, o que deixa o astro português sozinho no centro do ataque, ao lado de Abdullah Al-Hamdan.

Todos esses indícios confirmam que a missão do Al-Nassr de manter o título parece extremamente difícil, especialmente porque o clube não vence o Campeonato Saudita duas vezes seguidas há 11 anos, quando o fez nas temporadas 2013-2014 e 2014-2015.